La mítica sala Ambigú de la Axerquía acoge este domingo, a partir de las 19.30 horas, el concierto de Dr. Feelgood, que sigue siendo una de las bandas de rhythm and blues (R&B) más apreciadas.

La formación actual cuenta con Kevin Morris en la batería y Phil Mitchell en el bajo, (ambos casi 40 años en el grupo), con el reciente regreso a la banda del increíble guitarrista Gordon Russell, que formó parte del grupo durante los años 80, y el carismático cantante y armonicista Robert Kane, 23 años en el grupo tras dejar a The Animals.

Directos explosivos

Su estilo es un Rhythm and Blues crudo y sin compromiso que se convirtió en una refrescante alternativa a la Psicodelia y al Hard Rock reinante por aquellos años, haciéndose muy populares en poco tiempo, especialmente con la salida de su álbum Stupidity, que fue directamente al nº 1 de las listas de UK y que estuvo bastante tiempo en las listas de éxitos de todo el mundo, cuya música además era el fiel reflejo de sus explosivos directos. Singles como Roxette, Back in the Night, Milk and alcohol o Down at the doctors les dieron su primer disco de oro y reconocimiento mundial.

El último álbum con el carismático cantante Lee Brilleaux, en 1994, Down to the Doctors, fue grabado en vivo en el Dr. Feelgood Music Bar en Canvey Island, (ahora hotel Oysterfleet) sólo dos meses antes de morir de cáncer, desde entonces han continuado grabando discos regularmente y realizando largas giras.

Dr. Feelgood están siempre muy solicitados realizando una media de 200 conciertos al año actuando en los más importantes festivales de verano y en interminables giras durante el resto del año por Inglaterra y por otros países europeos, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Francia, Finlandia, Noruega, Rusia, Australia, Japón, donde son una verdadera leyenda, Suecia, Italia, Portugal y España.

Además de todos los grandes clásicos de la banda, el público podrá disfrutar en el concierto de temas nuevos, ya que el 4 de noviembre de 2022 se terminó de editar un nuevo álbum oficial de Dr Feelgood, después de muchos años, titulado Damn Right! y que está teniendo una gran repercusión en el Reino Unido. El disco ha sido grabado en los SS2 Studios de Soulthend y producido por su antiguo bajista Dave Bronze.