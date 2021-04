Los 39 clubes de LaLiga no invitados a formar parte de la Superliga rechazaron este jueves de forma unánime y contundente este formato en la reunión convocada por el organismo que preside Javier Tebas.

"Los clubes presentes han rechazado por unanimidad y enérgicamente los planes de creación de esta competición. Todos los clubes creen firmemente en el mérito deportivo como único criterio para poder clasificarse para las competiciones internacionales a clubes a través de las respectivas ligas nacionales", señalaron en un comunicado.

En el aseguraron que "la oposición mostrada de forma global durante los últimos días ha puesto de manifiesto que una liga europea cerrada y elitista es inviable y no deseada".

"Las reacciones que se han visto en toda Europa demuestran cuán importante es un ecosistema abierto para el fútbol y la comunión con los aficionados", añadió el texto firmado por todos los clubes salvo Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid que fueron parte de los doce fundadores del proyecto frustrado tras la renuncia de diez de ellos.

El presidente de LaLiga recalcó que "después de 20 años de amenazas" de la creación de la Superliga, esta "se ha desvanecido de una forma importante en 48 horas" y que "tal y como la han concebido está muerta".

"Después de 20 años de amenazas de la Superliga, porque siempre ha existido esa amenaza, por fin ha llegado a un momento real que ha ocurrido y en 48 horas se ha desvanecido de una forma importante. Se está disolviendo como un azucarillo y la amenaza activa de los 'grandes' de Europa ya no va a existir", señaló Tebas en rueda de prensa tras una reunión con los 39 clubes y sin la presencia de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

En este sentido, el dirigente recalcó que le costaría "entender que los grandes clubes ingleses quieran hacer otra en un tiempo porque la respuesta de políticos y aficionados ha sido tremenda". "Lo negativo es cómo se hacen las cosas y el mensaje que se ha dado desde estos clubes", apuntó.

"No se nos puede decir que no vienen a salvarnos y que no daña a las competiciones nacionales. Si tan bueno fuese para el fútbol como se nos ha intentando vender, no lo hubieran hecho clandestinamente. Uno cuando hace cosas a escondidas es porque está haciendo algo que no es bueno", añadió Tebas.

Para el presidente de LaLiga, Florentino Pérez y Joan Laporta, presidentes del Real Madrid y del FC Barcelona, "no están haciendo una reflexión real". "Los seis clubes ingleses jamás van a estar en ese tipo de competición y los alemanes tampoco. La Superliga tal y como la han concebido está muerta", zanjó.

Laporta: "Es una necesidad"

Por su parte, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este jueves que la Superliga de fútbol es "una necesidad" porque aportaría "más recursos" a los clubes grandes para hacer un "espectáculo" acorde, si bien ha matizado que el club, tras la marcha atrás de la mayoría de los fundadores del proyecto, toma una posición de "prudencia".

"Tenemos una posición de prudencia. La Superliga es una necesidad, pero la última palabra la tendrán nuestros socios, como debe ser. Los clubes grandes aportamos muchos recursos y es normal que en el reparto tengamos la oportunidad de decir la nuestra", aseguró en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press.

Laporta, de visita en el RCTB-1899 para asistir al Barcelona Open Banc Sabadell, aseguró que la Superliga debería ser una competición "atractiva" y basada en los méritos deportivos. "Somos defensores del mantenimiento de las ligas estatales y estamos abiertos a un diálogo abierto con la UEFA, siempre", explicó.

"Lo que queremos todos es mejorar el fútbol y tener más recursos. Si los clubes grandes no tenemos recursos, el fútbol sale perjudicado. Creo que habrá concordia institucional, con la voluntad de ir avanzando", apeló el dirigente blaugrana.

En cuanto a la salida del proyecto de los seis clubes de la Premier League, primero, y de los tres italianos, después, así como del Atlético de Madrid, señaló que ha habido "presiones a algunos clubes" que han hecho que "lo valoraran de otra forma".

"Pero la base de que haya habido esta propuesta, sigue existiendo. Hacen falta más recursos porque invertimos mucho, y para que el fútbol sea un espectáculo a consecuencia del mérito deportivo, quien quiera mantener esa calidad, debe tener en mente lo que planteamos", reiteró.