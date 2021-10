Cara y cruz, respectivamente, para el Córdoba B y el Salerm Puente Genil en el nuevo derbi provincial dentro del grupo 10 de la Tercera RFEF. El filial cordobesista sumó un triunfo muy valioso fuera de su feudo por 0-3 en el regreso de Diego Caro a la que fuera su casa. El debut de Juanmi Puentenueva -en su tercera etapa- quedó sin embargo deslucido por la pegada de su rival y la gran actuación del portero Lluís Tarrés.

Recital bajo palos de Cristian Agredano y Lluís Tarrés

El primer tiempo en el Municipal Manuel Polinario presentó a dos equipos muy igualados que tuvieron opciones de sobra para abrir el electrónico. Los blanquiverdes tomaron la manija del envite tras el arranque, una circunstancia que empezó a constatarse a partir del cuarto de hora. Así pues, un centro de Manolillo al corazón del área no encontró rematador y obligó a la retaguardia rojinegra a actuar rápidamente para solventar el peligro. A continuación, en el 18', el guardameta Cristian Agredano mostró seguridad ante una acometida de Tala. Sin embargo, su mejor intervención se produjo a renglón seguido. El habilidoso Ale Marín, por dos veces, se topó con un arquero que mantuvo la serenidad y el empate.

Los de Puentenueva, a partir de entonces, aparecieron con asiduidad por las inmediaciones de Lluís Tarrés. Joaquín y Gianluca, en el 27', probaron a un meta catalán que iba a desplegar un recital de paradas hasta el receso. La más llamativa llegó al cumplirse el 34' en un saque de esquina. De nuevo Joaquín, recibiendo un rechace en la frontal, probó una volea que despejó providencialmente. El siguiente turno, antes de marcharse a los vestuarios, correspondió a Adri Tellado -uno de los ex cordobesistas presentes en el Puente Genil-. No obstante, el extremo no superó al inspirado Tarrés.

El filial, a por todas sin aminorar la marcha

El plantel de Caro, nada más comenzar la segunda parte, apostó por el triunfo hilvanando dos acciones relevantes que fueron el preludio al 0-1. Joaquín Delgado, con un remate cruzado, y posteriormente Ale Marín, después de un quiebro y remate ajustado a la escuadra que sacó Cristian, avisaron para los capitalinos. El guardameta anfitrión, pese a ello, poco pudo hacer en el 55' ante un magistral tiro de Migue Gómez. El medio hispalense recuperó el esférico en las inmediaciones del área y, sin pensárselo lo más mínimo, lo mandó al fondo de la red.

El míster pontanés metió mordiente ofensiva desde el banquillo al elegir a Popi y Álex Chenkam. El camerunés, en el 67', remató desviado uno de sus primeros intentos. Las oportunidades no dejaron de producirse, algo que reflejó Salva Vegas con un cabezazo arriba en el 70'. De la misma manera probó Popi, aunque tampoco halló los palos en una llegada clarísima. El que no perdonó fue el filial que, por medio de Róber Aguilera, aumentó su ventaja a 10 minutos del final.

El Puente Genil, noqueado, no pudo meterse en la disputa bajo la lluvia. De hecho, el recién ingresado Álex Durán hizo el definitivo 0-3 ya en el tiempo de descuento. La siguiente semana tendrán que vérselas fuera de casa ante uno de los grandes favoritos para el ascenso, el Recretivo de Huelva. Lo harán en la zona baja de la tabla con 7 puntos. Los blanquiverdes, por su parte, recibirán a la UD Los Barrios desde el cuarto escalón clasificatorio gracias a los 17 puntos cosechados.

Ficha técnica:

0 - Puente Genil: Cristian Agredano, Pedro Morillo, Núñez, Siles, Mario Sánchez (Edu Chía, 75'), Ekedo (Germán Rodríguez, 64'), Yona, Gianluca (Félix Chenkam, 64'), Adri Tellado, Joaquín García (Popi, 64') y Salva Vegas.

3 - Córdoba B: Lluís Tarrés, Iván Martínez, Valtteri, Tala (Róber, 67'), Manolillo, Migue Gómez, Jan Reixach (Abreu, 59'), Juanma Bernal (Burgos, 87'), Juan Andrés (Rafa Castillo, 59'), Ale Marín (Álex Durán, 87') y Joaquín Delgado.

Goles: 0-1 (55') Migue Gómez. 0-2 (78') Rober Aguilera. 0-3 (89') Álex Durán.

Árbitro: Jaime Fernández Martínez (colegio sevillano). Amonestó con cartulina amarilla a Mario Sánchez y Adri Tellado en los locales y a Tala en los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada en el grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en el Municipal Manuel Polinario (Puente Genil, Córdoba).