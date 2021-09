El panorama futbolístico en Córdoba capital vive las horas más bajas de las últimas décadas. La participación del equipo más representativo en la Segunda RFEF -y de su filial en la Tercera RFEF- arroja un triste, pero real, escenario que obliga a la reflexión. Mientras tanto, la gran base de los equipos de la ciudad se reparte entre la Primera y la Segunda Andaluza, entrelazando historias de superación, proyectos nacidos desde cero, un inigualable aroma añejo y una apuesta decidida por los jóvenes jugadores que no quieren tirar la toalla en su lucha por llegar al profesionalismo. El campeonato 21-22 llega con algunas novedades de impacto: el Córdoba CF SAD de Carlos González ha nacido en la categoría más baja y con el desafío de ascender. En la misma figura también el Atlético Cordobés, revitalizado con la entrada en el banquillo de una leyenda como Pepe Escalante y el impulso de nombres importantes en el cordobesismo como Perico Campos, Rafa Saco o Nandi. Por encima, en Primera, tres clubs de barrio con solera: Ciudad Jardín, Parque Cruz Conde y UD Sur. Este trío forma la segunda línea tras el Córdoba CF.

Una Primera Andaluza con tres clubs capitalinos

La temporada 2021-22 arrancó en la Primera Andaluza cordobesa teniendo a tres escuadras de la capital entre las dieciséis de la Liga. El CD Ciudad Jardín, el Parque Cruz Conde y la UD Sur buscan consolidar sus respectivos caminos tras una anterior campaña completamente opuesta.

El Ciudad Jardín de Carlos Losada descendió desde la División de Honor Sénior mientras que los equipos liderados por José Carlos Álvarez y Antonio Garrido subieron de Segunda Andaluza. El Peñarroya CF, el ADFB Bujalance, el CD Montalbeño, el CD Castro del Río, el Almodóvar del Río CF, la Peña Los Leones, el Atlético Villanueva FB, el Atlético Palma del Río, el Lucecor FS, El Carpio CF, el FC Aguilarense, el Villa del Río CF y el Recreativo Belmezano CF completan la competición.

Los amarillos del Ciudad Jardín, después de la disputa de las dos primeras jornadas, son terceros con 4 puntos -goleada por 6-0 ante el Aguilarense y empate a uno frente al Palma del Río-. El míster, Losada, expone que el inicio fue "positivo en cuanto a dinámica", pero recalca que todavía deben "mejorar mucho y crecer y eso lo haremos durante la competición". Losada comenta que "los jugadores no cobran y dependemos de muchos factores". El plantel de Poniente irá trabajando "cada partido como si fuera una final" dentro de una Liga donde "los pueblos invirtieron en sus equipos y el nivel aumentó".

A expensas de concretar algunos refuerzos en la zona defensiva, el Ciudad Jardín ha conseguido mantener "el bloque de medio campo hacia adelante". Además, posee gente "que marca diferencias en todas las líneas del campo". El "coste elevado a nivel federativo, de árbitros y viajes" provoca que muchos "no quieran apostar por sacar un equipo sénior". Existen "menos ayudas en tema de patrocinio y es dinero, entre comillas, que se pierde". La apuesta económica lo que trae son "hombres de más calidad y eso te da ascensos a categorías más altas". En este caso solo queda "invertir y trabajar".

El Parque Cruz Conde de Álvarez, un luchador incansable que sigue al pie del cañón pese a los impedimentos causados por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), aparece en la novena plaza al igualar sus dos citas ligueras -a tres contra el Castro del Río y sin dianas con El Carpio-. El combinado, que disputa sus compromisos en El Fontanar, pretende sellar la permanencia como primer paso, mismo objetivo que el Sur de Garrido. Los del Campo de la Juventud perdieron en su debut por 3-6 ante la Peña Los Leones de Pozoblanco y firmaron tablas a uno con el Aguilarense. Dichos registros les hacen figurar en la decimotercera posición firmando un punto.

Cabe recordar que asciende solo un equipo a través de un play off en el que participarán los cuatro primeros clasificados. Mientras tanto, a priori, descienden dos -salvo lo que pudiera ocurrir en División de Honor-.

