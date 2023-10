La Sala Orive de Córdoba ha vuelto a vivir este viernes otra tarde de gran ambiente literario, con el aforo repleto una vez más para asistir a tres nuevas sesiones del festival Cosmopoética. Los escritores gallegos Manuel Jabois, Chus Pato y Miriam Reyes, el madrileño Ignacio Elguero y el valenciano Carlos Marzal han sido los principales protagonistas de esta penúltima jornada del ciclo literario, que mañana llega a su fin con una fiesta musical en el Cine Fuenseca.

El amor como tema subversivo y la literatura como celebración de la vida y como reflexión sobre el paso del tiempo han sido algunos de los temas que han aparecido en una tarde en la que el público cordobés ha mostrado una vez más su interés por la poesía y en la que también se ha evidenciado la salud que muestra el festival cuando se cumplen dos décadas desde su fundación.

El periodista y novelista Manuel Jabois, en una charla con el también escritor y director de Cosmopoética, Antonio Agredano, ha reflexionado sobre su última novela, Mirafiori (Alfaguara), y ha explicado que contar una “historia de amor es lo más subversivo que existe”. La obra relata la ruptura de una pareja, “la destrucción de un edificio que costó décadas construir” en palabras del escritor. Jabois ha comentado que en ocasiones ha visto que esta temática suscita pudor entre las personas que han vivido algo similar, algo que contrasta con el hecho de que otro tipo de novelas más violentas como las policiacas no susciten esas sensaciones.

Además de hablar de su nueva novela, Jabois también ha reflexionado sobre su relación con la escritura y con el periodismo. Se ha definido como un escritor “inseguro” y ha explicado que hasta 2010 no consiguió tener la sensación de que tenía un estilo literario propio y definido. “Me costó mucho trabajo”, ha explicado. Sobre la división entre periodismo y literatura, ha indicado que a él ambas prácticas le suponen lo mismo: escritura. “La ficción me permite disfrazarme y mayor libertad, mientras que el periodismo trata de contar la realidad”, ha indicado. En cualquier caso, ha explicado que escribir en los periódicos “es algo que todavía me excita aunque lleve 25 años en ello”. “Es una de las pocas cosas que no me ha aburrido a lo largo de mi vida”, ha señalado Jabois.

Elguero y Marzal se inspiran en la vida

En el ciclo Cosmoversos, la poesía y las carcajadas se han alternado en el dinámico recital conjunto que han ofrecido Ignacio Elguero y Carlos Marzal. Los dos autores han alternado la lectura de los poemas de sus últimos libros, Humano (Hiperión) y Euforia (Tusquets) respectivamente, que han supuesto el regreso a la poesía de ambos tras más de una década sin publicar. Elguero ha explicado “que los dos libros, el de Carlos y el mío, celebran la vida y son también una revisión de lo vivido, algo que ya hicieron Ovidio o Tribulo en la época romana y que es uno de los grandes temas de la literatura”.

El madrileño ha precisado, además, a este periódico que su obra «es una reflexión sobre la condición humana» con el que pretende «entender el diálogo con la naturaleza de las cosas» a través de «un recorrido por todos los posibles lenguajes a los que atiende el ser humano» para que «lo aparentemente anecdótico trascienda para convertirse en palabra poética».

Carlos Marzal, ganador entre otros del Premio Nacional de Poesía, ha explicado que la poesía es algo que surge “al hilo de la vida”. Por eso mismo, ha reconocido que “toda escritura es autobiográfica, porque incluso un manual de geología o de matemáticas da cuenta de la aventura en el mundo de una persona a través de la aventura que son también las palabras”. Marzal ha destacado la importancia de lo pequeño, de los detalles, en su poesía y ha ejemplificado esa pasión en poemas muy celebrados y dedicados a cosas tan cotidianas como la lista de la compra, un célebre gel de baño o la revista de patrones a la que su madre estaba suscrita cuando él era niño.

La penúltima jornada de Cosmopoética se ha completado con un espectáculo recital visual y sonoro Regreso a M-Tala, a cargo de las escritoras gallegas Chus Pato y Miriam Reyes. También se ha desarrollado el ciclo Cosmopeque, destinado a fomentar el placer de la lectura en la infancia con el proyecto Versos que anidan, que está desarrollando Baychimo Teatro en el Jardín Botánico de la capital cordobesa.

Por último, el festival, en su afán de sacar la poesía de sus ámbitos más habituales, ha iniciado hoy el denominado Proyecto Abasto con una intervención de poesía y danza en el Mercado del Marrubial, uno de los más típicos de Córdoba. Mañana seguirá esta iniciativa, que lideran la bailarina Melisa Calero y el poeta y profesor Juan Antonio Bernier, con una nueva acción poética en el Mercado de la Corredera a partir de las 13:00.