El 13 Festival Internacional de Piano Guadalquivir (FIP) es música y mucho más gracias a un programa musical "de primera categoría", según la organización, y eventos especiales en los que el público podrá participar activamente en una edición que lo acercará a la Ruta de la Seda.

Como los comerciantes y grandes viajeros de antaño, el FIP Guadalquivir "recupera el tú a tú para que florezcan" negocios y lo hará con una fiesta de un networking en el marco de la Judería cordobesa. Pero además, el Festival, "consciente de que la música y la cultura es fuente de riqueza y desarrollo", impulsa la creación local con sus productos exclusivos: el perfume diseñado por Catriem, los tés e infusiones ideados por La Tetera Azul y los pañuelos de seda de Telas Vicente.

En el caso de la casa internacional de tés e infusiones Pharmadus Botanicals (La Tetera Azul, Helps y Manasul), cuya calidad le ha llevado a colaborar con el estrella Michelin Andoni Luis Mugaritz, esta ha realizado unas creaciones con ingredientes como la manzana, el cardamomo, la caléndula, el higo, el dátil, la rosa roja o el diente de león "que evocan aquellas paradas en torno a un fuego en las que el té reconfortaba y acompañaba".

CatrieM, de su lado, es una firma cordobesa de perfumes de autor, que nace de la tradición andalusí, que trae al presente con la mirada puesta en el futuro. Sus perfumes "son seña de identidad, personalidad, arte, música y belleza y así han ideado Charme, un perfume de lujo elaborado de forma artesanal con las mejores materias primas".

Todo esto servirá para vivir una experiencia previa y preparatoria a los conciertos programados para esta edición. El público asistente al concierto que el próximo 8 de octubre interpretarán la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y la pianista María Dolores Gaitán en La Axerquía podrá degustar los tés e infusiones que La Tetera Azul ha creado.

El FIP Guadalquivir siempre mira al futuro y apuesta por la modernidad y la diversidad. En esta ocasión, se hermana con la música electrónica con la Silk Electronical Party que se celebrará en la el Cine Fuenseca el 6 de octubre a las 20.30 horas con una sesión del Dj y productor Durand, acompañado en directo con el percusionista Patxi Cámara.

No acaba ahí el viaje del FIP Guadalquivir por la Ruta de la Seda. A través de clases magistrales online el 3, 4 y 6 de octubre se podrán conocer los orígenes de la música andalusí de la mano del kanutista Aziz Samsaoui; los orígenes y evolución del perfume gracias a la fundadora de Catriem, Lourdes Cubero, y los rituales del té en las culturas que dará a conocer el director de Desarrollo de Pharmadus, Herminio García.

El especialista en Filosofía de las Religiones Raúl Alonso invitará el 5 de octubre, a las 19.00 horas, a El largo viaje de la sabiduría. La ruta de la seda y el conocimiento de Oriente, una conferencia que ofrecerá en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba y en la que se hará un recorrido histórico sobre lo que supuso el intercambio de conocimiento entre Oriente y Occidente.

La filosofía o forma de vida oriental más práctica se ofrecerá con un taller De lo físico a lo sutil de cómo la filosofía oriental puede cambiar tu vida, a cargo de May Ruiz de YOU Solo Yoga y Transítate una sesión de yoga especial con instrumentos orientales guiada por Karmela García y Luis R. Monserrat, también del equipo de YOU Solo Yoga. Será el 7 de octubre en el espacio Juan Serrano y el Patio del Rectorado de la Universidad de Córdoba, respectivamente.

La mayoría de los conciertos y eventos especiales que conforman la programación son gratuitos, si bien se requiere reserva previa en la web del Festival, www.fipguadalquivir.org, en donde todavía se pueden adquirir entradas para algunas de las citas de una edición que promete no dejar indiferente.