La nueva segunda categoría nacional del baloncesto femenino, la Liga Challenge, ya cuenta con la presencia de dos jugadoras de la provincia. Tras renovar la base carloteña Cristina Abad con el Al-Qázeres, la escolta Andrea Alcántara ha sellado su continuidad con el RACA Fundación Granada.

La jugadora formada en el Adeba, campeona de la Copa de la Reina con el Conquero e internacional sub 15, sub 17, sub 18 y sub 20 tendrá por ello una nueva oportunidad de demostrar sus cualidades en el club nazarí. La pasada campaña promedió 7,5 puntos en 21 puntos. A sus 22 años, le espera un nuevo reto en su carrera en la Liga Challenge.

La renovación de Andrea Alcántara era desde hace dos meses un secreto a voces en uno de los dos clubs andaluces, junto al Estepona, que competirán en la nueva liga que ha creado la Federación Española. Con ella son nueve las jugadoras que tiene ya confirmadas su actual club.

“Tenemos muchas ganas de ver como va a ser la Liga Challenge, pues el nivel competitivo va a ser elevado, así que vamos a ir con todo a ganar todos los partidos que podamos”, asegura la jugadora cordobesa.