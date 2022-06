Los cines de verano de Córdoba siguen siendo una de las ofertas de ocio preferidas por los cordobeses para refrescarse en las calurosas noches de la capital. La programación de este jueves 30 de junio, con el Coliseo San Andrés, Delicias y el Fuenseca abiertos, trae a las pantallas 'La peor persona del mundo', 'Cinco lobitos' y 'Respect'.

Alcarras

En el Coliseo San Andrés (Calle Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.15 horas, proyectan 'La peor persona del mundo'. Julie va a cumplir los treinta y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado parte de su talento y su novio Aksel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se cuela en una fiesta y conoce al joven y encantador Eivind. Tardará poco en romper con Aksel y embarcarse en una nueva relación con la esperanza de que su vida adquiera una nueva perspectiva. Sin embargo, tendrá que darse cuenta de que ya es demasiado tarde para ciertas opciones vitales. (FILMAFFINITY)

Lee la crítica aquí

Cinco Lobitos

En Cine Delicias (Frailes, 10), a las 22.15 horas. Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. (FILMAFFINITY)

Lee la crítica aquí

Ennio, el maestro

En el Cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca s/n), a las 22.00 horas, 'Respect'. Biopic de la legendaria cantante Aretha Franklin que sigue su carrera desde la infancia, cuando cantaba en el coro de la iglesia de su padre, hasta que consiguió su enorme fama internacional.. (FILMAFFINITY)

Más sobre la película