«Mi objetivo como gerente es que el IMAE siga siendo solvente y de éxito»

Recién aterrizado en Córdoba, donde le esperan al menos dos años de contrato como gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), Carlos Aladro anda estos días centrado en conocer a fondo lo que se cuece en el mundo de la cultura de la ciudad. Licenciado en Dirección y Dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, tiene un amplio curriculum creativo y de gestión en Madrid y últimamente en Segovia, donde ocupó el puesto como asesor técnico de Cultura del Ayuntamiento. Según reza en su perfil de LinkedIn, tiene «amplia experiencia de gestión en el ámbito cultural, en la creación de artes escénicas, y en la formación artística, a nivel local, nacional e internacional». Desde su despacho en el Teatro Góngora, que ofrece vistas privilegiadas a "la obra" del futuro centro comercial del antiguo Simago, comparte sus primeras impresiones e intenciones al frente del puesto.

Usted ha sido el elegido de una larga lista candidatos para liderar la gestión de los teatros de Córdoba. ¿Qué fue lo que le atrajo de la convocatoria del Ayuntamiento?

Es bastante inusual que los teatros de titularidad pública saquen a concurso la dirección. Hay más de mil teatros, pero pocas estructuras como el IMAE que se hayan preocupado por tener una gestión administrativa, de coordinación y programación que aseguren un buen servicio de artes escénicas para su ciudad. El hecho de que saliera a concurso la plaza era un estímulo muy grande porque es un modelo en el que yo creo y que coincide además con un momento profesional en el que salir de Madrid y trabajar en mi tercera ciudad patrimonio, después de Alcalá de Henares y Segovia, me apetecía mucho. El potencial de Córdoba, sobre la que sobran las palabras, y la trayectoria del IMAE era una combinación muy atractiva.

¿Cuáles fueron las líneas principales de su propuesta de gestión?

La elección se basó en los méritos, no tuvimos que presentar un proyecto artístico o un plan estratégico. Se trataba de asumir la gerencia del IMAE para seguir gestionándolo bien, que siga dando el buen servicio que da, ponerlo al día y abrir nuevas posibilidades. Ahora mismo estoy en ese proceso de escucha y aprendizaje en el que quiero empaparme sobre su funcionamiento interno y el de sus teatros, conocer al personal y sus metodologías y conocer a fondo la ciudad, sus públicos, sus sectores y atender a sus demandas de hoy. Vengo a traer mi experiencia, mi mirada externa como un extranjero para que eso se sume a la mirada interna con el fin dee que se adopten las mejores decisiones para el presente y el futuro de las artes escénicas de Córdoba.

No sé qué visión tenía desde Madrid del trabajo teatral que se hace en Andalucía y Córdoba. ¿Qué impresión se ha llevado en estos primeros días?

Llevo años trabajando en Madrid como gran unidad de producción de las artes escénicas. El diseño del modelo teatral español está muy basado en las giras, en la exhibición y mucho de lo que ocurre en el IMAE tiene que ver con lo que se produce en Madrid o Barcelona. Sabemos que en ciudades más pequeñas suele haber poca producción propia, poca atención a los creadores locales o una atención difícil de gestionar. Conozco las dificultades del sistema de arte y cultura español que es particular y en eso estamos todos viendo qué poder hacer al respecto. He tenido relación con Sevilla y el Teatro Central, pero creo que hay posibilidad de seguir enriqueciendo, con estas magníficas infraestructuras, una programación que ya es estupenda y funciona muy bien. Mi objetivo es enriquecer esa variedad con la mirada puesta siempre en seguir atrayendo al público.

¿Viene con la intención de renovar la programación, de darle un giro, o su gestión será más continuista con lo que se está haciendo?

Yo haré lo que se demande. Yo vengo en calidad de gerente. No se ha solicitado un proyecto artístico de innovación sino un puesto de alta dirección para seguir gobernando una nave que va y que va bien. Estamos en una entidad solvente y de éxito y mi propósito es que siga siendo solvente y de éxito aunque, evidentemente, yo contribuiré al funcionamiento del IMAE porque además de gestor, soy programador y artista y habrá cosas que tienen que ver con miradas propias que yo podré aportar. Mi propósito principal está puesto en el servicio público.

¿Está entre sus planes intentar crear alguna línea de apoyo a la producción o residencia artística para los creadores de la ciudad, como se hace en otras ciudades andaluzas, aprovechando las infraestructuras del IMAE?

