Antonio Bartrina, de Malevaje: "No pienso jubilarme, seguiré mientras el cuerpo aguante"

La sala Ambigú de Córdoba recibirá este viernes a Malevaje en el único concierto que ofrecerá la banda madrileña en Andalucía dentro de su gira 40 años sobre el escenario. Antonio Bartrina (1957), vocalista de la formación que ha llevado el tango castizo por bandera, celebrará en una de sus ciudades fetiche las cuatro décadas desde el primer concierto que dieron en el club El Salero.

La gira 40 aniversario acaba de empezar. ¿Cómo va la cosa, pesan los años?

De momento, la cosa va bien. En el escenario me lo paso pipa, lo que cada vez me cuesta más es viajar porque me cansa.

Cuando mira hacia atrás ahora, ¿qué ve? ¿Cómo ha sido vivir del tango?

Veo mi juventud cuando miro atrás aunque me sigo sintiendo joven. En estos años, ha habido momentos buenos y otros no tan buenos, pero hemos conseguido vivir de esto.

Empezó trabajando fotógrafo y acabó cantando tangos y dedicándose a la música. ¿Cómo fue ese giro de guion?

Todo fue una casualidad porque yo cantaba tangos desde muy jovencito porque había aprendido en casa de mis abuelos sobre todo. Yo cantaba a las chicas y cantaba cuando salía de juerga con los amigos, pero un amigo me propuso cantar en su escenario. Llevé a los amigos músicos que tenía en esa época que venían todos del rock, gente de Gabinete Caligari, de Los Coyotes, y nos juntamos con la idea de hacer un par de conciertos y ya está. Pero la cosa gustó y se fue liando, se fue liando hasta que nos propusieron grabar un disco y aquí seguimos.

¿El mundo del rock y del tango hacen buenas migas?

Sí. Aunque musicalmente, el rock y el tango no tengan mucho que ver, pero esta gente se echó para adelante enseguida.

¿Cómo aprendió a cantar tangos, quién le enseñó?

Yo nací en los años 50 y en esa época, el tango estaba de moda. Yo escuchaba tangos en la radio y mis abuelos y mis padres eran muy aficionados. Mi padre se dedicaba a la electrónica y siempre había música en casa. Yo me los fui aprendiendo incluso sin saber lo que querían decir.

¿Quiénes fueron sus referentes?

Aquí llegaba Carlos Gardel sobre todo, y Carlos Acuña, que vivió aquí muchos años, o Hugo del Carril, poco más. Los otros grandes intérpretes de tango no se oían.

Durante años, Malevaje ha sido la única banda española que se ha atrevido con el tango.

Sí, ahora hay más españoles, en Jaén están Los Arrabaleros, por ejemplo, pero antes estábamos nosotros y muy pocos argentinos.

En Córdoba, tocarán en el Ambigú Axerquía. ¿Le gustan los escenarios pequeños?

Me gustan mucho. Nunca hemos dejado de tocar en sitios pequeños, aunque tocáramos también en teatros. Siempre he querido mantener eso, incluso cuando éramos un montón de músicos, llegamos a ser once, lo hacíamos con un grupo más reducido.

¿Quiénes le acompañarán en el escenario?

Estarán conmigo Fernando Giardini con bandoneón y guitarra y Fernando Gilabert al contrabajo.

¿Qué temas sonarán?

Haremos un recorrido por todos los temas que hemos tocado en estos 40 años, clásicos, nuestros y dos que hemos escrito ahora.

¿Cuál es el tango que más le piden en los conciertos?

Nos piden muchos, sobre todo, Garufa, Arroz blanco, Si soy así... que siempre tocamos.

¿Qué le gusta de Córdoba?

De Córdoba me gusta todo, es un sitio en el que hubo un tiempo en el que pensé instalarme allí porque me encanta, la gente es estupenda y la ciudad es una belleza.

¿Qué deseo ha pedido para la tarta de los 40 años?

Seguir con esto y que todo siga funcionando bien como hasta ahora.

¿No piensa en la jubilación?

Yo no pienso jubilarme mientras el cuerpo aguante, cuando estoy en el escenario soy muy feliz y mientras pueda, seguiré.

¿Se ha renovado el público de Malvaje con los años?

Hay gente de mi edad y gente más joven, pero no muchos chavales que están con el reguetón.

¿Qué piensa del reguetón?

No me gusta, es una música muy pobre, un ritmo machacón que al menos a mí no me aporta nada.