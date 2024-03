Un paseo por el arte en Córdoba

Córdoba es una ciudad que esconde encanto en cada uno de sus rincones, una ciudad cultural en la que siempre hay algo nuevo que hacer, ver y descubrir. Entre las propuestas culturales para estos días y para los meses de primavera están las exposiciones. Actualmente en la ciudad se pueden encontrar un gran número de muestras llenando sus salas. A continuación ofrecemos una selección de las mismas.

La primera de las paradas de esta ruta por el arte es en la Sala Julio Romero de Torres del Círculo de la Amistad, donde aún se puede ver Con alma de mujer. Esta exposición es una experiencia fotográfica que reúne a 11 autoras, tanto amateurs como profesionales, todas miembros de Afoco (Asociación Fotográfica Cordobesa), y con una temática muy clara, la mujer vista en todas sus dimensiones posibles. La muestra permanece abierta hasta mañana.

Visión de futuro desde el realismo mágico

La siguiente parada es en la Sala de Exposiciones Cajasur de Gran Capitán, en la que está José Domínguez, 40 años, para la que solo quedan tres días, ya que concluye el miércoles, 20 de marzo. La muestra, que se adentra en el realismo mágico intentando plasmar una visión de futuro, está compuesta por 28 obras del pintor marteño, miembro de la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Francia y académico superior de la Academia de Arte Italiana de Grecci-Marino.

Cambiando totalmente de experiencia artística, y dentro del mundo de la imaginería, la talla en madera, el bordado y la orfebrería, la Escuela de Arte Superior de Diseño Mateo Inurria invita a descubrir el mundo del arte sacro de la mano de antiguos alumnos de la misma. La exposición podrá visitarse hasta el 22 de marzo, por lo que también quedan pocos días para poder disfrutar de ella.

Muestra del Círculo de la Amistad. / CÓRDOBA

Siguiendo el viaje por el mundo de la Semana Santa, tema muy acorde con las fechas que se avecinan, en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur se podrá disfrutar hasta el próximo 27 de marzo de la exposición De Rittón a Cas: un viaje de 80 años a través de los carteles de la Semana Santa. La muestra está dividida en tres zonas independientes de la sede de la Fundación y recorre toda la historia de la Semana Santa cordobesa a través de su cartelería cofrade pictórica.

La Semana Santa en fotografías

Con temática también de Semana Santa, se puede ver aún hasta el 31 de marzo en la Fundación Cajasol la muestra del 42 Concurso de Fotografía de la Semana Santa de Córdoba. Esta muestra ha compartido espacio hasta hace poco con la exposición de Estrenos de la Semana Santa.

En el C3A se puede ver hasta el 31 de marzo ‘Remedios’, que lleva abierta desde septiembre

Por otro lado, en la Sala de Exposiciones del Colegio de la Abogacía de Córdoba se puede disfrutar hasta el próximo 29 de marzo de un diálogo entre la paleta de colores y los recuerdos olfativos de Córdoba en la exposición Aromas y recuerdos. Un viaje esencial por Córdoba. De la mano de Sofía Cabrera y Lourdes Cubero Martínez, esta exposición es «el homenaje de dos mujeres a todas las mujeres que han luchado por la igualdad, la libertad y la creatividad».

Arte contemporáneo

Una parada imprescindible en esta ruta es la de uno de los centros más característicos de arte y exposiciones de Córdoba, el C3A (Centro de Creación Contemporánea de Andalucía), donde sigue estando hasta el próximo 31 de marzo la aclamada exposición Remedios. Con una amplia gama de artistas muy reconocidos a nivel nacional e internacional la muestra lleva disponible y teniendo mucho éxito entre el público desde el pasado mes de septiembre.

Muestra de la Caja Rural del Sur. / CÓRDOBA

Desde el jueves, 21 de marzo, y hasta el 1 de septiembre, hay otra propuesta novedosa en el C3A, la exposición Val del Omar. Una técnica con T mayúscula, la primera muestra antológica dedicada a este cineasta en más de una década en España. Además, desde el 26 de abril el C3A inaugurará Ecologías de la paz, muestra colectiva, comisariada por Daniela Zyman, que podrá visitarse hasta el 30 de marzo de 2025. Con Ecologías de la paz culmina la trilogía de exposiciones de los últimos tres años.

'La mujer cordobesa'

La Casa de la Juventud de Córdoba también acoge una exposición, en este caso de fotografía, hasta el próximo día 3 de abril. La exposición es de la joven fotógrafa Pilar Campos y se titula La mujer cordobesa. Las modelos para las fotografías han sido Samara Cortés Jiménez, Irene Cano Martínez (bailaora profesional y actriz) y Alba Alonso Torrero.

