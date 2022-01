El enfrentamiento entre Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Palma Futsal suele ser sinónimo de un choque vibrante. El cruce celebrado en este particular cuadrangular, como no podía ser de otra manera, no tuvo nada que envidiar a ninguno de los anteriores. La cita vivida entre cordobeses y baleares (3-4) dejó tras de sí una vibrante contienda en la que la altísima intensidad y las ocasiones pusieron el distintivo a una emocionante clausura de torneo.

El primer Memorial José Manuel Domínguez deja tras de sí una brillante ponencia por parte del cuadro dirigido por Josan González, que más allá del resultado firmó una interesantísima doble jornada en la que el equipo dejó muy buenas sensaciones. En el horizonte se vislumbra ya el próximo choque tras el parón, frente al Viña Albali Valdepeñas, para el que el cuadro blanquiverde avisa de estar ya sobradamente preparado. Mazazo en el primer minuto El partido comenzó con un ritmo tremendo por el lado visitante, que a los 15 segundos ya celebraba el tanto de Nil tras batir a Prieto, aprovechando en dos tiempos un rechace que se había quedado muerto en el área. Desde el inicio cuesta arriba, el cuadro cordobés trató de estirarse para mitigar el efecto del tempranero tanto palmense. A punto estuvo Jesulito de poner la réplica con una buena recuperación ante la salida de balón del Palma, pero Pope estuvo atento y desbarató el intento del gaditano. También respondió con muchísimo peligro el Palma, estrellando en el palo un disparo de Higor. A los cinco minutos Josan activó la segunda unidad y dio entrada a Caio, Shimizu, Perin y Ricardo, con el objetivo de devolver la igualdad al electrónico. Cerca de ello estuvo precisamente Perin, tras pivotar con el balón en los pies y ensayar el disparo a la media vuelta ante la atenta mirada de Barrón. Jason, por su parte, puso la rúbrica balear. Mientras que Jesulito, ya de vuelta en la pista, confirmó la mejoría local tras marcharse por poco su tiro después de buena galopada por la banda. El paso de los minutos siguió descubriendo a un Córdoba Futsal cada vez más pródigo en sus acercamientos, aunque sin éxito frente a una bien parapetada defensa. Rozó las tablas Shimizu, que emulando a Perin en la anterior jugada recibió de espaldas y obligó a Barrón a emplearse a fondo. Volvió a tenerla posteriormente Ricardo, que culminó por con un disparo por alto una jugada en estrategia. Antonio Vadillo, testigo del dominio blanquiverde, jugó la baza del tiempo muerto para tratar de frenar el arreón califa a falta de tres para el descanso. Tras la pausa, los visitantes destaparon el juego de cinco, con el objetivo de restar peso a la posesión blanquiverde. Y cerca estuvo de dar sus frutos la jugada, a merced de un nuevo disparo al palo de Nunes que por momentos pareció poner el 2-0. Ricardo, en el último minuto, fue el encargado de finalizar una última contra con la que cerrar la primera mitad. Los de Josan, aunque con el marcador adverso, cerraron un notable primer acto en el que se vieron superiores pese a las buenas ocasiones visitantes. Ambos equipos afinaron puntería La vuelta tras el descanso presentó a dos conjuntos para los que en esta segunda parte el término "amistoso" parecía seguir carente de sentido. Los ribereños salieron de vestuarios una nota por encima y así lo trató de reflejar Shimizu aún con el primer minuto sin cumplir, a punto de sorprender a Barrón con un disparo cruzado que se marchó por centímetros. Apretó el Córdoba Patrimonio y a renglón seguido tuvo la más clara del partido para los suyos, con un chut de Caio que se estrelló con dureza en el larguero de la meta visitante. Lo intentó también tímidamente el Palma Futsal mediante Eloy Rojas hasta en dos ocasiones, ambas sin éxito ante un Prieto atentísimo. También trató de hacer lo propio Higor, que se encontró nuevamente ante el mismo protagonista. Pero llegó Alex Viana para acallar el conato de rebeldía