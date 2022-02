Al Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad no se le han agotado las balas en el cargador. Aún puede engancharse a la octava posición, la última que conducirá a la próxima edición de la Copa de España al cierre de la primera vuelta. El conjunto blanquiverde no depende de sí mismo, pero apurará al máximo las opciones matemáticas para conseguir un hito más: agarrar el billete para una competición en la que nunca intervino. El episodio final llegará este martes, en el Palacio de Deportes Vista Alegre, donde los de Josan González recibirán a un Levante que también se juega exactamente lo mismo. Ambos deben ganar y esperar. Un empate les descarta a ambos. El que salga derrotado se despedirá del reto. La emoción está garantizada para un choque que dará inicio a las 18.00 horas.

Después de los resultados de los partidos aplazados, la situación dejó al Ribera Navarra como nuevo participante en la Copa de España. Los tudelanos se impusieron por 6-4 al Córdoba y se suman a Barça, El Pozo, Viña Albali Valdepeñas, Jaén, Jimbee Cartagena y Palma Futsal. Queda un puesto por cubrir. Los implicados son el Córdoba, el Levante, el Xota Osasuna Magna, el Industrias Santa Coloma y el Inter Movistar.

Quien lo tenía más claro, el Xota, se ha desangrado en sus dos últimas citas: perdió en casa con el Santa Coloma (0-1) y en la noche del domingo en San Pablo contra el Betis (2-1). Tienen 20 puntos y les queda un partido, ante el Movistar Inter el 8 de marzo. Los de Torrejón suman 17 pero aún les quedan dos duelos: ante Xota en Pamplona y el miércoles en casa frente al Betis. Si ganan los dos, serán los que se cuelen en la Copa de España.

El Córdoba, que tiene 18 puntos, llegaría a 21 si le gana al Levante. Su combinación ganadora sería la que contempla su triunfo, que el Xota no gane su partido ante el Inter y que éste no lo haga ante el Betis.

«Estoy satisfecho del trabajo de los jugadores, aunque obviamente no del resultado, pero nos queda un partido en casa. No dependemos de nosotros pero... ¿quién sabe? Soñar es gratis y tenemos que levantarnos del palo de hoy», expresó el pontanés sobre la pista del Ciudad de Tudela tras el partido del sábado, en el que perdieron su condición de dependencia de los marcadores propios. Pero la historia aún no ha terminado.

🌞 ¡Buenos días, cordobesistas! Siempre sale el sol, más aún ante otra apasionante semana con dos encuentros ligueros:

🆚 @LUDfutbolsala (Vista Alegre, martes 1, 18:00 h). Jornada 13

🆚 @PalmaFutsal (Son Moix, viernes 4, 20:00 h). Jornada 17. #LNFS pic.twitter.com/hoZbExz5NM — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 27 de febrero de 2022

Esperando la Copa del Rey

El sorteo de emparejamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey, que estaba anunciado para su celebración en el descanso de la Supercopa de España, quedó finalmente aplazado. La Federación comunicó la decisión poco antes de la disputa de la final del torneo, en Jerez de la Frontera, en el que el FC Barcelona se proclamó campeón tras vencer por 3-2 en los lanzamientos desde el punto de penalti al Palma Futsal, tras la conclusión con empate (1-1) del tiempo reglamentario y de la prórroga (2-2).

Hay siete equipos clasificados para los cuartos. Además del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, que doblegó por 2-3 al Noia Portus Apostoli, entrarán en el bombo Jimbee Cartagena, BeSoccer UMA Antequera, Real Betis Futsal, Jaén Futsal, Aspil Jumpers Ribera Navarra, Viña Albali Valdepeñas y el ganador del Industrias Santa Coloma-Xota, que se celebrará el próximo miércoles 2 en la cancha catalana.