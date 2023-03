Dos series de pájaros cuelgan del azul, pero no hay gorjeos. ¡Buscad refugio en las glicinas! Dos maletas a su lado, pero el cuerpo no habla. Avanza la onda de la noche. Espera a que Azarías, nuevo cuerpo, llegue de las lindes. Se escucha una música inquietante de percusión. El sonido se acelera hasta que cesa. Ausencia de luz, y su implacable huésped de suaves pasos: el peligro. La ficción recupera su voz y el diálogo entre las figuras se deja oír. Se inicia Los santos inocentes, adaptación de la novela homónima de Miguel Delibes dirigida por Javier Hernández-Simón. El ritmo entre planos, la transducción dialógica entre palabras y gestos espectaculares, y el brillante elenco de dicción perfecta, son los signos que fundan la ovación sostenida del patio de butacas cuando caiga la última luz.

Los cuerpos hablan cercanos en un centro recogido, para escucharse, al menos, entre sí. Juan Gómez-Cornejo e Ion Anibal han diseñado el primer plano, de encuadre anaranjado y cálido, con una iluminación nadir. El espacio, de Ricardo Sánchez Cuerda, está compuesto de huecos, ligados por portones y portezuelas a cobertizos y grandes casas en las que entramos, sin llamar, como fieles ojos-testigo. En el lateral, sillas, mesas, escaleras, y maletas se agrupan. Son todo lo que queda y todo lo que pueden llegar a ser. Familia de posguerra: ¿en qué tiempo ha quedado relegada? ¿Qué vidas arrebatadas del porvenir? Míralas. Y pese a la lacra de un servilismo impuesto, educan. Girasoles sin ojos, pero aún no han perdido el foco. El sol sigue allí, tras la verja y los lindes, pero no está ya a su alcance. Sonríen, porque sienten a sus hijos, a conciencias a las que ‘enseñar sobre lo que saben’. Pero cómo florecer, cuando a su alrededor ya se ha decidido que marchitarán si no son útiles.

Las voces reconocidas de Javier Gutiérrez, Pepa Pedroche, Yune Nogueiras, José Fernández, Fernando Huesca, Luís Bermejo, Raquel Varela, Jacobo Dicenta y Marta Gómez dan vida a las figuras que han dinamizado la realidad de Los santos inocentes. Todas sus líneas son trazadas hacia un punto histórico y de fuga, frontal a nosotras. Míralas, ¡si seguimos ahí!. Música dulce, ¡milana bonita!, y los palomos son cegados con un cuchillo. La única mirada que vale es la del Señorito. Los siervos son camareros trilingües: objetos útiles para los hijos de señoritos, que dirijan, como debe ser, apartamentos y hoteles. Percusión para acompañar esta visión de la sociedad bajo una tendencia normalizada: la estética de la explotación neoliberal. Santas flores si no tienen una nariz, un valor o una aptitud consumible.

En silla de ruedas y mirando a sus hijas cojas mientras se agrietan las manos, las figuras ciegas advierten que las piernas nunca fueron suyas. ‘Yo tampoco tengo piernas’—dice Régula. ‘Tú eres la única que las tiene’—le dice a su hija.’ Adiós, madre’ y una luz en el rostro del porvenir. La voz múltiple de Los santos inocentes se quiebra. Educación justa, carne cruda y dos muertes. Por una de ellas los pájaros vuelven a volar. Los gorjeos son el último sentido. Música dulce y ‘Llegará el sueño: alerta está el insomnio. | Antes que caiga la cortina oscura, | gritad al menos, hombres, | como el pavón metálico que grazna su lamento | desgarrado en la rama de la araucaria. | Gritad con voces múltiples, | piad entre la enredadera, | entre las hiedras y rosales trepadores’—La culpa, de Rosa Chacel.