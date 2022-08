Con más de cuatro décadas sobre los escenarios Carmen Linares abre este miércoles en Tudela el ciclo de grandes conciertos del Flamenco on Fire, festival referente de un género que la cantaora asume como «un arte vivo que va cambiando con el tiempo» y que «merece todos los premios del mundo» aunque a su juicio en España no recibe el suficiente apoyo institucional. Maestra y cantaora de referencia de la generación de artistas jóvenes como Estrella Morente, Miguel Poveda o Marina Heredia, en la actualidad es una de las voces más aclamadas y con más proyección internacional del arte jondo.

Llega a Navarra con su espectáculo ‘40 años de Flamenco’, ¿cómo ha cambiado el cante a lo largo de su carrera?

Ha cambiado muchísimo el cante pero también el baile, la guitarra... el flamenco es un arte vivo que va cambiando con el tiempo y si no evoluciona se queda estancado. La actitud del artista tampoco es la misma ahora que hace 80 años porque la vida es diferente, ahora estamos en otro mundo y tenemos que adaptarnos a los nuevos medios de difusión, cambian las letras, cambia todo.

¿Qué opina de la evolución del flamenco y esa tendencia a fusionarse con otros estilos?

Hay cosas que salen bien y otras que no valen nada, el tiempo se encarga de poner cada cosa en su sitio y lo que es bueno se queda ahí como un referente, hay muchas fusiones que están muy bien hechas y con cabeza. Para fusionar tienes que conocer muy bien la raíz para no perderte y hacer un trabajo serio porque si no no aporta y lo estropea.

Tiene especial gusto ponerle voz a la poesía, ¿qué tiene esta literatura que le atrae tanto?

En el flamenco siempre hemos cantado canciones populares, letras bellísimas porque el cante popular encierra todo el poder y en una estrofa te cuenta una vida, pero el incorporar poemas de autor es muy interesante, si se hace bien respetando el poema y su carácter, poniéndonos nosotros al servicio de esos poemas, engrandece el flamenco.

Parecía difícil superar el Premio Nacional de Música pero este año ha llegado el Princesa de Asturias, estará muy orgullosa de este reconocimiento a su carrera.

Sobre todo pienso que es un reconocimiento muy importante al flamenco, es una música que se merece todos los premios del mundo y yo creo que eso le va a beneficiar a la hora de ese reconocimiento que tiene que tener. Solo se lo habían dado a Paco de Lucía y que ahora a través de mi persona y María Pagés premien en cante y el baile significa muchísimo.

Qué saborea más, ¿un premio como este o los aplausos del público?

Son cosas totalmente diferentes, cada premio es un reconocimiento a tu carrera, pero cuando sales al escenario, das todo y ves que lo está recibiendo el público es el gran premio del día a día.

¿Cree que el flamenco cuenta con suficiente reconocimiento?

Reconocimiento del público tiene muchísimo, lo que pasa es que las instituciones deberían apoyarlo más. Hay algunas ayudas pero no como tendría que ser, el flamenco tiene que estar siempre dependiendo de las taquillas y tendría que tener mucha más ayudas como tienen otros géneros. Sobre todo sería interesante meterle en los circuitos de teatro.

Dónde se valora más ¿en España o fuera?

En España lo valoran y lo entienden, claro, pero fuera de España hay un reconocimiento increíble, está muy valorado, cada vez más, y a nosotros nos dan gran categoría como artistas.

En esta gira está haciendo un recorrido por toda su carrera y además lo está haciendo muy bien acompañada.

Sí, es un espectáculo donde intento plasmar lo que considero más importante aunque lógicamente dejo cosas porque son muchos años cantando. Es un espectáculo que tiene mucho colorido y llevo a un artista invitado, en este caso Pepe Habichuela que es un guitarrista que toca de maravilla, conocedor del flamenco y con gran personalidad.

En el pasado ha cantado en Pamplona, ¿cómo es el público de Navarra?

Muy valiente, es un público muy expresivo y muy auténtico, un sitio donde la gente te dice ole y eso es difícil fuera de Andalucía.