Hace una semana que llegué y lo que quiero es estudiar esas hipotéticas demandas, entender cómo funciona lo que funciona para saber cuáles serían las propuestas. Me encantará crear el mayor número de posibilidades de futuro y colocarme en una posición de facilitador. No se trata tanto de lo que yo voy a hacer sino de lo que vamos a hacer juntos el IMAE, el sector, la ciudadanía, el Ayuntamiento. Quiero que alcancemos consensos de buen funcionamiento. Lo que puedo decir es que yo he sido un creador emergente y conozco ese viaje y estoy atento y pendiente a esa realidad, pero eso no se establece de arriba a abajo, sino que es un proceso de doble dirección y yo me pongo al servicio de los jóvenes creadores para buscar juntos la manera.

¿Conoce las compañías cordobesas, como Estigma, Vertebro o Trápala, Par Teatro, entre otras?

Conozco algunas de ellas, pero eso es parte de lo que tengo que atender para conocer a los creadores y a los públicos de Córdoba. Me he reunido con el Conservatorio, me voy a reunir con la ESAD, el C3A y me intentaré reunir con todas las entidades e instituciones vinculadas al ámbito cultural, social y educativo para que entre todas sigamos construyendo un espacio de arte, cultura y sociedad bajo la directriz municipal.

Usted tiene un perfil que mezcla la parte técnica y la artística. ¿Qué puede aportar esa doble visión?

Me parece muy importante que personas que venimos del ámbito de la creación y que tenemos ese bagaje apliquemos el conocimiento de lo artístico al ámbito de la gestión. No sé si estoy tan de acuerdo, creo que no, con que mi subjetividad marque el ritmo de la institución porque mi subjetividad debe estar al servicio del bien común en un sentido amplio. Desde esa voluntad de servir, serán los ciudadanos quienes juzguen si esto marca alguna diferencia.

En Córdoba, la mayor parte de la programación teatral estable, salvo alguna excepción como Teatro Avanti, viene de lo público. ¿Le parece una buena opción o cree que una ciudad necesita oferta independiente?

A mí me parece que es una riqueza extraordinaria contar con un Instituto Municipal de Artes Escénicas, esto es algo trascendental para una ciudad del tamaño y de la importancia de Córdoba. Y que esté sostenida en términos administrativos y económicos desde lo público y cuente con una oferta dirigida a los grandes públicos y dar el servicio público de arte y cultura es muy positivo. Luego estaría lo que podríamos llamar el teatro privado, que es diferente al teatro independiente. En España, tenemos un poco de desorden en este tema. No es lo mismo el teatro privado que el teatro independiente. El teatro privado es el que a partir de la ley de la oferta y la demanda, crea productos de entretenimiento de un determinado valor cultural con réditos económicos. Otra cosa es el teatro independiente, que sería un espacio del tercer sector en las artes escénicas. Yo formo parte de un estudio que hicimos para el Ministerio de Cultura sobre la viabilidad de crear un lugar en el que, desde la independencia y la autonomía, los creadores pudieran trabajar al servicio público, al arte y la creación, sin depender estrictamente de instituciones públicas, al modo de instituciones sin ánimo de lucro que trabajaran por el bien común, pero sin estar supeditados a la complejidad de las estructuras públicas. Esta es la gran asignatura pendiente del arte y de las artes escénicas en España. Para mí, el concepto de riqueza tiene que ver con la posibilidad de que existan y coexistan estos tres modelos. Ahora bien, que las infraestructuras principales, edificios en muchos casos con valor patrimonial, estén en manos de lo público, me parece lo ideal. Cuando un teatro está en manos de lo privado a lo mejor acaba convirtiéndose en un centro comercial. En eso, me parece fundamental la colaboración público-privada, para generar lugares de entretenimiento cultural que incluyan musicales, teatro comercial... y que convivan con la política cultural al servicio de la cultura y de la creación de una ciudadanía ilustrada, crítica y enriquecida. Yo quiero vivir en ciudades lo más ricas posible. Los desafíos son enormes y en España, queda mucho por hacer para converger a los niveles europeos en el ámbito cultural. Somos potencia en muchas cosas pero en esto nos queda mucha tarea.

En determinadas instituciones públicas, se han quitado del cartel obras programadas por su contenido, levantando el fantasma de la censura. ¿Qué le parece, habrá total libertad creativa en Córdoba ?

Sé que hay mucho ruido mediático, sé que en algunos casos ha ocurrido y en otros casos, no conozco los detalles. Solo puedo decir que como gestor de lo público, me haré cargo de hacer mi trabajo de la manera más razonable, transparente y eficiente.

En Córdoba, hay una propuesta para que el Gran Teatro tome el nombre del escritor Antonio Gala. ¿La conoce, está dispuesto a apoyarla?

Sé que se recogieron firmas. Yo estoy al servicio de lo que la ciudad quiera. Como persona de la cultura, rindo homenaje a Antonio Gala, al que conocí y del que he traído algún libro para disfrutar de él. El nombre del teatro es una cuestión de ciudad que compete a las autoridades