Volviendo a la pintura, el Teatro Cómico Principal de Córdoba acoge una propuesta del pintor Daniel Parra, uno de los artistas plásticos de género histórico más relevantes de España. La exposición se titula Trafalgar: el viaje con Galdós. El artista señala que la muestra «tiene un afán divulgativo y que cuenta no solo con las obras pictóricas sino también con textos del historiador y arqueólogo Javier Noriega, comisario de la la muestra y persona fundamental que dio pie al proyecto pictórico. La muestra está compuesta por unas cincuenta obras de muy diversos formatos y técnicas. La exposición está disponible hasta el próximo día 7 de abril.

Muestra que puede verse en la Escuela Mateo Inurria. / CÓRDOBA

Continuando con la pintura, en el Espacio Gala de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores se puede encontrar hasta el próximo 28 de abril la exposición De la imagen tradicional a los cuerpos del alba, una muestra compuesta por una colección de pinturas recientes, campos de color y una profunda revisión de los elementos básicos de la pintura. El artista de la muestra, Quique Sazarmora, ha manifestado sobre esta exposición que «todo este cuestionamiento que me he planteado surgió en la Fundación, y ahora tengo la oportunidad de mostrar dónde he llegado». Por su parte, el comisario de la muestra, Ignacio Estudillo, subraya cómo la pintura de Quique Sazarmora tiene una cualidad especial entre los cuerpos y las imágenes.

Muestras de Afoco

Volviendo a la fotografía, Afoco tiene abierta hasta el 13 de mayo otra exposición, esta vez en la Galería Ignacio Barceló y de la mano de su proyecto fotográfico colectivo #Mequedoencasa. Se trata de un fotodiálogo a distancia entre fotógrafos del colectivo Imagen que iniciaron en el año 2020 como un juego entre los socios que lo desearon y aceptaron el desafío fotográfico y que ha acabado instaurándose ya casi como una tradición. Mediante sorteo comienza con una imagen que será referencia para los demás, que le contestarán con otra imagen que tenga algún tipo de relación por temática, luz, forma, composición, cromatismo... y cada una de las series conforma un mosaico.

'La mujer desde distintas perspectivas', una de las propuestas del Bellas Artes

Continuando con Afoco, y también disponible hasta el próximo día 13 de mayo, se encuentra en la Sala Gris la exposición Bodegón pictórico, de Pedro Pablo Montero. En la muestra se podrán encontrar imágenes que capturan objetos inanimados, desde una flor a un jarrón, dentro de todo un mundo por descubrir y experimentar de luces, sombras, volúmenes y texturas.

Alice W. de Wilmer, en UCOCultura

Por parte de la Universidad de Córdoba, y hasta el 12 de mayo, en el centro de UCOCultura, en la plaza de La Corredera, se encuentra la exposición de Alice W. de Wilmer. La artista argentina de mucho renombre en su sector, no es la primera vez que se relaciona con la ciudad cordobesa, ya que ya en el año 1948 participó en la tercera Exposición de Arte Taurino celebrada en la ciudad para la que realizó un busto dedicado a Manolete que actualmente preside el acceso al Museo Taurino de Córdoba. En esta muestra, que se encuentra ahora expuesta en Córdoba, se presentan 52 piezas expresivas de su trayectoria y la escultura desde la figuración de carácter más académico hacia formas más estilizadas y esquemáticas. La pieza más antigua data del año 1929. El hijo de la escultora ha firmado un convenio de cesión de esta colección a la UCO durante un periodo de diez años.

Parte de la muestra en la Sala de Exposiciones de Cajasur. / CÓRDOBA

En esta ruta no puede faltar el Museo de Bellas Artes de Córdoba, donde se pueden ver dos exposiciones que estarán hasta el próximo mes de junio. La primera de estas muestras, inaugurada con motivo del Día Internacional de la Mujer y abierta hasta el día 2 de junio en la sala III, aborda un estudio temático sobre la mujer desde distintas perspectivas, que recorre distintos escenarios con su papel histórico en la sociedad entre 1980 y 1936. Se exhiben un total de 42 obras entre dibujos, grabados, pinturas y una escultura, y junto a ellas, en varias vitrinas, se muestran publicaciones de autores de la época que documentan esta temática. Y, por último, en la Sala I de Dibujo y Estampas del Museo de Bellas Artes de Córdoba se puede disfrutar hasta el próximo 24 de junio de la exposición Miscelánea de dibujos. Siglos XVI al XVIII. Esta muestra reúne veinticuatro ejemplares de dibujos antiguos seleccionados en función de su condición de inéditos o poco divulgativos, que corresponden a artistas de ámbitos geográficos muy diferentes.

Tan solo hace unos días se inauguraba en El Patio Barroco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación, una muestra que supone el colofón al segundo Festival Internacional de Acuarela, en la que participan 236 artistas de 42 países.

Con esta selección de exposiciones se puede disfrutar de prácticamente todos los aspectos del arte y con temáticas para todos los gustos que dejan clara la gran oferta cultural de Córdoba.