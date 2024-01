El guitarrista flamenco sevillano Daniel Navarro Cruz, también conocido como Niño de Pura se despide de los escenarios a los 57 años con una breve gira especial por distintos puntos de Andalucia. El primero de esos conciertos se celebrará en Córdoba, una actuación en la que contará con los artistas invitados Keko del Pino Moreno y Manuel Lombo.

El Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab será el escenario, el 26 de enero, del recital de este artista, organizado por la Fundación Cajasol, que, a continuación, actuará en Sevilla, el 1 de febrero, con José Joaquín y Arcángel, en el Teatro de la Fundación Cajasol.

El Pele, entre los invitados

La gira por Andalucía terminará con un concierto en Huelva, el 20 de febrero, acompañado de Juan Carlos Romero y Argentina, en el Gran Teatro de Huelva.

Finalmente, el guitarrista culminará su gira en Barcelona, el 2 de marzo, con El Pele y Pastora Galván como artistas invitados.

En el acto de presentación de esta gira de despedida, Niño de Pura destacó “el compromiso de la Fundación Cajasol con la cultura en general y con el flamenco en particular, manifestando su interés por despedirse del público porque, según resaltó “el público me ha dado mucho y entonces, en agradecimiento a ello, yo quiero realizar un concierto de despedida no un homenaje”.