El Córdoba CF SAD de González, a escena

La Segunda Andaluza cordobesa dará su pistoletazo de salida el próximo fin de semana. El diseño del campeonato de cara a esta campaña está compuesto por tres grupos. Los campeones de cada uno de ellos promocionarán de categoría mientras que los ocho últimos bajarán a la futura Tercera Andaluza -idea prevista para la 2022-23-. Muchos históricos combatirán en pos de obtener los mejores resultados posibles dentro de sus trabas. No obstante, dos conjuntos de reciente creación destacan por encima del resto: el Córdoba CF SAD y el Atlético Cordobés CF.

La entidad de Carlos González partirá en el grupo 1 y se medirá al Sporting Benamejí, el Priego CF, el CD Monturk, el Villa de Espejo CF, el Atlético Almedinilla, el Atlético Montemayor, el Santaella 2010, el Salerm Cosmetics Puente Genil B, La Rambla CF, el Atlético Menciano, el Atlético Baenense CF y el Moriles CF -su primer rival a domicilio-. En casa, la sede dispuesta para llevar a cabo sus encuentros será el Enrique Puga, instalación donde juega el Séneca CF.

El técnico elegido para el desafío es Sergio Varo, quien atesora una dilatada experiencia en el fútbol provincial. "Vimos el proyecto con mucha ilusión desde que nos llamaron en verano", recalca. El joven, dentro de las dudas reinantes porque no saben lo que "el día a día deparará", sí deja claro que están "ajenos a lo extradeportivo". La meta está situada en "el ascenso a medio o largo plazo", pero reconoce que existen ciertos hándicaps a considerar. "Ha sido todo exprés, en un mes y medio empezamos a competir con apenas 40 días de preparación y eso lo complica mucho". En cualquier caso, indica que "deportivamente ha crecido a pasos agigantados" y que la principal premisa es conformar "un buen grupo humano que sepa lo que trae este proyecto y su exigencia".

Sobre el formato, Varo lamenta que no se hubiera efectuado "un play off, algo más atractivo y coherente". La gran cantidad de descensos deja ciertas dudas para el próximo curso. "Estamos en una categoría en la que un año salen veinte equipos y otros cincuenta. Es atrevido, pero me hubiera gustado para el ascenso unas eliminatorias", reconoce. En su grupo se enfrentarán a "equipos bonitos, potentes e históricos" cuyas miras también se focalizan en subir.

En cuanto a su relación con González, subraya que dio "todas las facilidades del mundo apostando muy fuerte por esta idea". La "buena relación" con el empresario vino acompañada de las “ideas claras” que todos poseen. "Sabemos para lo que estamos, nos gusta lo que hacemos y estamos muy contentos de contar con el apoyo de la directiva", dice.

Un llamativo Atlético Cordobés

El presidente del Atlético Cordobés, Miguel Claus, quiso reformar el club partiendo de una importante base cordobesista. Varios ex blanquiverdes como Pedro Campos, Rafael Martínez Saco, Pepe Escalante o Fernando Corpas Nandi decidieron entrar de lleno en él. Este último muestra su ilusión ante el reto que tienen por delante. "La intención fundamental es dar cabida a esos jugadores que terminan en edad juvenil y que por circunstancias no encuentran acomodo en Tercera o División de Honor. Muchos abandonan el fútbol por ello y nosotros intentaremos poner todos los medios que puedan necesitar para crecer a partir de ahí", explica. "En el fútbol a crecer se le llama ascenso y es una realidad", considera.

El Atlético Cordobés, que jugará y entrenará en La Asomadilla, nació allá por los meses de junio y julio ante "la situación de incertidumbre con respecto al primer equipo de la capital". La "situación extraña" -donde no se sabía si continuarían Javier González Calvo, consejero delegado, o Juan Gutiérrez, director deportivo- condujo a la creación de la plantilla. "Córdoba se quedaba casi sin fútbol, por eso nos planteamos la posibilidad de salir en otra categoría con algún equipo. Al final naces de cero, sin deudas e intentarás recuperar un poco ese sentimiento y contrarrestar ese desapego que existe con los distintos propietarios del Córdoba CF en los últimos años", manifiesta el exjugador cordobesista.

Dentro de la hoja de ruta se quiere "nacer como un equipo más, ser un compañero de viajes de todos los clubs de la ciudad y no ser alternativa a nada ni nadie". De hecho, Nandi tiende la mano a la escuadra blanquiverde. "Si ahora mismo hay un primer equipo y se le puede ayudar en algo, aquí nos tienen". Porque el Atlético Cordobés partirá "sin un patrocinador o un empresario" que los arrope. Entre las ayudas que buscaban apareció la de Pepe Escalante. "Nos dijo que venía de cabeza siempre y cuando exista seriedad y compromiso". El veterano entrenador está "súper ilusionado" y para ellos es "un lujo" contar con un mito del cordobesismo. "Tiene 71 años, no se ha cortado la coleta y está para ayudar", admitió.

