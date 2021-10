Los atletas de la provincia consiguieron catorce medallas en el campeonato andaluz de campo a través, celebrado en el circuito El Pinillo de Almodóvar del Río. La localidad carbulense recibió un evento que contó con la participación de más de 500 atletas de las ocho provincias andaluzas.

El Trotasierra subió ocho veces al podio al conseguir platas con los equipos sub 12, sub 20 y absoluto femenino y sub 14 y sub 16 masculino y bronces en sub 18 femenino, relevos mixtos y con la sub 18 Lucía Fernández.

El Surco Lucena fue plata por equipos en la categoría absoluta masculina y bronce en absoluto femenino y sub 20 masculino. Por su parte, el Atletismo Cordobés Córdoba Patrimonio ganó platas con la sub 14 Ainhoa Ablanedo y el conjunto sub 23 masculino. Completó el medallero de la provincia la plata del Sierra Norte en equipos sub 12 femenino.

Zakaria Boufaijat y Dolores Chiclana, ambos del Cueva de Nerja, vencieron a nivel individual en la carrera absoluta, en la que la cuarta plaza de Juan Ignacio Grondona (Atletismo Cordobés Córdoba Patrimonio) fue la mejor de un atleta cordobés.