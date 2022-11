"Este disco nos ha hecho alcanzar sitios a los que antes no llegábamos"

Incombustibles. Es la mejor definición para tres músicos que, tras las ovaciones provocadas por su homenaje a Triana en Llegó el Día, vuelven con más canciones en una reedición de este álbum, que les llevará de gira en 2023 con nuevos temas versionados e incluso temas propios inéditos como actualización del espíritu indomable de una época.

¿La reedición de este álbum se debe a su éxito?

Manuel Martínez: Sí, el primero salió el año pasado y fue el más vendido durante las Navidades. Hemos estado peleando los primeros puestos con Alejandro Sanz, con resultados que ni nosotros nos creíamos. A partir de ahí, nos dimos cuenta de que nos faltaban algunos temas por meter, así que hicimos cinco nuevos. En este caso hemos contado con la colaboración de tres artistas muy importantes para nosotros, tanto por la amistad que nos une a ellos como por la representación que tienen en este país. Una de ellos es Rosario La Tremendita, quien canta con nosotros En el lago. El Arrebato canta Una noche de amor desesperada y Kutxi Romero, de Marea, Desnuda la Mañana. India Martínez colaboró con nosotros en el disco anterior con Tu Frialdad y de nuevo hemos decidido contar con ella.

¿Pensaron en la conexión que cada uno podía tener con Triana?

Paco Ventura: más que nada, tienen una conexión directa con el rock andaluz. Quizá ellos se han declarado más fans de Medina Azahara, pero está claro que el patrimonio cultural generado por Triana ha influenciado a muchos artistas y quizá a ellos también. Estas colaboraciones han surgido de la afinidad y la proximidad. El Arrebato, por ejemplo, aunque haga algo más pop, crea canciones con letras muy cercanas a la gente y siempre subraya sus orígenes sevillanos. Kutxi Romero, aunque es navarro, viene de un padre que era cantaor flamenco, de Jaén, por lo que esas influencias las lleva en la sangre. Rosario La Tremendita está subiendo como la espuma en el flamenco y seguro que lo hará en otros géneros porque introduce muchas influencias rock, que al final es la esencia de Triana y de Medina Azahara.

¿Tienen el impulso a los nuevos artistas como una máxima?

Manuel Ibáñez: aportan esa frescura, la fuerza y las ganas. La colaboración con ellos siempre es interesante, además Rosario es un amor de niña. Ha sido un placer.

¿Cuáles han sido las mayores alegrías que les ha traído esta nueva etapa?

Manuel Martínez: un disco de estas características, que ha alcanzado ese número de escuchas y de ventas, te da la posibilidad de presentarte en cualquier sitio con la seguridad de que el público conoce los temas. Todo el mundo cantó las canciones cuando estuvimos en Córdoba por el Festival de la Guitarra, pero también en el Wizink Center de Madrid, en el Teatro Falla de Cádiz, en el Palau de la Música. En cada sitio, el concierto ha sido un éxito por la gran acogida del público. Alternar los temas de Triana, más tranquilos y psicodélicos, con los de Medina Azahara, que tienen más fuerza, hace que los directos sean toda una fiesta.

¿Han logrado nuevos sonidos con la producción de El Selu?

Manuel Ibáñez: él es amigo, hemos grabado en sus discos. Yo he grabado once discos con El Barrio. Selu ha bebido mucho de la fuente de Medina Azahara y lo dice abiertamente porque es un gran amante del rock andaluz. Estuvo muy ilusionado desde el principio, le dio una vuelta al trabajo que teníamos terminado. Su visión siempre va a ser distinta a la nuestra, porque nosotros somos más rockeros. Pero los temas han quedado fantásticos. Manuel Martínez: Selu ha sido capaz de ver los silencios en las canciones, que a veces a nosotros se nos escapan. Ha sido el maestro que ha sabido ver cuándo un instrumento debía callarse, dar pausas para que los temas respiren. Esa ha sido, quizá, la parte más importante del disco. Paco Ventura: Selu ha sido, por poner una analogía con la cocina, el tamizador de lo que era el disco y la verdad es que el resultado ha sido muy bonito.

¿Además de un homenaje, se trataba de dar un sonido más actual a Triana?

Manuel Martínez: lo creo completamente. Viendo el éxito, no hay duda de que el nombre de Triana ha vuelto a estar presente en la mente colectiva. Todo el mundo sabe que fue un grupo importante pero, además, han recordado que fue pionero del rock andaluz. Hubo otros grupos antes que ellos, pero quizá no supieron darle una filosofía a los temas para que fuesen grandes. Triana abrió las puertas para que grupos andaluces y de otras provincias hicieran esa música. Es posible que con estos discos su memoria y estatus hayan crecido bastante. Paco Ventura: me remito a lo que dijo Manuel en una entrevista; nuestra intención con este disco era hacer que el nombre de Triana fuera todavía más grande. Creo que ha sido así. Manuel Ibáñez: se han respetado las melodías originales, pero es Medina Azahara quien está aportando su punto de vista y esa impronta queda. Esa visión en el 2022, con los niveles técnicos actuales, es un soplo de aire fresco para los temas.

