La obra dañada de la Fundación Thyssen será reparada este lunes

La pieza La granja familiar, del artista londinense Matthew Ritchie, perteneciente a la muestra Futuros Abundantes de la Fundación Thyssen-Bornemisza que se expone actualmente en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), será reparada este lunes 18 de abril, según fuentes del museo.

Como ya informó este diario, un visitante provocó daños a la obra de Ritchie este miércoles al no tener el cuidado suficiente cuando observaba la pieza, que consta de varias partes y ocupa una sala del centro expositivo. La creación consta, además de una vidriera y un cuadro, de un mural elaborado a base de vinilos se extiende desde una pared al suelo. Por ello, para entrar a la sala, el visitante debe calzarse unas zapatillas de fieltro sobre el calzado. Una regla que cumplió el visitante en cuestión, aunque esto no evitó que dañase uno de los segmentos debido a su estado alterado y que terminó con el aviso del personal del C3A a la Policía Nacional.

Los perjuicios a la pieza no alteran el sentido artístico de esta creación, por lo que continúa abierta al público. Este incidente ha puesto de manifiesto las paradojas de una exposición abierta, en cierto modo, a la interacción del público. "Con estas obras estamos más inquietos porque permiten más la interacción con el público y, además, nunca habíamos recibido tantas visitas en el C3A como con la muestra de Futuros Abundantes, por lo que la supervisión aumenta", comentaba un miembro del personal de sala a este diario.

"La obra es original y me gusta, pero la verdad es que no la entiendo mucho", añadía uno de los visitantes frente a la obra que será restaurada y que pone el foco, junto al resto de la muestra, no tanto en la pieza en sí como en su contexto y en la reacción del público.