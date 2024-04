El grupo cordobés Mozárabe presenta en Valdemoro su último trabajo ‘Genio del oasis’

El grupo cordobés de rock andaluz Mozárabe ha estrenado en la ciudad madrileña de Valdemoro su último trabajo discográfico, titulado Genio del oasis, con letra de su componente Randy López dedicada a una chica que surca el desierto, que incluye como obsequio otro tema titulado Al-Andalus, de Miguel Ríos. Genio del oasis es un tema muy pegadizo dedicado a la raíz andalusí de las mujeres.

Tras la gira del pasado año en su estreno como grupo, que fue un éxito en Andalucía, Mozárabe ha reemprendido la gira de conciertos 2024 desde Madrid, con ex componentes de los grupos Medina Azahara y Mezquita -José Antonio Molina (batería), Randy López (fundador de Mezquita y ex de Medina Azahara), Manolo Escudero (ex corista de Medina Azahara), y los teclistas Nacho Papote y Paco Delgado (también voz)-.

Mozárabe está totalmente impregnado del rock andaluz de los años setenta y ochenta, «y continúa la fiebre, ya que hay mucha gente joven que sigue la corriente de un estilo que no se va a perder jamás», comenta a este periódico Randy López. Por su parte, José Antonio Molina añade que «seguiremos componiendo y adaptándonos a la actual movida musical sin renunciar a nuestros orígenes, experimentando día a día en el estilo de rock andaluz».

La gira a nivel provincial se presentará en la Feria de la Virgen del Sol, de Adamuz, que se celebrará del 20 al 28 de abril.