El truco de la pastilla para lavavajillas en el horno que vuelve locos a los amantes de la limpieza

Cualquier persona sabe que, si hay un electrodoméstico del que no se puede prescindir a la ligera, ese es el horno. Pero no solo es una de las herramientas más adoradas de la cocina, sino también una de las más complicadas de limpiar.

Las razones por las que el horno es un electrodoméstico difícil de mantener limpio son varias: por un lado, se usa frecuentemente para preparara alimetnos grasientos; además, puede resultar difícil acceder a algunas de las partes internas o desmontables y por último los alimentos tienen a adherirse y a carbonizarse dentro por el calor.

La combinación de estos factores hace que la limpieza del horno sea un tema tedioso y frustrante para muchos.

Por esta razón, los trucos de limpieza de horno como los que propone Maribel en su cuenta de TikTok 'El Taller de Fiti' son de los más aclamados y compartidos en redes sociales.

Así funciona el truco de la pastilla del lavavajillas con agua hirviendo para limpiar el horno

El truco que ha popularizado Maribel para limpiar el horno tan solo requiere de una cápsula de gel de lavavajillas para limpiar el horno.

En primer lugar hay que colocar la cápsula de gel de lavavajillas en un recipiente apto para horno y añadir un itro de agua hirviendo.

Después hay que meter el recipiente dentro del horno y ajustar la temperatura a cien grados para dejarlo actuar durante una hora.

Una vez transcurrido ese tiempo, se apaga y se deja reposar durante veinte minutos dejando que el vapor generado ablande la grasa y la suciedad acumulada para después limpiarlo con un detergente convencional.

Este método aprovecha el poder del vapor y el detergente para descomponer la grasa y los restos de comida. Se basa en una técnica conocida como acuálisis, similar a la función de algunos hornos modernos que utilizan vapor para facilitar la limpieza. Maribel explica que "la acuálisis consiste en, textualmente, 'verter agua con un poco de detergente apto para lavavajillas en la base del horno, cerrarlo y ponerlo en la función de acuálisis'". Aunque su horno tiene esta función integrada, ella muestra cómo cualquier horno puede beneficiarse de este sistema, incluso sin esta tecnología específica.

Estos son los hornos donde funciona el truco de la pastila del lavavajillas

A pesar de la efectividad del método, hay casos en los que puede no funcionar tan bien. Maribel aclara que este sistema está diseñado para usarse regularmente: "El problema es cuando alguien trata de limpiar un horno que no se ha limpiado en meses, no, no va a funcionar".

Si el horno tiene una capa gruesa y endurecida de suciedad, el vapor puede no ser suficiente para ablandarla. En estas situaciones, es probable que se necesiten métodos más intensivos, como la limpieza manual con productos más agresivos o la utilización de la función de pirólisis, que quema la suciedad a altas temperaturas.