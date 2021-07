Las incesantes dudas sobre la continuidad o no del centrocampista se remontan a hace unas semanas. De hecho, la presencia del africano en el arranque de la pretemporada supuso una sorpresa, sobre todo atendiendo al deseo del futbolista por partir de la entidad. Con rostro serio, poco hablador y cabizbajo prosiguió en una dinámica grupal de la que no termina de partir. Y es que la pelota está en el tejado de un Traoré que debe analizar las diferentes ofertas que lleguen para elegir un nuevo destino.

En caso de cristalizar su adiós, Juanito posee ya un as bajo la manga. “Su sustituto lo tengo prácticamente cerrado”, apuntó el gaditano ante los medios de comunicación. Dicha circunstancia recuerda irremediablemente a lo que está sucediendo en la portería cordobesa. Edu Frías, que está a punto de convertirse en nuevo cancerbero de la Cultural y Deportiva Leonesa, será suplido por Carlos Marín para la próxima campaña con opción a otra más. Este escenario fue confirmado por el director deportivo advirtiendo que no pueden “adelantar los pasos” y “necesitan” que primero parta el meta catalán.

Así pues, Traoré, si nada lo remedia, se marchará del Córdoba sin haber podido “mostrar sus cualidades”, según Juanito. La posición de pivote dentro del plantel no posee un claro protagonista después del adiós de Alberto del Moral. Por ello, a la espera de lo que ocurra con el ex del Sevilla Atlético o Badajoz, se confía en la polivalencia de hombres como Valtteri Vesiaho. No obstante, la inminente llegada de Ricardo Visus y la que se estipule por Traoré completarían definitivamente el vestuario para el curso 2021-22 en la Segunda RFEF.