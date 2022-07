La extremeña Susan Santos (Badajoz, 1982) aprendió de forma autodidacta a tocar la guitarra y cantar llevada de su pasión por la música. Años después acabó instalándose en Madrid, alimentando sus creaciones con la ayuda del blues en su búsqueda de un sonido más próximo a lo cotidiano y un lenguaje capaz de aglutinar ingredientes llegados de otros estilos, como el rock & roll y la música de raíz americana.

Su personalidad artística está ya presente en su primer disco, Take me home (2010), al que le han seguido otros cuatro álbumes más, el último No U Turn (2019), y un EP, The L.A. Sessions, editado en 2020. Su virtuosismo y energía en escena la hicieron merecedora en 2018 de un premio en los European Blues Awards –los Grammy del sector, en los que entre otros están premiados Joe Bonamassa o Beth Hart-- en la categoría de Best Musician Performance, galardón al que le han seguido otros como la nominación de su disco No U Turn en los Texas Sounds Music Awards y el premio Best Album Femele en los LA Critic Awards.

Susan Santos, una de las escasas mujeres en la escena española del blues, disfruta de una gran presencia fuera de nuestras fronteras: lleva años actuando en salas y festivales de Europa y América, como el Breda Jazz Festival (Países Bajos), el ABC (California), el Festival Zacatecas (México), el Maui Sugar (Los Angeles) o el Blues meets Rock (Alemania), donde su presencia ya es habitual. En su larga historia de conciertos ha compartido cartel y escenario con Joe Bonamassa, Joe Louis Walker y Jimmie Vaughan, entre otros músicos consagrados.

Los críticos han destacado de la artista española su excelente voz y el atractivo estilo de su guitarra, además de una poderosa presencia escénica, aspectos que la han convertido en una figura muy apreciada en la escena del blues rock contemporáneo. En realidad, escribe un crítico que «lo que hace Susan Santos es traer hasta nosotros los abrasivos lenguajes del blues y el rock que, por otra parte, son suyos desde siempre. En cualquier caso, hay gozoso consenso opinando que es disfrutándola en directo como se descubre la verdadera energía de su música». En su concierto de este sábado en el Festival de la Guitarra de Córdoba, que tendrá lugar en el Teatro Góngora a las 20.30 horas, su guitarra estará acompañada por José Vera al bajo y Lauren Stradmann a la batería