El ajedrez provincial vive uno de los mejores momentos de sus años, sobre todo en las categorías formativas, pues diez clubs se han encargado de relanzar una modalidad deportiva en otras épocas más minoritaria.

El éxito de la serie de televisión Gambito de dama ha puesto de moda una actividad que en Córdoba también cuenta con sus jóvenes talentos.

Con un total de 280 licencias cuenta actualmente la Delegación Cordobesa que coordina la delegada provincial, Irene Maestre, una madre de ajedrecistas volcada con la actividad deportiva que le entusiasma.

Elena Martín, Laura Herrero y Bernardo César y Eduardo César Maestre son algunas de las principales promesas del ajedrez cordobés actual.

Herrero y Martín lideran las 16 licencias femeninas que hay en Córdoba a día de hoy, una cifra que a buen seguro crecerá en los próximos años.

La carpeña Laura Herrero es la promesa que más ha destacado en las últimas temporadas, ya que se proclamó campeona nacional individual sub 8 en 2018 y sub 10 dos años más tarde. Esta ajedrecista de once años del club Postal Cordobés ha ganado este año el campeonato andaluz sub 12.

Elena Martín es una representante del club Figueroa, de 12 años, que en 2021 logró el subcampeonato andaluz sub 12, precisamente por detrás de Herrero.

Una veterana que también destaca

También destaca Nery Maceira, una cubana residente en Córdoba, de 72 años, que pertenece al club Figueroa. Maceira venció en la categoría +65 del pasado campeonato provincial de veteranos por delante de todos los hombres participantes de su edad. Maceira era además la única mujer en liza.

Bernardo César Maestre es un cordobés de 15 años del club Jaque 64 de Nueva Carteya. Con apenas 15 años ya es maestro FIDE, un logro que nunca había conseguido un cordobés a una edad tan temprana. En 2021 ha logrado la plata en el Nacional sub 16 de partidas rápidas, el oro nacional sub 16 de selecciones autonómicas, la corona andaluza sub 18, la plata absoluta andaluza, el galardón al mejor jugador del Nacional sub 16 de selecciones y fue el mejor sub 18 en el Campeonato de España absoluto.

Eduardo César Maestre tiene 11 años y pertenece al club Jaque 64. Pese a su edad, este año ha logrado la cuarta plaza en el campeonato andaluz sub 12.

Estos jugadores son algunos de los referentes de una modalidad que a buen seguro seguirá dando éxitos a Córdoba.