La competición no cesa para los equipos cordobeses del grupo 10 de la Tercera RFEF. El 12 de octubre volverá a rodar el balón tras una jornada completamente negra, ya que todos ellos perdieron sus respectivos compromisos ligueros del fin de semana. El borrón y cuenta nueva está activado en pos de hallar el camino hacia el triunfo. El primero en jugar será el Córdoba B, en la Ciudad Deportiva, recibiendo al Conil CF (12:00 horas). Ya por la tarde, el Ciudad de Lucena tendrá que vérselas, a domicilio, contra la AD Ceuta FC B (17:30 horas). El plato fuerte llegará al final con un derbi entre el CD Pozoblanco y el Salerm Cosmetics Puente Genil repleto de urgencias (18:00 horas).

Blanquiverdes y lucentinos, a olvidar el revés con un triunfo

El conjunto de Diego Caro llegará al duelo ante los gaditanos bastante mermado físicamente, algo que el propio míster reconoció al término de su contienda en Jerez de la Frontera. Allí, en el Municipal Pedro Garrido, el Xerez CD doblegó por primera vez a un filial que no bajó los brazos en ningún momento. El solitario gol de Álex Colorado, a quince minutos del final, decantó la balanza a favor de los locales y dejó al plantel cordobesista en la sexta posición con 8 puntos. Presumiblemente recuperarán a alguna pieza como el centrocampista Christian Delgado, titular indiscutible que debutó con el primer equipo para medirse a la UD San Fernando en El Arcángel.

Los conileños, que vivieron su jornada de descanso el pasado sábado, estarán más frescos para la acción sobre el verde. La escuadra adiestrada por Juan Reyes se sitúa en la novena plaza con 5 puntos, los cuales logró al empatar sus dos primeros encuentros -sin goles- ante el Puente Genil y la UD Los Barrios. Además, la victoria agónica con el Pozoblanco -dos goles en el descuento- nivelan su puesto clasificatorio pese a caer en Cartaya (1-0). Como dato curioso, esas dos únicas dianas le convierten en el equipo menos anotador junto al Club Atlético Antoniano, al CD Cabecense y a la UD Tomares.

El colegiado jiennense Ángel Navarro Galera arbitrará el choque en las instalaciones del Camino de Carbonell. El Córdoba B, en las mismas, procurará retornar a la senda de los puntos como ya hiciera ante el Ceuta B (1-1), Ciudad de Lucena (1-0), Rota (1-2) y Antoniano (0-0).

Una salida complicada para el Ciudad de Lucena

El siguiente desplazamiento para el Ciudad de Lucena tampoco resultará sencillo. Y es que el vestuario que lidera Dimas Carrasco debe viajar hasta Ceuta para enfrentarse al filial caballa. La irregular imagen mostrada en su feudo con el CD Utrera, otro de los candidatos firmes al ascenso hacia la Segunda RFEF, arrojó muchas dudas en este comienzo de campeonato. El club aracelitano acumula 4 puntos para aparecer en el undécimo escalón después de ganar al Tomares (0-3), empatar con el Recreativo de Huelva (1-1) y perder frente al Córdoba B (1-0) y los utreranos (0-1).

Los ceutíes mejoran con el paso del calendario. Su igualada inicial con el filial blanquiverde (1-1) dio paso a una derrota en el Nuevo Colombino (2-0). A continuación superaron en el Alfonso Murube al Tomares, entidad que no reacciona (2-0). La goleada sufrida con el Utrera en la provincia hispalense (4-0) la pudieron revertir, también en Sevilla, al salir victoriosos de Las Cabezas de San Juan merced al único gol de Prieto (0-1). Por todo ello, los de Miguel Ángel Berlanga son séptimos con 7 puntos y lanzan un aviso a navegantes. Álvaro Cruz Viejo, del colegio onubense, pitará la contienda.

Necesidad de puntuar a las primeras de cambio

El duelo más interesante de los vinculados al fútbol cordobés se producirá en el Municipal de Pozoblanco. Pedrocheños y pontanos deben empezar a lograr puntos para salir de la zona baja de la tabla. Ambos combinados, a pesar de desarrollar un juego atractivo, no obtuvieron el rédito deseado. De esta manera, el derbi a disputar en el terreno de juego del Valle de los Pedroches definirá si uno de ellos puede respirar un poco a costa del contrario.

Los blanquillos, bajo el mando de Antonio Jesús Cobos, todavía no conocen el triunfo en lo que va de campaña. Los 3 puntos que tienen en su casillero, que les hacen estar en la decimoquinta plaza, se fraguaron al firmar tablas con el Antoniano (1-1), Xerez CD (1-1) y CD Gerena (3-3). El potencial de sus adversarios, sobre todo en feudo pozoalbense, y alguna actuación arbitral poco deseada impidieron al plantel escalar en la tabla. No obstante, las derrotas ante el Conil en el descuento (2-0) y la última frente al Sevilla C (3-0) evidenciaron que el técnico debe corregir aspectos. Es más, son el equipo más goleado junto a Tomares (10).

La historia es muy similar en Puente Genil. Los de Keko Rosano, con 4 puntos en el decimosegundo lugar, no terminan de despegar. A pesar de la alegría de la cuarta jornada después de ganar en el Manuel Polinario al Cabecense (1-0), los registros cosechados no invitan al optimismo. Las tres derrotas contra el Gerena (1-2), Sevilla C (3-2) y Los Barrios (2-3) -esta el pasado sábado con remontada gaditana incluida- no ayudaron a unos jugadores que se quedaron a las puertas del empate en prácticamente los tres encuentros. Sí igualaron en el debut frente al Conil a domicilio (0-0).

El encargado de llevar el arbitraje será Juan Antonio López Romero, del colegio jiennense. Se espera una gran entrada en la localidad cordobesa para un día que es festivo en toda España.