Las Cinco Estaciones: "Mentiríamos si dijéramos que no queremos recuperar el espíritu de La Quinta Estación"

Amor a la música y mucha armonía es lo que desprende la banda Las Cinco Estaciones, que agrupa a Pablo Domínguez y Sven Martín, dos de los componentes del popular grupo La Quinta Estación, que se han unido a la cantante argentina Karito Volpe para recuperar el espíritu y las canciones de la banda desaparecida hace doce años y que alcanzó un éxito muy relevante tanto en este como en el otro lado del Atlántico. A punto de «colgar los guantes», los tres músicos han decidido volver a los escenarios en una aventura que no ha estado exenta de polémica con la cantante Natalia Jiménez, voz de La Quinta Estación, por la patente del grupo y sus canciones, lo que se ha solucionado con un cambio de nombre y, sobre todo, «porque no queremos conflictos, solo disfrutar de la música, cantar los temas que nosotros mismos compusimos» y ofrecer un show «en el que el público disfrutará de toda la energía que tenía ese grupo, ahora formado por tres músicos que amamos lo que hacemos, que disfrutamos sobre el escenario y que nos queremos mucho», dicen. El single Por qué me empeñé en quererte es la carta de presentación de lo que en otoño será el primer disco de Las cinco estaciones, cuyos componentes han pasado por Diario CÓRDOBA para hablar de este nuevo proyecto y regalar una pequeña actuación.

¿Cómo ha surgido este nuevo encuentro?

(Sven) En diciembre de 2021, nos reunimos en Madrid Pablo, que vive en Chiclana, y yo, que llevo asentado en Córdoba seis años. Llevábamos tiempo sin hablar y Pablo sugirió buscar una cantante y volver a montar el grupo.

El hecho de buscar una cantante significa que querían presentar un formato parecido a La Quinta o simplemente es que ustedes no cantan.

(S) Es mejor que no cantemos.

(Pablo) La verdad es que queríamos recuperar la esencia de La Quinta. Podríamos mentir y decir que este es un proyecto que no tendrá nada que ver con el anterior, pero lo hemos hecho con premeditación y sin ponernos ningún tipo de límites. Tenemos muchos planes en cuanto a estilos, palos, y lo que queríamos principalmente era recuperar la ilusión y el amor por todo esto. Estoy recordando cuando empezamos con 19 años. Ahora tenemos otra edad, pero estamos muy emocionados, y eso es lo que vamos a trasladar a los conciertos y a las canciones.

¿Como afrontan este nuevo viaje? ¿Tienen claro el destino?

(Karito) No tenemos techo. Tenemos claro el camino y llegaremos a donde la gente nos permita llegar.

(P) Esta vuelta está siendo más dura de lo que pensamos por una serie de circunstancias y porque la música ha cambiado mucho. Somos un grupo independiente, todo lo estamos financiando nosotros, pero lo estamos disfrutando mucho.

Han dejado sus vidas a un lado para volver a la música. ¿Quién ha sido el más insistente y por qué?

(P) Al principio, yo no quería saber nada de volver a un grupo. Los tres habíamos colgado los guantes. Sven es empresario en Córdoba, Karito se estaba desvinculando de la música y yo producía, pero no quería saber nada del escenario.

«Solo queremos disfrutar, hacer música, y los conflictos para quien los necesite»

El regreso del grupo se ha rodeado de cierta polémica sobre quién es y quien no es La Quinta Estación. ¿Cómo va el litigio?

(P) No hay litigio, no hay demanda, no hay nada. Es todo humo por parte de la otra parte y nosotros lo único que queremos es disfrutar, hacer música y los conflictos para quien los quiera y los necesite en su vida.

(S) Además, nosotros tenemos nuestra marca, que está perfectamente registrada

¿El problema es que no pueden cantar los temas del antiguo grupo?

(P) En absoluto. La mayoría de esas canciones las he escrito yo. Habría que preguntar a Natalia Jiménez (cantante de La Quinta Estación) en por qué se empeña en tener un conflicto, nosotros solo nos vamos a empeñar en nuestra música.

(K) Nosotros no ponemos palos en la rueda a nadie.

'Por qué me empeñé en quererte’ es la primera canción de lo que será un disco a final de año. ¿Qué espera a los seguidores del grupo con este próximo trabajo?

(K) No todo el disco va a ser así, algunos temas saldrán con esa esencia del grupo, a modo de homenaje también, pero muy pronto sacaremos un segundo single y no sonará con ese toque mariachi, se escuchará más nuestro sonido.

¿Van a ir lanzando singles al modo que se hace ahora la música? ¿Qué les parece este sistema?

-(P) A mí me encanta. Me ha costado un poco porque han sido muchos años desarrollando discos a nivel conceptual, pero esta nueva fórmula es divertida. Es un poco caótico en el sentido de que tienes que tener mucha previsión de lo que quieres ir haciendo, pero también te mantiene más activo. Estamos planeando hacer versiones de diferentes maneras. Eso nos mantiene abiertos y el publico irá decidiendo lo que le gusta más y nosotros conociendo en tiempo real lo que quieren nuestros seguidores.

¿Para cuando la próxima entrega?

(K) La semana próxima lanzaremos un maxisingle en el que se incluyen dos canciones de La Quinta escritas por Pablo y Sven y dos versiones de Por que me empeñé en quererte, además de un tema sorpresa.

¿Les ha sorprendido la cantidad de escuchas que ha tenido este primer tema?. ¿Dónde está la mayor cantera de sus seguidores?

(S) Parece que había ganas de que el grupo regresara.

(K) Yo creo que Argentina, Colombia, México y España son los países donde más fans tenemos.

Eso promete un viaje al otro lado del Atlántico muy pronto.

(P) Sí, pero no hay prisa. Aunque tenemos ansia por volver a México.

¿Contenta con su entrada en el grupo? ¿Le da un poco de vértigo sustituir a Natalia Jiménez?

(K) Estoy muy feliz. La llamada llegó cuando estaba a punto de colgar los guantes y no lo pensé. No me supone un problema ocupar el puesto de Natalia porque no es la vuelta de La Quinta, nos somos ese grupo. Es una banda nueva que tendrá la esencia de esa banda, pero con composiciones nuevas y son estilos diferentes.

¿Cuándo se subirá Las cinco estaciones a un escenario? ¿Cómo está la agenda de cara a los próximos meses?

(K) Tenemos algunas fechas, la primera será el 12 de mayo en Almería. Después iremos a Málaga, Valencia y Canarias. Y nos encantaría tocar en Córdoba.

¿Qué repertorio llevan al escenario?

(K) Muchas de las canciones del primer disco de La Quinta de las que Pablo y Sven son autores, nuestros singles y algunas sorpresas.