Hay vida más allá de los conciertos en grandes recintos; hay mucha vida más allá de la lista de reproducción trillada en el pub de siempre. La vida creativa fluye en las esquinas más escondidas, como la mala hierba, mientras las mentes que la cultivan sigan sin rendirse. Al menos esa es la sensación que dejaron Paul Barham and The Varlets este sábado tras presentar su EP Nobody’s home en el Ambigú de la Axerquía, en Córdoba, que se llenó casi al completo pese a la lluvia y ante todo pronóstico para una formación de actitud humilde aun con todos los años de tablas en el escenario que reúnen.

J.L Cabezas, a la batería; Albert Sunday, al bajo y Javier Ramos, teclado y coros, estaban a lo suyo, capitaneados por ese frontman de mirada cándida que había sacado del armario su camisa estrella de rockabilly para la ocasión. “Bueno, no estoy nervioso, es más bien ese cosquilleo previo de antes de empezar, pero eso es bueno”, adivinaba Paul Barham. Ni él mismo se creía que una noche de lluvia, con el hastío de los excesos navideños en el ambiente, la sala fuese reuniendo a un público – mayoritariamente de mediana edad- con verdadera disposición de escucha. Pero así fue. Amigos de la formación, músicos escondidos de la escena e incluso miembros de grupos actuales, como los de Lady Coulson, se agruparon para dar apoyo y reverencia al nuevo proyecto del bluesman inglés.

Dos décadas sembrando proyectos musicales

Barham, un profesor de inglés original de Hastings, lleva más de dos décadas sembrando proyectos musicales en esta ciudad de contrastes. De cultivar el punk en The Aspidistras pasó a las penas del blues con The Blues Revelator y The Candymen. Pero esta vez parece la definitiva y para ello se ha rodeado de truhanes (es la traducción de Varlets) que lo impulsen hacia un sonido entre el pop rock británico de los 90, los ritmos de rockabilly o el indie de sintetizadores. Mezcla extraña pero efectiva, con letras inquietantes de carga poética.

Así que desgranaron un disco que convierte en revitalizante la energía decadente (sí, esto es posible) en temas como Sucker for you o Lately. Nunca, nunca llueve, pero diluvia… Reza esta última canción, frente a miradas emocionadas y cuerpos tambaleándose al ritmo común de la falta de expectativas o las mismas de siempre. “Y esto está bien”, parecía transmitir la banda, “no siempre hay que vivir para buscar el reconocimiento vacío”. Una honestidad que también dejaron ver en Funny Kinda, la canción con la que participan en el vinilo recopilatorio Explosión Colectiva Volumen 1, que reúne a bandas de la escena cordobesa como Sun Orphans, Ramen! o Lämpara en un alarde reivindicativo de actitud.

Durante un directo cohesionado, destacaron los punteos de Barham y un Javier Ramos quien, pese a la resaca por la fiesta de la noche anterior, estaba espléndido al teclado. Siempre es un gusto ver al líder de Lämpara sobre el escenario, genial en su atuendo de mallas ajustadas, botines de punta y chaquetas de cuero. Variopinto, natural en su apasionada transmisión de los colores psicodélicos con el piano. Este protagonizó el momento más emotivo del bolo, guitarra acústica en mano, junto a Barham en la versión que ambos interpretaron de Ever get the feeling, you’ve been cheated, como homenaje al antiguo vocalista de los Sex Pistols, John Lydon.

Tras unos bises muy demandados, saldados con The Thing About Charles y Do The Do, el público volvió a las cervezas mientras Barham firmaba y vendía los discos que querían comprar sobre todo algunos jóvenes que habían acabado allí por curiosidad, quizá buscando entre la programación una forma distinta de dar la bienvenida al 2023. Un casi sold out que inspira a las bandas de la escena frente a lo que vendrá. “Qué alegría ver una sala así para ver a una banda local”, sentenciaba Migue Pérez, de Volpina, quien actuará en el mismo escenario este sábado 14 de enero junto a Mtëorik. Algo está cambiando bajo ciertos escenarios y eso solo puede significar una cosa; que sí, que la música alternativa está viva en Córdoba.