Elena Furiase (Madrid, 1988) despuntó en 'El internado', donde tuvo su primera secuencia con su madre, Lolita Flores, aunque recuerda que en su profesión ha vivido momentos de altibajos, con épocas de éxito y otras en las que no sonaba el teléfono. Ahora está encantada con su personaje en la nueva serie de Telecinco 'Mía es la venganza', la ficción protagonizada por Lydia Bosch donde interpreta a Lucía, una fisioterapeuta ciega.

Lucía es un personaje distinto a todos los que había hecho. ¿Eso fue lo que más le gustó de ella?

Es un personaje muy distinto porque es ciega, así que es el que más me ha sacado de mi zona de confort. Lo estoy haciendo con todo el cariño y el respeto a las personas que no pueden ver.

¿Cómo lo preparó?

Siempre he tenido miedo a quedarme ciega y desde pequeña he hecho cosas cerrando los ojos como si no viese. Así que cuando me llamaron para hacer el 'casting' y mi representante me preguntó con quién me quería preparar, le dije que yo llevaba toda la vida preparándome. Después, cuando ya me cogieron, la productora me puso en contacto con un fisioterapeuta ciego de Móstoles, Juan. Hablé con él, vi cómo se movía, cómo se sentía, cómo veía la vida... Juan me decía que la vista le distraería de muchas cosas. Fue una terapia para mí. Lucía tiene mucho de él.

¿Ha sido una gran responsabilidad hacer un personaje de invidente?

Hay una responsabilidad que va acompañada de miedo y de vergüenza, porque la crítica siempre está ahí y, posiblemente, quien conviva mucho con ciegos igual ve carencias en mí. Espero que la gente empatice y al menos vea a Lucía y no a Elena Furiase. Además, hay una responsabilidad social porque hablamos de una serie que es muy inclusiva, que habla mucho de los diferentes géneros, de la bisexualidad, de la homosexualidad... Que aparezcan estos temas en una serie diaria cuando antes solo había un personaje así y, además, estaba un poco tapado, te da una responsabilidad.

Dice que en su profesión ha vivido el éxito y el abandono.

Quizá no usé la palabra correcta. He vivido el éxito, que el teléfono echara humo, pero también que no me llamaran, estar meses intentando sobrevivir, pidiendo ayuda a familiares o amigos porque no salía trabajo o, el que salía, me daba para lo justito. Creo que es necesario vivir esos momentos porque aprendes cómo es nuestro negocio y cómo funcionan las subidas y bajadas, que un día estamos en el pico de la ola y al siguiente la ola te revuelca y hay que remontar. Eso te hace ver que no siempre tienes que esperar a que llegue el proyecto deseado. Uno tiene que ir cogiendo lo que le van ofreciendo, siempre que esté dentro de sus valores. Si dejas pasar muchas cosas igual hay un momento que pasan de ti.

Su primer éxito fue 'El internado'. ¿Le hubiera gustado participar en el 'reboot' que ha emitido Amazon Prime?

Me hubiera encantado. Cuando me enteré hablé con la productora y me comentaron que Blanca [Suárez] y Yon [González] iban a hacer un cameo pequeñito en el primer episodio pero que no saldría nadie de los de antes. Vi la primera temporada y me gustó. No tenía que ver mucho con el primer internado y por eso no quisieron meter a nadie con un personaje más fijo. Pero también habría sido una manera bonita de atrapar al público de la serie original.

"Siempre me he sentido muy arraigada a mi país, a ciudad y a mi familia"

'El internado' fue también el primer trabajo de Ana de Armas, que este año ha estado nominado al Oscar por Blonde.

¡Es muy fuerte! Ana ha tenido que hacer muchos sacrificios por llegar donde ha llegado. Para mucha gente será un aliciente porque pensarán: si ella lo ha logrado, ¿por qué no yo? Es muy bonito lo que está consiguiendo y, sobre todo, que sigue siendo ella misma.

Hoy se puede triunfar en todo el mundo estando en España, como ha demostrado 'La casa de papel'. ¿Pero usted hubiera hecho ese sacrificio de irse a Hollywood?

Quizá. Lo que pasa es que soy una persona que me he sentido siempre muy arraigada a mi país, a mi ciudad, a mi gente, a mi familia... Me hubiera gustado tomar esa decisión e irme, pero si no lo hice fue porque quizá no lo sentí. Creo que hubiera sufrido mucho sintiéndome sola. ¡Si cuando me independicé echaba mucho de menos a mi familia! No descarto la posibilidad de poder trabajar allí en algún momento, sería un sueño, pero ahora que he formado mi familia, tengo trabajo en mi país y puedo vivir de lo que me gusta, no es algo que necesite. No sé si lo dejaría todo y me iría.