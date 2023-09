Ida Vitale: "Nunca he escrito una novela porque Tolstói me hizo exigente»

La sabiduría, la naturalidad, el sentido del humor y la humildad de la poeta uruguaya Ida Vitale han inundado la tarde de este viernes el Teatro Góngora, donde la Premio Cervantes de casi cien años -los cumple en noviembre- ha inaugurado la 20 edición del festival Cosmopoética durante un acto en el que ha conversado de poesía con la periodista Marta Fernández, ha recitado algunos de sus versos elegidos al azar y que ha culminado con la actuación del cantautor Nacho Vegas.

El público, además de disfrutar de los poemas de la uruguaya, algunos del libro Donde vuela el camaleón, recién editado en España, también se ha visto sorprendido por la locuacidad de esta gran mujer menuda, pequeña y frugal que nunca abandona la sonrisa de su boca, «a modo de anticuerpo», igual que el asombro de sus pupilas, recreándose en ese humor permanente del que siempre hace gala.

«Ya mido los tiempos por miles de años», ha señalado la poeta en un encuentro anterior al acto mantenido con los medios de comunicación, con los que ha estado cercana y siempre sonriente y a los que ha asegurado que «siempre me gustó más leer prosa que poesía», aunque la narrativa no es un terreno en el que ella se haya movido mucho.

«Me gusta la buena poesía, sea comprometida o no»

"Una gran novela"

«Me gustaría haber escrito una gran novela, pero leí a Tolstoi y decidí abstenerme», ha dicho entre risas la autora, «una temprana lectora» gracias a «un mueblecito que había en mi casa lleno de libros, entre ellos Guerra y paz, y eso me volvió exigente para el futuro». Y no es que considere que la poesía sea más fácil, pero quizá sí «menos necesaria, a juzgar por los gustos de la gente». En cuanto sus versos y a las preocupaciones que deja entrever en ellos, Vitale sentenció: «Me gusta la buena poesía, sea comprometida o no».

También se ha referido a su relación con los poetas españoles, recordando especialmente a Rafael Alberti y a José Bergamín, su «gran maestro» y al «que guardo mucha gratitud». «Era una lección constante», ha continuado la poeta, que también ha hablado de su país natal y de lo que este se benefició de la guerra europea, culturalmente hablando, al recibir a compañías teatrales italianas, francesas, etcétera, que recorrían América, o intelectuales y escritores exiliados, lo que dejó un importante poso en Uruguay.

La brevedad

En cuanto sus poemas, «siempre he preferido lo breve, porque ocupa menos tiempo al lector», ha subrayado entre risas, asegurando que «la concisión es una buena actitud». Volviendo la vista atrás casi un siglo, Ida Vitale no encuentra un recuerdo del que haya querido deshacerse sin conseguirlo, aunque dijo haber borrado «bastante de mi memoria». «Supongo que siempre se piensa que todo podría haber sido distinto y mejor, pero es un riesgo, y yo no me quejo, más vale dejar las cosas como fueron», ha continuado la poeta, que ha explicado que la etapa más plena de su vida fue aquella «en la que empezaba a descubrir las cosas», como su etapa de profesora, «en la que me encontraba con muchos jóvenes y pocos viejos».

En cuanto al legado que le gustaría dejar, Vitale solo piensa -«y ya prefiero no pensar», dijo entre risas- en «un buen recuerdo», tras una vida que en la que agradece «hasta lo malo, que es lo que te hace rectificar».

Y tras los versos de Vitale ha llegado la música de Nacho Vegas, que ha considerado «un honor» actuar tras la intervención de la poeta. El cantautor ha interpretado un repertorio en el que ha fusionado la música popular y la transmisión a través de la poesía, «que tiene su propia melodía», ha señalado el músico.

El artista ha explicado los estrechos vínculos que existen entre la composición de canciones y la poesía y ha señalado que ambas disciplinas “se mueven en los mismos códigos”. Durante su estancia en Córdoba, también ha subrayado la importancia de Cosmopoética como uno de los festivales literarios más importantes del país y ha reconocido que le hacía “una ilusión tremenda” ser parte de la noche inaugural de este 20 aniversario.