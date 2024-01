La cantante cordobesa Ana de Lois ha puesto en marcha una campaña de crowdfounding con la que anima al público a impulsar como mecenas en el lanzamiento del EP, Tell me, compuesto por cinco canciones, en el que se desnuda con un nuevo estilo en el que fusiona todos los estilos que ha ido desarrollando en su trayectoria profesional. Ana de Lois que lleva toda la vida cantando letras y melodías ajenas. Su meta ahora es afrontar una nueva etapa y centrarse en sus canciones propias con la ayuda de los amantes de la música.

Según relata, en el año 2020, a raíz de la crisis del covid y como ocurrió a mucha gente, sufrió una catarsis que se plasmó en sh forma de componer. "Atrás quedaban mis primeros intentos de escribir canciones y toda una vida dedicada a la música". En ese momento decisivo, rompió "con el miedo al juicio de los otros respecto a mi música y dejé atrás la vergüenza acerca de lo que cuento en ellas".

Escuchando en soledad las grabaciones que hacía durante el día empezó a visualizarlo: "Me gustaría encontrarlas en las plataformas y que más gente las escuche", asegura, "fue liberador". Ahora, está concentrada en esa meta, "hacer música sin concesiones es la única concesión que debía permitirme".

En este proceso, sus mayores influencias musicales han sido el jazz, el soul, la bossanova, el pop clásico o el hip hop. Con su inspiración directa, "todos ellas se fusionan armónica y rítmicamente en mi música, originándose un estilo llamado Soulful Urban Jazz Hop", detalla la artista, que ha recibido una educación musical académica, comenzando desde la infancia con su instrumento principal, el piano, y dando paso desde muy joven a su propia voz.

"Hace más de 20 años que me dedico a la música, he actuado en un sin fin de lugares y espectáculos, en todo tipo de veladas y ocasiones", expone, "soy vocal coach y dirijo un coro gospel, y como vosotros, los he tenido que compaginar con trabajos grises y alejados de este mundo, para el que he nacido".

Para este EP de 5 canciones contará con la producción musical del brasileño Érico Moreira, ganador del Latin Grammy a la mejor producción en el disco de Marina Tuset.

Más de 3.000 euros en los primeros días

En los primeros días de campaña, ya ha recaudado más de 3.000 euros y aún queda más de un mes con el objetivo de alcanzar los 9.000 euros que necesita. La campaña funciona como un todo o nada, es decir, si consiguen los 9.000 euros la grabación seguirá adelante y si no, las aportaciones se devolverán a cada mecenas.