Si Jesús de la Rosa siguiera entre nosotros, ¿Qué pensaría de este disco?

Manuel Martínez: antes de morir, Jesús tenía proyectos completamente distintos a lo que era Triana. Quería hacer una carrera en solitario, tenía planes con otros grupos. Posiblemente, Triana hubiese desaparecido con el tiempo por todo eso. Pienso que él estaría muy satisfecho con los arreglos que se han hecho a los temas y la forma en que estos se han desarrollado. En ellos está el nombre de Triana pero, realmente, quien los ha compuesto es Jesús. Eduardo hizo algunos temas bonitos, pero el artífice de las canciones más comerciales fue Jesús. A juzgar por nuestras conversaciones, tanto profesionales como de amistad, él estaría contento.

¿Cuál es el tema que más les llena tocar en directo?

Paco Ventura: me gustan Una noche de amor desesperada, o Tu Frialdad, porque la gente las conoce. Cuando Manuel canta Llegó el Día y nosotros la interpretamos hay una especie de conexión celestial porque lo que se cuenta en esa canción quizá era premonitorio de lo que iba a suceder poco después de su composición. Tiene ese contenido melancólico con una letra que, a pesar de ser de los 80, parece que se compuso la semana pasada. Manuel Ibáñez: a mí me gusta mucho cómo se ha quedado el tratamiento en directo de Llegó el Día. Se ha sacado mucho partido a esta versión y la colaboración del Coro Góspel Córdoba la ha hecho crecer. Manuel Martínez: para mí El lago siempre ha sido emblema de Triana, por su contenido. Habla de lo que pensábamos todos los jóvenes alrededor de los 70. Pero también me llenan mucho Sr. Troncoso y Necesito Respirar.

¿El proceso ha sido como un regalo?

Manuel Martínez: nuestra música siempre ha sido más rockera, por lo que este disco nos ha hecho alcanzar sitios a los que antes no llegábamos. A los conciertos está viniendo gente a la que quizá le cuesta más ir a un campo de fútbol a vernos. Nos ha dado la oportunidad de tocar en teatros y ver en el público a gente de 60 o 70 años que ha ido a recordar la música de un tiempo determinado.

¿Son conscientes de la nueva corriente andalucista en bandas jóvenes como Califato 3/4 o Derby Motoreta’s Burrito Kachimba?

Manuel Martínez: cada etapa tiene unas referencias. Ellos tienen las referencias de Medina Azahara o Triana, pero las quieren vivir a su manera. No es lo mismo hacer un tema en una época recién salida de la dictadura, que hacerlo ahora. En aquel entonces teníamos cosas distintas que decir. La cultura musical más universal era el rock, pero de ella se han ido adueñando desde el hip hop, el reguetón o cualquier otro estilo. Ahora cuesta mucho identificarse con una corriente musical concreta. Es cierto que los grupos que mencionas tratan de reflejar las vivencias andaluzas, pero lo hacen desde un punto muy diferente al que nosotros hemos tenido en nuestros principios. En aquellos momentos se trataba de hablar de algo que la gente necesitaba. Desde el escenario, con nuestras canciones, hemos sido altavoz. Siempre íbamos con ciertas reservas para no ser castigados, pero las palabras estaban ahí. Ese tiempo ya pasó. Ahora hay nuevas tendencias y veo bonito que quieran beber de la música del Sur.

¿Se consideran embajadores de la cultura andaluza?

Manuel Ibáñez: por derecho, tras una carrera de 42 años, yo creo que sí. Aunque el mejor premio es que lo diga la gente y no nosotros. Paco Ventura: dentro del rock andaluz los hay quienes han tenido un parón de varios años. No es el caso de Medina Azahara porque siempre hemos estado ahí.

¿Cómo les gustaría ser homenajeados?

Paco Ventura: Córdoba y Andalucía han tomado la música de Medina Azahara como un legado que permanecerá, como las canciones de Manuel de Falla o de Paco de Lucía. Me guío por el cariño que recibimos de la gente, no solo por el de la crítica especializada de rock. Siempre se nos ha reconocido por inculcar el amor a la música pero también los valores del respeto a la mujer o la condena de la violencia. Siempre vamos a tratar de crecer como personas y como músicos.

¿Qué les falta conquistar?

Manuel Martínez: hay mil cosas que nos gustaría hacer mientras los años nos dejen. Cuando comenzamos con Llegó el Día también nos pusimos a hacer temas propios para el próximo disco e incluso estamos pensando en la gira correspondiente, que seguramente será en 2023. Paco Ventura: el otro día estuvimos en un colegio tocando para los niños. No lo habíamos hecho nunca y nos encantó, ese tipo de experiencias nos enriquecen. El camino irá diciendo lo que nos queda por vivir, pero nosotros estamos dispuestos a todo.