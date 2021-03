No será fácil para el Córdoba CFsuperar a su rival del próximo domingo en El Arcángel, a las 12.00 horas. No solo por lo que ya pudo comprobar el conjunto blanquiverde en el encuentro de la primera vuelta, con aquel empate a cero en el que en la segunda parte los de Alfaro no lo pasaron nada bien.

Una de las razones por las que el equipo de Manel Ruano depende de sí mismo en la última jornada para meterse en la pelea por el ascenso a Segunda División A es porque, pese a ser un filial, cumple una premisa clásica en el fútbol de cualquier categoría: tener un portero que sume puntos y un goleador que mate en el área rival.

En el primer aspecto, el Betis Deportivo dispone de Dani Rebollo, un joven arquero de Lepe formado en las categorías inferiores de la entidad heliopolitana y que ya ha ido convocado en varios encuentros con la primera plantilla bética. Dani Rebollo solo ha encajado dos goles en un partido de los 11 que ha disputado con el Betis Deportivo. Fue precisamente ante otro filial, el Recreativo Granada, en el partido que les enfrentó en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. En otros cuatro ha encajado un gol, mientras que en seis ha dejado su portería a cero. El dato significa que en el 54,5% de los partidos que ha disputado Dani Rebollo ha dejado el arco a cero, un porcentaje que solo es superado en el Grupo 4 por Alfonso Herrero, del Marbella, con el mismo número de partidos disputados, 11, y con un porcentaje del 63,6% de los choques sin encajar gol. Así, por cifras, Dani Rebollo es el segundo mejor portero del Subgrupo 4B, solo tras Razak Brimah, y el octavo de entre los 20 equipos que conforman el Grupo 4. Baste resaltar que en las primeras 10 jornadas de Liga, en una estuvo con la primera plantilla, en otra fue suplente y en las otras ocho encajó solo tres goles, ya que en la jornada inaugural, en la que el Betis Deportivo perdió 3-0 en El Ejido, Dani Rebollo estaba con Pellegrini y Marín fue el portero bético.

Si en el área propia Manel Ruano tiene, por lo tanto, un portero de garantías pese a su juventud (cumplió 21 años el pasado diciembre), en el área adversaria tiene gol y con nombre: Raúl García. El olesano se formó en el fútbol base de Guadix, pasando posteriormente por la cantera del Almería, en donde lo firmó el Real Betis cuando aún era juvenil. Máximo goleador de la 16-17 en División de Honor Juvenil, Dani Rebollo es el actual pichichi de toda la Segunda División B. En el Grupo 1, Dioni (Cultural), Javier Martón (Covadonga) y Juanma García (Racing), encabezan la tabla con ocho goles, ocho goles. El Grupo 2 lo lidera Ángel Sánchez (Tudelano), también con ocho, mientras que en el 3, Carlos Martínez (Andorra) es el pichichi, con nueve goles. En el Grupo 5, Borja Díaz (Melilla) y Hugo Duro (Castilla) son los máximos goleadores, también con ocho goles, mientras que en el Grupo 4 es Raúl García el máximo goleador, con 11 goles. Además, el Córdoba CF tendrá que estar especialmente atento por otro motivo. El máximo goleador bético ha marcado a todos los equipos del Subgrupo 4B excepto a dos: el Recreativo Granada y el Córdoba CF. Lo de los nazaríes ya no tiene arreglo para Raúl García. Sin embargo, en el encuentro de El Arcángel del próximo domingo puede resarcirse de aquel 0-0 en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el pasado enero. Puede hacerlo: este Betis Deportivo demuestra que domina ambas áreas.