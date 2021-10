Cada vez que uno escucha -y sobre todo en Córdoba- aquello de abordar cada partido "como una final" se produce una asociación mental inevitable: las cosas no marchan bien y el peligro acecha. La percepción de ese manido aserto deportivo la está transformando el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad en un singular estímulo. Su entrenador, Josan González, está en camino de lograr el difícil y vital equilibrio entre el respeto a los adversarios y la certeza de que son batibles. Todos. Desde el primero hasta el último.

"Para nosotros era el partido más importante de la temporada y así lo hemos plasmado en la pista ante un gran equipo, que nos ha dominado por momentos", explicó el técnico tras el partido ante el Burela, saldado con un inapelable triunfo (1-4). Zequi (2), Miguelín y Ricardo amarraron los tres puntos en un Pabellón Vista Alegre en el que el equipo blanquiverde no había vencido jamás en sus anteriores visitas. Otro muro derribado por una formación rebelde, cuyo efecto intimidante se deja ya sentir en los compañeros de la élite. El simpático inquilino es ya es un vecino de rango.

En el grupo cabecero

La jornada tercera del campeonato no se salió del guion: siguen los marcadores amplios, las remontadas y el cuestionamiento permanente de los conjuntos que tradicionalmente han dominado. Siguen arriba, pero con matices y problemas. La Primera División ha democratizado las opciones. El líder es el Barça, con 9 puntos y 4 partidos: con un encuentro menos y 7 puntos figura el Movistar Inter. Y justo detrás, en tercer lugar, con un balance de dos victorias y una derrota, se sitúa el Córdoba Futsal. Los planes van saliendo. "Al igual que la temporada pasada, tenemos como meta ir mejorando en los factores de rendimiento. Y más allá de eso tenemos que plantearnos todos los partidos como una final", explica Josan González.

El Córdoba Futsal, que aún no ha podido contar con una pieza referencial como el pívot internacional Alberto Saura, el máximo goleador del campeonato pasado, está exprimiendo el talento de una plantilla muy completa y versátil. En Burela, una cancha de las más complejas de la Liga, enseñó un perfil eficiente y mostró sus avances en aspectos como la defensa, la estrategia o la pegada."Hemos competido muy bien los 40 minutos, algo que nos faltó por ejemplo en la primera jornada. Hemos tenido pegada y hemos estado bien en una faceta de juego clave como el balón parado", resaltó Josan, quien realizó una particular dedicatoria: "Me gustaría dedicarle la victoria a nuestro utillero, Rafael Béjar Serrano, alias El Abuelo, que no ha podido estar con nosotros y es un crack".

Y ahora, el Industrias Santa Coloma

La siguiente cita con la competición para el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad le depara un cruce complicado: un clásico, el Industrias Santa Coloma, visitará el Palacio de Deportes Vista Alegre el próximo sábado 30 a partir de las 20.00 horas. Los catalanes perdieron en la última jornada ante el Barça (3-4) en un reñidísimo partido y en el estreno liguero también cayeron ante su afición frente al Jaén (3-4). Solo ganaron una vez, pero de qué manera: apalizaron al Emotion Zaragoza por 3-11 con media docena de goles firmada por estrella atacante, el ala eslovaco Tomas Drahovsky.