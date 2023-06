"Seguiré luchando por la copla hasta que el cuerpo aguante"

La cantaora cordobesa Mayte Adrián Lleva a Rocío Jurado y a Isabel Pantoja en el corazón desde que sustituyó el baile flamenco por la copla, su gran pasión. Ganadora del Nacional de Torrevieja este pasado mayo, el premio Casa Andalucía de Barcelona (2014), o el Nacional de la Federación de Peñas (2006), entre otros premios. Hoy actúa en el Círculo de la Amistad junto al guitarrista Rafael Trenas y ha agotado las entradas.

¿Sigue percibiendo los concursos como un aliciente?

Sí porque ya no es solo la importancia del premio, sino la visibilidad que te da para abrirte nuevas puertas en España. Llevo desde el 1997 cantando y no he parado de actuar y de presentarme.

¿Se considera esencialmente cantante de copla?

Soy más de copla, claro, aunque el flamenco me gusta.

¿Mantiene a Rocío Jurado como máximo referente?

Tuve la suerte de conocerla en 2003 y, aunque ella es mi referente, también suelo cantar canciones de Marifé de Triana o Isabel Pantoja. Pero sobre todo de Rocío.

¿Percibe un resurgimiento de la copla?

Están saliendo muy buenas voces, pero es un género que tiene mejor acogida en un público mayor porque los artistas jóvenes a penas apuestan por discos de copla ni hay autores actuales de renombre. No han vuelto a surgir autores tan grandes como aquellos que escribieron los grandes clásicos, siempre lo digo. Hay muchos temas buenos, pero no como Ojos verdes o Cinco farolas. Son temas que no envejecen pese a llevar muchos años escritos. Es difícil repetir eso.

¿Qué hace falta para que las nuevas generaciones del cante se interesen por el género?

Es necesario que existan canciones como las que se escribían antes, las que contaban de verdad la vida. En los concursos ocurre, vas con un tema poco conocido y no sorprendes. Allí se ve muy bien que la copla se mantiene por sus clásicos.

¿Recuerda sus inicios?

Empecé bailando flamenco a los tres años, en la academia de Maribel Mantero. A mi madre le encantaba la copla, así que fue ella quien me metió el gusanillo hasta llegar a lo que me dedico hoy en día. Empecé haciendo playback de Isabel Pantoja. Me llevaban por las cruces de mayo. Una vez empecé a dar las clases, el baile lo dejé aparcado.

¿Cambiaría algo de esos años?

No lo cambiaría, he aprendido tanto de lo bueno como de lo malo. Hoy en día soy lo que soy gracias a mis errores o aciertos. Si volviera atrás no cambiaría nada.

¿Actualmente es más fácil hacerse un hueco en este mundillo?

Se supone que hoy en día, con el internet y las redes sociales todo es más fácil para darte a conocer. No es como antes, cuando tenías que coger el coche e ir de pueblo en pueblo para hacerte escuchar. Pero ahora es más difícil porque los artistas nos estamos volviendo números, en el sentido de que si no rentas a los productores o a la casa discográfica, vas fuera. Prima lo comercial. Me da pena que haber salido en un programa de televisión, aunque tenga su mérito, sin tener detrás una carrera constante, ya te eleve hasta ser considerado un dios. Eso me desanima muchas veces pero, como me gusta tanto lo que hago, intento seguir adelante.

En ese aspecto, ¿siempre se ha mantenido independiente?

Estuve haciendo una gira en el 99 con la Junta de Andalucía en la que iban María de la Colina, Chiquetete, Juanito Villar o Chano Lobato. Uno de esos días en los que nos juntamos para cenar, Antonio Cortés dijo una frase que siempre he llevado conmigo y es que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Gracias a Dios, sigo viviendo de mi trabajo. Quizá no he llegado a ser súper conocida, pero llevo manteniéndome mucho tiempo. Prefiero seguir manteniéndome a llegar a lo alto y caer en picado. Porque subir, se sube muy rápido, pero caer más todavía.

