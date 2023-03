La sala de conciertos Ambigú Axerquía recibirá mañana viernes, a partir de las 21:30 horas, a las bandas cordobesas Marchica y Paul A. Barham & The Varlets. Se trata de dos formaciones que comparten varias particularidades, pues ambas están lideradas por músicos anglosajones y secundadas por cordobeses, las dos preparan nuevo trabajo y ambas practican también un rock muy particular y distinguible. Son dos satélites que se alinearán en la incansable sala cordobesa.

Entre el indie rock de los 90 y el Lo-fi

En el caso de Marchica, su origen está en el regreso del músico norteamericano Pete Marchica a España en 2021 después de una temporada en su ciudad natal, Long Beach, en California.

A su vuelta, coincidió con la base rítmica del quinteto pozoalbense Algunos Hombres y ahí nació el proyecto de crear este grupo. A los dos meses estaban grabando su primer disco y en menos de un año publicaban Ped Xing, editado en vinilo a ambos lados del Atlántico y presentado en vivo junto a bandas como Los Hermanos Dalton, Capsula o Pony Bravo. Su estilo pivota entre el indie rock de los 90 -aquel llamado Lo-fi - y la música de raíz americana, la que va del blues o el country al doo woop. Marchica ha recibido elogios de personalidades tan reseñables como Bob Nastanovich (de Pavement), lo que los convierte en uno de los secretos mejor guardados del underground español. Acaban de registrar su segundo disco, Walter's Walk, en los estudios La Mina de Raúl Pérez y esperan publicarlo a finales de este año.

Un clásico de la escena cordobesa

Por su parte, Paul A. Barham es todo un clásico en la escena cordobesa. El músico británico lleva residiendo en la ciudad más de 20 años y ha ido solidificando sin prisa una carrera absolutamente personal. Tras su paso por formaciones como Aspidistras o Aftersoons, y con una querencia inicial por el folk y el blues, su proyecto ha crecido hasta consagrarse, con la ayuda de los experimentados The Varlets, como una propuesta de pop-rock exquisita e imaginativa que abarca la mejor tradición de su lengua materna: Lennon & McCartney, The Kinks, Joe Strummer, Brett Anderson o Tom Waits. Después de registrar en solitario un primer trabajo mayormente acústico, 8 track Mind Ep, este invierno lanzó junto a los citados The Varlets (Xavier Ramos, Jose Luis Cabezas y Alberto Domingo) un Ep de 6 temas titulado Nobody's Home de contenido pop. También participaron en el recopilatorio cordobés Explosión Colectiva, confeccionado por El Colectivo, con la canción Funny Kinda.

Amenizará la noche, antes y después del concierto, Miamigomigue Dj, agitador jiennense afincado en Córdoba y miembro también de El Colectivo. Los tickets consumición se pueden conseguir en Discos Vitalogy, en 4 Elements Shop y en el bar Barbaridad. Será una ocasión única para comprobar el nivel de dos bandas con un presente envidiable.