Dimas Carrasco y la batalla de las emociones en el Ciudad de Lucena

A Dimas Carrasco se le desbordaba el orgullo tras la exigente primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF ante el Xerez Club Deportivo, que los suyos resolvieron de manera "justa", tirando de "fe y fútbol" ante un adversario de primer nivel. El épico triunfo por 2-3, con remontada incluida en la prórroga en el estadio Francisco Muñoz Pérez de Estepona, deja a los celestes con una plaza en la siguiente ronda, que será el próximo fin de semana en el mismo escenario.

El entrenador lucentinista no veía que el desenlace del partido fuera, ni mucho menos, fruto del azar. "Al final siempre hablamos de suerte pero yo creo poco en esa cuestión", dijo ante los medios en la sala del prensa del estadio esteponero. ¿Los motivos? "El partido lo hemos preparado muy bien, hemos diseñado un plan que le ha hecho mucho daño al Xerez", dijo, reseñando que "al final del primer tiempo íbamos por delante con merecimiento y en la segunda parte se equilibraron las fuerzas". La pugna fue encarnizada y brillante, de un nivel superior. Y el final resultó una explosión de felicidad. "Esto es una alegría enorme, pero por delante tenemos una segunda batalla y hay que gestionar muy bien las emociones durante esta semana", advirtió.

Dimas admitió que haber tenido "ocho días para preparar el partido" les permitió "ajustar hasta el más mínimo detalle". "La superioridad ha sido total y el equipo ha tenido personalidad ante un ambiente digamos hostil, porque había más gente del rival", relató, subrayando que "pese a la presión alta del rival siempre hemos salido con el balón jugado y no porque sea más estético, sino con un sentido".

Es la tercera temporada de Carrasco al frente del Ciudad de Lucena y la tercera tentativa de ascenso. La misión sigue abierta. "Ha llegado el éxtasis deportivo y Lucena está muy feliz", dice el preparador ecijano, quien ejemplificó lo sucedido: "Cuando tú tienes una empresa puedes proporcionar riqueza a un pueblo, pero cuando diriges un equipo de fútbol lo que puedes darles son emociones. Y las de hoy son muy positivas".

El grupo y la afición

La entrada de jugadores del banquillo resultó básica para "dar un plus" y sirvió, además, para la reivindicación de protagonismo por parte de quienes sobresalieron en la remontada. "Bienvenido este problema", ironizó Dimas. "El equipo lo constituyen los 21 que tenemos que con ficha; sabíamos lo que la gente que salía del banquillo nos podía dar", indicó, congratulándose de haber sido capaces de torcer una tendencia al fatalismo. "Alrededor veíamos algo de pesimismo en muchos aficionados que en los últimos años han vivido cosas negativas, pero teníamos la fe. Al equipo le he hecho ver incluso un mensaje del Real Madrid. ¿Por qué no tenemos ese ADN nosotros? Vamos a intentar conseguirlo. Pasa pocas veces y hoy ha pasado. Hemos tenido personalidad, hemos jugado bien al fútbol y nos hemos llevado la eliminatoria", zanjó.

📸 𝙇𝘼 𝙁𝙊𝙏𝙊 | 𝐏𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐡𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐞𝐫... ¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨𝐨𝐨! 💙💪 pic.twitter.com/xE4BZxQSNv — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) 7 de mayo de 2022

La segunda cita volverá a ser en Estepona y ahí espera Carrasco contar con el respaldo de más seguidores. Unos doscientos se desplazaron esta vez y se dejaron sentir. "Espectacular, yo sinceramente se lo digo a la afición. No me esperaba tanta gente de Lucena. Cuando giraba la cabeza y los veía animar en los momentos difíciles... Han estado de diez. Ya he dicho que no me gusta este formado de play off, pero es el que tenemos", manifestó Carrasco, que finalizó haciendo un retrato del ánimo del Ciudad de Lucena: "Vamos llenos de motivación y de energía". El primer paso ya está dado.