Sobre todo si mantiene la pasión como el primer día

Sí, ya digo que también tengo mis momentos de bajón pero porque me lo trabajo mucho y veo que muchas veces no se ve el resultado que creo que merezco o espero. Aún así, esto es mi vida. Muchas veces me dicen que tire por otro registro, porque es más comercial. Pero pueden decir lo que quieran, la copla es lo que a mí me gusta.

La copla es un género con el que se siente muy identificado el colectivo Lqtbiq+, ¿Encuentra esa conexión?

De hecho, actualmente tengo pareja y es una chica. Me gusta mucho ver el trabajo de los drag queen o de lo que antes se conocía como imitadores de las famosas. Rocío Jurado es un referente muy grande para el colectivo y Lola Flores e Isabel Pantoja ya ni digamos. He tenido la ocasión de participar en varias galas y es un público súper especial, que te apoya mucho.

¿Quizá sea ese público el que mantenga la cultura de la copla?

En mayor parte, sí. Tengo muchos amigos que trabajan en Torremolinos y siguen haciendo espectáculos de copla con mucho éxito.

¿Cree que en Córdoba hay suficientes espacios para el flamenco?

En Córdoba hay varias peñas que programan espectáculos a mediodía o por la noche; hay tablaos flamencos con cante y baile, más enfocado al público de fuera, pero no hay un tipo de sala concreta para la copla y es una pena porque las peñas están siempre hasta arriba y esto se podría trasladar a otros géneros. Estaría bien que los empresarios pusieran en marcha apuestas.

La copla se ve poco en los teatros del sur

Sí, es una pena. Tenemos a la vuelta de la esquina la Noche Blanca del Flamenco y la copla y el flamenco van ligados. Vendrán artistas de primer nivel, pero lamento que no haya a penas artistas de Córdoba. Aquí hay grandes artistas, con nombre. Pero la Noche Blanca se ha convertido en una opción para gente de fuera.

¿Puede adelantar cómo será el concierto del domingo?

La primera parte estará dedicada a clásicos de la copla, entre ellos Cárcel de oro, un tema clásico que no puede faltar. La parte de flamenco está dedicada casi entera a Rocío Jurado, con canciones como Solita en mi balcón, las bulerías famosas de Qué no daría yo, y para terminar unas baladas de Rocío en las que no puede faltar Cómo una ola, Sevilla o En el punto de partida. Va a ser una pincelada. No quiero llevar a cabo más de una hora y media de espectáculo porque prefiero dejar a la gente con ganas para volverlo a repetir. De hecho, el 12 de mayo estuve en Belmez, acompañada al piano por Juan Antonio Sánchez y al violín por Eles Bellido. Hice una mezcla de temas de copla intercalados con balada.

¿Cómo es trabajar con Rafael Trenas?

Conozco a Rafael desde que empecé a cantar, con 12 años. Siempre que hemos coincidido se ha mostrado de manera cercana y humilde. No se lo tiene para nada creído, cuando podría, por su gran trayectoria. Pero es muy humano. Yo puedo ser muy artista en el escenario, pero una vez que me bajo soy persona. Admiro mucho a Rafael. No me lo ha puesto nada difícil. Con él hago la parte de flamenco. He aprendido mucho porque no quería hacer los temas cien por cien como Rocío, sino ponerles algo de mí. Con su sabiduría, hemos sabido cuadrar las terminaciones. Ha sido muy fácil.

¿En qué momento de su carrera se encuentra?

Me encuentro en un momento con muchas ganas de seguir. Entiendo que vienen pisando fuerte muchas voces y muy jóvenes, pero yo siempre digo que la edad es un número. Quiero seguir adelante mientras lo permita mi voz. En el momento en que mi capacidad artística no esté al cien por cien, me retiraré y seguiré con mi vida normal, pero lo habré intentado todo. La voz es un don que da Dios y a mí me lo ha dado. Es mi comer y seguiré luchando por la copla hasta que el cuerpo aguante.