Un ramillete de clásicos

Pero esta nueva escuadra no será la única de la capital que aparezca en el grupo 2. El CD AD Miralbaida, el CD Apademar, el Club Deportivo y Cultural Palomera-Naranjo, el CD Alcázar, el CD Alcolea Los Ángeles UD y el CD Villarrubia estarán junto al Avejoe CF (Adamuz), El Villar CF, el Villafranca CF, el Colonia Fuente Palmera y el Atlético Montoreño.

Fernando Gallardo, presidente del Miralbaida, eligió a Javier Sánchez Boti para el banquillo. "Creo que es una categoría muy atractiva y podemos hacer una buena temporada, partimos con mucha ilusión". A través del nuevo míster reunieron "a muchos jugadores de Córdoba y chavales de nuestra base". El objetivo, con el paso del tiempo, es "consolidarse y darle salida a los chicos del equipo juvenil".

El Apademar de Alberto Galisteo, por su parte, que tendrá como cabeza visible a Sergio Galisteo, saldrá por primera vez en sénior. "Somos un club debutante, tenemos un grupo bastante joven con chicos que en su mayoría ya fueron del equipo". La premisa será "competir" dentro de las instalaciones del IMD Fátima y estar "en la mitad de la tabla mínimo".

La filosofía del Naranjo, en palabras de su presidente, Antonio Barbudo, centra sus esfuerzos en la importancia de los más pequeños. “Para jugar en el sénior había que estar antes en las categorías inferiores, un poco como el Athletic Club de Bilbao pero a lo cordobés y El Naranjo", asemejó. Esta campaña, con la presencia de algunos hombres "que jugaron en Segunda B con el Écija", no renuncian a nada. "El año pasado nos quedamos cuartos e intentamos reforzarnos un poco", argumentó. José Antonio Tapia comandará un vestuario que quiere ofrecer "guerra" en un campeonato "bastante animado".

Lo mismo piensa José Gómez, máximo responsable de un CD Alcázar que llevarán Álvaro López y Julián González en el IMD Guadalquivir. "Tuvimos que retirar al equipo de Primera Andaluza porque los recursos económicos, con la pandemia, se fueron al traste". Pese a que el pensamiento estaba en hacer un "sub 24", tiraron hacia adelante con gente "competitiva". En cuanto al Alcolea de Álvaro Agudo, su presidente, Juan Camacho, pone el reto en "no descender", a la vez que admite que es "muy difícil que vengan jugadores buenos a la barriada".

El Villarrubia, también del distrito Periurbano -el Oeste-Sierra-, también está muy limitado en ese aspecto. Antonio Manuel Sarmiento, ex jugador del Córdoba, entrena a un club cuyo presidente es Manuel Arjona. "Tuvimos la oportunidad de disfrutar de ella el año pasado. Hay chicos con calidad y buena proyección sabiendo las limitaciones técnico y táctica que existen", esgrime. Sobre las miras establecidas, el míster es claro. "La idea, dentro de la mezcla de gente joven y bastante veterana que hay, es echar un rato con los amigos, tomárselo a modo de diversión pero siempre compitiendo con buen orden", relata.

El Figueroa, único plantel en el grupo 3

El Granadal Figueroa de Lucas López y Jorge García partirá en el grupo 3 con el CD Dos Torres, la UD Belalcázar, el Atlético Espeleño B, el Pedroche CF, El Viso CD, el Villanueva del Duque, el CD Mojino (Alcaracejos), el Villaviciosa CF, La Descarga (Pozoblanco) y el Atlético Cardeña. García, que ejerce de presidente, lamenta que quedaran fuera del núcleo de la capital instaurado en el grupo 2. "Estamos algo indignados porque desde hace cuatro semanas llevamos reclamando que nos metan en el de Córdoba". Pese a ello, están "ilusionados por participar", una circunstancia que se produjo sobre la marcha. "Hicimos un sénior porque había una categoría que iba a salir que era la sub-24. No fue así finalmente y, al tenerlo todo organizado, decidimos jugar". Así pues, se alejan de ascensos o de "volverse loco con crecer muchísimo" en la categoría. "Debemos dar servicio para que jueguen los juveniles y demás", resalta.