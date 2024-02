AC/CD, la mítica banda de hard rock británica-australiana, formada en 1973 en Australia por los hermanos escoceses Malcolm Young y Angus Young, actuará en Sevilla el próximo 29 de mayo, en su único concierto en España de su gira europea Power Up.

Desde que, en noviembre de 2020, vio la luz su último álbum, ‘Power up’, había ansia en la clientela rockera por el regreso de AC/DC a los escenarios, que la pandemia mantuvo en suspenso y que tras diversas tribulaciones se hará realidad en este 2024. Este diario puede confirmar que la banda australiana emprenderá esta primavera su primera gira en ocho años: un itinerario con el que conmemorará sus 50 años de trayectoria y que pasará por España, donde la plaza elegida es Sevilla, cuyo estadio de La Cartuja acogerá el 29 de mayo a los autores de ‘Highway to hell’.

La última expedición de AC/DC fue el ‘Rock or bust world tour’, que en 2015 pasó por el Estadi Olímpic y por el Vicente Calderón (dos noches), y que un año después recaló, precisamente, en La Cartuja. ¿Por qué ahora Sevilla y no Barcelona ni Madrid? El imperativo de las fechas y las actividades deportivas de los estadios han imposibilitado otras opciones, y después de todo, la capital andaluza, a tiro de AVE, ya tiene pedigrí al respecto, tras haberse llenado ese mismo estadio dos veces para ver a AC/DC, en 2010 y 2016. En aquella última visita, en Sevilla, el grupo no contó con su cantante desde 1980, Brian Johnson, sino, excepcionalmente, con Axl Rose, el ‘frontman’ de Guns n’Roses. Pero Johnson ya ha vuelto a sus posiciones, neutralizados los problemas auditivos que lo apearon por un tiempo de la escena.

El alma del grupo

Young y Johnson vienen a encarnar el alma de AC/DC, como ilustra sin rodeos la foto oficial de esta gira. La formación actual incluye al guitarrista rítmico Stevie Young (el primo de Angus, que en 2014 ocupó la plaza del ya fallecido Malcolm) y dos nuevos fichajes: Matt Laug, a la batería y un bajista de identidad todavía por precisar, después de que Cliff Williams transmitiera tiempo atrás su deseo de dejar de girar. Las entradas del concierto sevillano se pondrán a la venta el próximo viernes, 16 de febrero, a las 10.00 horas en las webs de Live Nation y Ticketmaster.