"Escaparse de la realidad y soñar despierto. Dormir para escapar de lo real. Despertarse y trabajar. Y trabajar hasta volver a dormir, cada día. Un día y otro. Que otros sueñen por nosotros, a nosotros no se nos permite, no podemos, no hemos sido elegidos". El Teatro Góngora de Córdoba subirá esta tarde el telón a las 20 horas para recibir a Los Despiertos, una obra en la que el autor del texto, José Troncoso, da voz a tres barrenderos, símbolo de esos trabajos que a menudo son invisibles a la sociedad, para proponer una reflexión común sobre el sentido de la vida.

El actor cordobés Luis Rallo, de larga trayectoria teatral, encarna a unos de esos tres personajes anónimos que a partir del humor agitan la conciencia del espectador. Esta obra, de rabiosa actualidad, surgió con la idea de escapar de los textos escritos por otros y crear algo nuevo y apegado al tiempo actual, a raíz de un taller con José Troncoso. El proyecto debería haber visto la luz en 2020, pero la pandemia lo paralizó. "Tres barrenderos en una noche perpetua" Según ha explicado Luis Rallo, está feliz de poder actuar en su tierra con esta propuesta en la que "mostramos la historia de tres barrenderos en una noche perpetua en la que hablan sobre sus vidas, sus historias y sus anhelos y en la que nos invitan a todos a pensar". La obra, ha recalcado, está cargada de humor y alude a lo esencial, con una rica mezcla de poesía, chirigota y teatro de lo absurdo de Beckett, con música original de Mariano Marín. El Teatro Góngora acoge este viernes 'Los despiertos', una aplaudida obra de José Troncoso En pleno puente festivo, Los despiertos ofrecen la oportunidad de asistir a una obra que "no dejará indiferente a nadie", ha prometido la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, que ha acudido a la presentación junto a personal de Sadeco, empresa que preside, para llamar, por un lado, a la población cordobesa a respaldar la cultura y asistir a los teatros y llamar a la concienciación ciudadana sobre el cuidado de la limpieza de la ciudad. No se la pierdan. Las entradas aún están a la venta al precio en internet de entre 12 y 15 euros.