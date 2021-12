Por llegar a partidos así se puede estar luchando años. Es una ilusión, no una obsesión. Pero, sobre todo, supone un examen de alto nivel. Alcanzar un puesto en la próxima edición de la Copa de España es, a día de hoy, una posibilidad real para el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad. Pelear por una de las ocho primeras posiciones es ya un síntoma evidente de crecimiento para un club cuya pretensión principal es echar raíces en la Primera División. Pero tiene a mano un hito histórico y, evidentemente, no está dispuesto a dejarlo pasar sin luchar por él. "Es una oportunidad para soñar en grande", insiste Josan González, un entrenador que sigue colocando el foco en lo inmediato. El vértigo del campeonato, con partidos apiñados en poco tiempo ante el inminente parón por el Europeo de Países Bajos -del 19 de enero al 6 de febrero-, no permite regodearse en los éxitos ni fustigarse con las pifias. Lo único claro es que este miércoles 29 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, el Córdoba Futsal recibe al Levante -vigente subcampeón de Liga- en el Palacio de Deportes Vista Alegre.

"Creo que el equipo está mentalizado para esta nueva final, que esta vez sí es una final de verdad porque no tenemos red, solo nos valen los tres puntos para seguir soñando en grande y acabar la primera vuelta entre los ocho primeros". Lo deja claro Josan. No hay que darle demasiadas vueltas para entender la situación. El Levante comparecerá con la presión de marcar el límite de la octava plaza, que es suya con 17 puntos. Son dos más que los que suma el Córdoba, décimo primero con 15 y amenaza directa. La derrota ante el Movistar Inter (2-4) en su última aparición en casa dejó a los blanquiverdes con una la sensación de haber hecho méritos para más. "Generamos muchísimas ocasiones de gol y sabemos que solo nos pueden condenar nuestros propios errores", recuerda Josan, quien ve más claro que nunca que la fortaleza mental será imprescindible. "Somos conscientes de que si mantenemos la concentración desde el minuto cero al cuarenta, no los primeros cinco ni los últimos dos, vamos a tener mucha chance de competir bien y acercarnos a esa posibilidad", apunta. Un rival de Champions Este miércoles buscarán resarcirse ante el Levante, una formación cargada de talento. "Sabemos que el rival es muy difícil, actual subcampeón de Liga y equipo de Champions, pero nosotros ya hemos demostrado que da igual el nombre y el equipo que venga", resalta el técnico pontanés. El Levante es el primer paso en un camino que se completará con la visita al Ribera Navarra (4 de enero), otro enemigo directo, y la llegada a Vista Alegre del Viña Albali Valdepeñas (12 de febrero), con los manchegos ya clasificados para la Copa. Entre uno y otro encuentro habrá más de un mes en el que, dependiendo de lo que suceda en la próxima jornada, se podrán seguir haciendo cuentas y reforzando planes. "Considero que el equipo está preparado, con la convicción firme de que tiene una oportunidad, y vamos a apurar con nuestras armas esas opciones que nos quedan para hacer historia en el Córdoba", deja dicho Josan González. El retorno a los entrenamientos -que solo se detuvieron en los días señalados de Nochebuena y Navidad- sigue marcado por ausencias importantes. A la de Jesús Rodríguez, que sigue su proceso de recuperación de su lesión de rodilla, se ha unido ya de modo definitivo la de Alberto Saura, cuyos problemas de fascitis plantar le han llevado a detener su actividad en competición hasta restablecerse por completo. Frustrado por las continuas recaídas, el pívot internacional murciano se someterá a tratamiento y su regreso no tiene fecha marcada, según confirmó el propio club. 🏋🏻‍♀️ Plan semanal de trabajo

💪 ¡En marcha la última semana de este intenso 2021! #LNFS pic.twitter.com/QoDTSGSy0B — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 27 de diciembre de 2021