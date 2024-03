«Uso la ironía y la conciencia social a través del humor»

Nacido en Senegal y criado en Algeciras (Cádiz), Lamine Thior es todo un comunicador multidisciplinar del sector del entretenimiento, trabajando como actor, presentador, guionista, cómico y creador de contenido. Lamine Thior utiliza el humor como herramienta para combatir los prejuicios en todos los ámbitos creativos. En 2018 comenzó su carrera en el mundo del stand up comedy con su show Españul, con el que está de gira por toda España y con el que hace parada en Córdoba este domingo, a las 18.00 horas, en el Teatro Avanti.

-¿Cómo recuerda su niñez? ¿Qué recuerdos le trae Algeciras?

-Pues la verdad es que fue una niñez muy bonita y muy feliz. Cádiz es un lugar maravilloso para crecer, donde hay luz y más luz. Si es que, como Andalucía, la verdad que no hay nada.

-¿Y de la época viviendo en el país de sus padres? ¿Qué nos podría contar? ¿Qué recuerda?

-Realmente yo me vine con 2 años a vivir a España, así que verdaderamente no tengo muchos recuerdos. Pero sí que es cierto que con 22 años me fui un año a vivir allí y me cambió la vida. Es más, justamente hablo de ello en el show.

-¿Le resultó complicado abrirse paso en el mundo de la comunicación y de la comedia? ¿Ha vivido o sigue viviendo episodios racistas en este sector?

-Siendo sinceros, el mundo del espectáculo no es fácil para nadie, pero, desde luego, en España no somos tantas las personas negras que ocupamos espacios, por lo que, al final, sí que hay un extra de dificultad y un extra de presión por tener que hacerlo bien. Alguna vez me han llegado personas que no se han creído que trabajara en los medios que trabajo o he trabajado.

-¿Qué diría que es lo más característico de su humor?

-La ironía y la conciencia social a través del humor. Y, sobre todo, creo que el viaje emocional que vives mientras a la vez te estás riendo.

-Es actor, presentador, guionista, cómico, creador de contenido... ¿hay algo en el tintero que aún le quede por hacer?

-¡Cocinar! Le he prendido fuego a la casa ya un par de veces...

-Es una de las incorporaciones más recientes en el ‘Intermedio’, pero también una de las más queridas y alabadas, ¿cómo fue empezar a trabajar en el programa y cómo lo sigue sintiendo ahora?

-Yo, desde siempre, he sido muy muy fan de El Intermedio y, la verdad, formar parte de él... es siempre simplemente un sueño cumplido.

-¿Cree que es un buen canal de exposición para denunciar todo lo que usted denuncia en su sección? ¿Llega mejor el mensaje?

-Totalmente. Es un canal maravilloso porque llego a personas mucho más allá de las redes sociales, y, además, desde el humor.

-En cuánto a su show, ¿cómo está siendo girar con ‘Españul’ por toda la geografía española?

-Sinceramente, nunca pensé que algo creado por mí iba a tener una acogida como esta... estoy en una nube.

-¿Cuál está siendo el ‘feedback’ del público?

-La gente siempre me dice que le sorprende todo muchísimo, porque nunca han venido a un show de comedia así... ¡y es verdad!

-¿Y qué puede esperar entonces el público cordobés de él?

-Es un show muy especial, cada vez que lo hago en Andalucía, el show coge otro cariz y va a ser una hora y media de reír hasta que duela la mandíbula.