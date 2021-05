Lo lleva en su ADN. Vaya a donde vaya y llegue hasta donde llegue -y ha llegado a sitios magníficos-, el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad tiene querencia por los caminos difíciles. Habituado a nadar contra corriente, la temporada 20-21 le ha deparado un desenlace al límite. Un partido encierra la respuesta. El equipo de Josan González jugará ante el Jaén (domingo, 18.00, La Salobreja) un derbi que nadie hubiera imaginado. Pero es real. Tan real como que si el equipo blanquiverde gana los tres puntos habrá conseguido el objetivo de la temporada: la salvación. Su adversario se juega lo mismo. El escenario resulta increíble, por lo que la mejor receta es automedicarse con una ración extra de hiperrealidad.

«Dependemos de nosotros mismos, sin tener que mirar a ninguna otra pista», ha insistido el técnico pontanés del Córdoba. No le falta razón. Tampoco a sus adversarios directos -el propio Jaén y el Burela-, que también pueden aferrarse al mismo argumento para buscar un plus de motivación ante lo que se les avecina. El que salga damnificado no tendrá consecuencias irreparables. Aún le quedará la bala del play out para conservar una plaza entre la vecindad de la Primera División. Pero nadie piensa en eso. Inmersos en dinámicas irregulares, condicionados por la ineludible presión, los tres implicados abordan una tarde de domingo de tensión, con la vista puesta en lo que sucede en dos puntas del mapa: Jaén y Lugo.

Todos los cordobesistas están disponibles. Nadie se quiere perder la oportunidad de vivir uno de esos partidos que jamás se olvidan. Josan tiene clara la fórmula para ir a por la victoria. Se trataría de calcar la actuación en Vista Alegre ante ElPozo Murcia (1-2), pero con resultado distinto. «Mostramos una vez más el camino no solo a nosotros, sino a toda la gente que nos sigue», ha indicado el pontanés, que insiste en que el grupo está «unido» y que ha demostrado que «cuando vamos en busca de la excelencia, cuando luchamos cada balón, somos capaces de competir con cualquiera, como se pudo ver».

Una situación inesperada

El Jaén tiene dos títulos de Copa de España y es un habitual en los play offs por el título en Primera. Se ha metido en un buen embrollo tras una fase final de campeonato turbia, con cuatro jornadas sin ganar. «No está acostumbrado a verse en estas situaciones de competición», admite Josan, quien resalta los aspectos de valor en este inquietante panorama. «Lo fundamental es que no perdamos nuestros valores como equipo y que sigamos enfocados para centrar todo nuestro esfuerzo en esos cuarenta minutos en La Salobreja».

El Córdoba Futsal tratará de recuperar el espíritu de sus mejores días para revertir una situación adversa. En el punto de partida, los blanquiverdes están en el puesto indeseado. Se trata de salir de ahí y pueden hacerlo por su propio pie. En los últimos días, el grupo se ha juramentado para dar el último paso. Necesitarán su mejor versión y esa pizca de suerte que lucharán por merecer.

¿Qué tiene que suceder para que el Córdoba Futsal se salve? Hay una fórmula sencilla: ganar. Con los tres puntos, el cuadro blanquiverde (37) llegaría a los 40 y dejará atrás al Jaén Futsal (38). Ahora bien, existe una opción de que tanto Jaén como Córdoba se salven con un empate, siempre y cuando el Burela (37) pierda en su casa con el Palma Futsal. La derrota del Córdoba Futsal le deja condenado a disputar el play out por la permanencia. El empate a puntos con el Burela favorece a los lucenses (5-6 y 2-2). Ya descendieron de categoría directamente O Parrulo, UMA Antequera y Globeenergy Peñíscola.