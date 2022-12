La cantante cordobesa Vega se ha retirado de los escenarios de forma temporal, según ha informado a través de una publicación en su perfil de Instagram. En este sentido, todos los compromisos de su gira, denominada Gira Vertebrada, han quedado aplazados, siendo previsto su regreso el 21 de abril en León.

"Estoy segura de que será la mejor medicina", explica Vega, quien muestra su "enorme tristeza" por aplazar los espectáculos de su gira, en especial el de León, que tenía todas las entradas agotadas. El motivo no es otro que problemas físicos derivados de su cargado calendario de conciertos. "He disfrutado de vosotros a más no poder pero también hice esos conciertos con dolores no atendidos; me dejo el corazón en cada escenario y hoy sé que un poco la salud también", explica.

Un parón de cuatro meses que servirá a la cantante cordobesa para recuperarse fisicamente del desgaste sufrido. En su publicación en Instagram es muy clara al respecto: "Mi fuerza de voluntad y el coraje que me caracteriza, un equipo que puso como siempre todo fácil, lo hizo posible. A veces una extrema tolerancia al dolor hace que tires y tires hasta que el cuerpo se rompe. Voy a pegarlo como pueda, eso es todo".

Todos las personas que hayan comprado una entrada para alguno de sus conciertos recibirán un e-mail de WeGo "con toda la información de proceder tanto para mantener la entrada (para la nueva fecha que se acuerde) como para devolverla". Por ello, Vega pide "disculpas por las molestias" ocasionadas y "gracias por la comprensión", además de felicitar las fiestas navideñas a sus fans, a los que pide disfrutar de la familia y los amigos. "Os deseo salud, mucho amor y empatía".