Muere el compositor cordobés Lorenzo Palomo a los 86 años

El compositor cordobés Lorenzo Palomo ha muerto este sábado a los 86 años en Madrid. Se trataba de uno de los compositores españoles contemporáneos de mayor proyección internacional, cuyas composiciones le han proporcionado éxitos rotundos en España y fuera de ella. Según ha podido saber este periódico, el músico sufría una enfermedad incurable por la que venía arrastrando complicaciones en su estado de salud desde hacía uos dos años. No obstante, según ha destacado uno de sus allegados, el catedrático y académico, Juan Miguel Moreno Calderón, hasta sus últimos días "no ha perdido el optimismo, la vitalidad ni las ganas de seguir haciendo proyectos".

Palomo, aunque nació en Ciudad Real en 1938, poco después de su nacimiento se trasladó a Pozoblanco con su familia y su juventud la pasó en la capital. "Llevo a mi Córdoba de mi corazón por todas partes. Nací en Ciudad Real, pero fue algo coyuntural. Yo soy de Pozoblanco, pero mi familia se trasladó a Córdoba, al barrio de Santa Marina, donde viví hasta los 20 años", manifestó el compositor en una entrevista a Diario CÓRDOBA, en una de sus visitas a la ciudad.

Estudió piano y armonía en el Conservatorio de Córdoba y a los veinte años ingresó en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, donde estudió composición con Joaquín Zamacois y piano con Sofía Puche de Mendlewicz. Más tarde, becado por la Fundación Juan March, estudió dirección de orquesta con Boris Goldovsky en Nueva York.

Su música ha sido interpretada en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, entre ellas Carnegie Hall (Nueva York), Symphony Hall (Boston), Verizon Hall (Kimmel Center, Filadelfia), Covent Garden (Londres), Suntory Hall (Tokio), Auditorium Tschaikowsky (Moscú), Philharmonie (Berlín), Konzerthaus (Berlín), Victoria Hall (Ginebra), Auditorio Nacional (Madrid), L’Auditori (Barcelona), Palau de la Música (Valencia), Teatro de la Maestranza (Sevilla), Palacio Euskalduna (Bilbao), Auditorio Manuel de Falla (Granada) y muchas otras.

Asimismo, sus composiciones han sido interpretadas por muchas de las orquestas más importantes del mundo, entre ellas las Orquestas Sinfónicas de Boston, Filadelfia, Pittsburgh, Cincinnati, Sinfónica de Londres, Sinfónica de la Radio de Berlín, Nacional de España y Sinfónicas de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Euskadi, Sevilla, Castilla y León. También por la de Córdoba.

Pérdida para la cultura cordobesa

El tenor cordobés Pablo García-López, quien interpretó varias de sus obras en estrenos mundiales, ha recordado que Lorenzo Palomo residía en Madrid desde 2019 junto a su esposa y que una de sus últimas voluntades era que sus restos reposaran en Córdoba, no obstante, aún no hay información al respecto. García- López ha señalado que ambos músicos de Los Pedroches tenían una relación "muy estrecha" por este motivo y ha comentado que el compositor "fue una de las personas que me acogió en Berlín. Me trató como si fuese su hijo o su sobrino".

Tanto el tenor como Moreno Calderón han precisado que gran parte de su música ha estado inspirada en Córdoba y en Andalucía (Sinfonía Córdoba, Una Primavera andaluza o Nocturnos de Andalucía, entre otras). "Los cordobeses que vivimos fuera recordamos a la ciudad de una manera idílica", algo que plasmó el compositor en su obra, como ha matizado el cantante de ópera.

Moreno Calderón ha apuntado que "es una pérdida muy grande para Córdoba" y que Palomo ha sido "un gran embajador de la ciudad, brindando al mundo una visión de nuestra tierra". A ello, ha añadido que se trata de "una de las personas que dejan huella" por su forma de ver la vida y de componer música.