palmense y poner la igualada, mediante un potente servicio del brasileño al segundo palo en el que ya esperaba el canterano Iván, pero que sería finalmente interceptado e introducido en propia meta por Pope, una vez ya habían sido cumplidos los primero cinco minutos del segundo acto. La superioridad cordobesa seguía siendo evidente tras el empate, por lo que Antonio Vadillo repitió fórmula dando de nuevo salida a Higor como portero-jugador a falta de diez para el pitido final. Suyas fueron las mejores ocasiones del ecuador de la segunda mitad con la superioridad de cinco, aunque topándose con el mismo muro que durante prácticamente todo el partido: Alfonso Prieto. Se sumó a la fiesta Ricardo, probando con peligro hasta en tres ocasiones consecutivas a Carlos Barrón, y demostrando que el joven cierre cordobesista no carece de repertorio ofensivo. A punto estuvo de marcar también Zequi, que se plantó solo ante Carlos Barrón y estrelló su disparo en el cuerpo del internacional cordobés del Palma Futsal. La asociación Viana-Zequi estaba poniendo en serios aprietos a la zaga balear. Aunque fue nuevamente Ricardo el protagonista de otra de las acciones del partido, al recoger en banda una buena transición del equipo y, tras tantísimas ocasiones, conseguir batir de nuevo a Carlos Barrón con un disparo entre las piernas. El Córdoba le había dado la vuelta a la tortilla. Pero poco duró la alegría para el cuadro califa, ya que el conjunto isleño no había dicho su última palabra en el partido y, a merced de un disparo a bocajarro de Nunes, consiguió superar a Prieto y devolver el empate a la contienda. Los de Antonio Vadillo, de nuevo en la pugna, también sacaron por tercera vez a relucir el juego de cinco. Josan vio e igualó la apuesta del técnico visitante, dando paralelamente entrada a Shimizu desde la posición de portero jugador. Con dos para la conclusión del tiempo reglamentario, el Córdoba Patrimonio sólo concebía anotar el tercero, hecho que paradójicamente daría pie a la llegada del tercero y el cuarto de los palmenses, ambos en pies de Eloy Rojas, que aprovecharon a un Córdoba Patrimonio volcado. Aunque no todo estaba dicho, a falta de 50 segundos para el final PerIn recortó distancias e hizo creer de nuevo a Vista Alegre, pero la renta y el poco margen de reacción ya fueron suficientes para que el Palma Futsal se llevase el encuentro y la final del torneo. Ficha técnica: 3 -Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Prieto, Pablo del Moral, Jesulito, Zequi y Viana -quinteto inicial-, Shimizu, Ricardo Mayor, Caio, Iván, Cristian, Perin, Joseda y Dani. 4 -Palma Futsal: Carlos Barrón, Nil, Eloy Rojas, Nunes y Pope -quinteto inicial-, Jason, Ruby, Mancuso, Higor, Fabio y Tomaz. Árbitros: Antonio Jesús García y Eugenio Quintero. Amonestaron con tarjeta amarilla al entrenador local, Josan González. Goles: 0-1, min. 1: Nil. 1-1, min. 25: Pope (pp). 2-1, min. 33: Ricardo Mayor. 2-2, min. 35: Nunes. 3-2, min. 39: Eloy Rojas. 4-2, min. 39: Eloy Rojas. 4-3, min. 39: Lucas Perin. Incidencias: Final del Memorial José Manuel Domínguez Mesones, ante unos 700 espectadores. La familia del homenajeado fue la encargada de condecorar a los ganadores, entregando el distintivo al internacional cordobés y capitán del Palma, Carlos Barrón, que fue dirigido en sus primeros años precisamente por Domínguez Mesones. El presidente del IMDECO, Manuel Torrejimeno, fue el encargado de entregar también su respectivo premio al capitán del Córdoba Patrimonio, Jesús Rodríguez. Acto seguido, tanto la familia como los organismos y empresas partícipes agradecieron al público y equipos su presencia en un certamen solidario tan significativo como el acogido por Vista Alegre este fin de semana. 🎙 [SALA DE PRENSA] Muy satisfecho se mostraba @JosanGonzalez21 al término del choque ante el @PalmaFutsal. Recuperar “sensaciones”, objetivo cumplido. Aquí, sus impresiones.#CordobaPatrimonioPalma #LNFS pic.twitter.com/F6RbK2nHq4 — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 29 de enero de 2022