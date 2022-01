Elaborar listas como esta siempre es una labor ingrata, por una sencilla razón: las limitaciones de espacio obligan a incluir en ella muchas menos películas de las que lo merecen. Pero en tiempos de pandemia lo es también porque los títulos que la integran como los que se han quedado fuera corren el riesgo de ver retrasado su estreno hasta 2023. En cualquier caso, estas son algunos de los filmes internacionales que con más ganas esperamos ver este año.

'Licorice Pizza'

La nueva película de Paul Thomas Anderson ya ha sido considerada como la mejor de 2021 por varias asociaciones especializadas de EEUU. En las semanas que faltan hasta su estreno en España acumulará varios premios más. Y es lógico. Situada en 1973 y centrada en el flirteo que protagonizan un carismático actor de 15 años -Cooper Hoffman, hijo del gran Philip Seymour Hoffman- y una joven de 25 permanentemente hastiada -Alana Haim, miembro de la banda pop Haim-, derrocha tales dosis de calidez, romanticismo y espíritu juvenil que, al verla, uno siente como si flotara a bordo de una nube.

'Killers of the flower...'

Killers of the flower moon, la vigesimoséptima película de Martin Scorsese es además la primera en la que aparecen juntos los dos actores con los que el neoyorquino más estrechamente ha colaborado, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Por si eso no bastara para tenerle ganas, se basa en la extraordinaria novela homónima de David Grann, que detalla el nacimiento del FBI y las investigaciones que esa institución llevó a cabo para esclarecer los asesinatos de más de 100 indios americanos hace un siglo. Promete ser una crítica implacable contra el afán capitalista y genocida de EEUU.

‘El hombre del norte’

Confirmado gracias a La bruja (2015) y El faro (2019) como uno de los nuevos maestros del cine de terror, el estadounidense Robert Eggers vuelve a los cines con su obra más épica, un cuento vikingo de crímenes incestuosos y venganza. Está basada en la leyenda de Amleth, figura esencial del folclore escandinavo en la que William Shakespeare se inspiró para escribir Hamlet.

‘El acontecimiento’

León de Oro en la pasada Mostra de Venecia, el segundo largometraje de la francesa Audrey Diwan usa el retrato de una mujer adolescente que trata de interrumpir su embarazo en la Francia de principios de los 60 a modo de feroz alegato a favor del derecho de cada mujer a ejercer el control sobre su propio destino. Es una película de visionado imprescindible.

‘Memoria’

El último filme del tailandés Apichatpong Werasethakul es al menos tan misterioso, hipnótico y visionario como todo su cine previo. Mientras contempla cómo una mujer extranjera (Tilda Swinton) viaja por Colombia tratando de encontrar el significado de los inquietantes sonidos que invaden su cabeza –¿son los recuerdos sonoros del mundo o los enigmas no resueltos de nuestra existencia?–, nos pasea a lo largo de la línea que separa a los vivos de los muertos, el pasado del presente y lo terrenal de lo demás.

‘The Batman’

A pesar de la fatiga que tal vez hayan generado todas las películas protagonizadas total o parcialmente por el hombre murciélago en estos años, la aproximación del director Matt Reeves al personaje es la ficción de superhéroes más esperada de 2022. Se ha dicho de ella que es aún más oscura y realista que la trilogía de Nolan.

‘Avatar 2’

La primera de las cuatro secuelas de Avatar (2009) que James Cameron tiene previsto estrenar a lo largo de esta década llegará, en diciembre, envuelta de incertidumbre. Desearle la mejor de las suertes en taquilla no es incompatible con desear que Cameron abandonara esta saga de una vez para poner su considerable energía al servicio de ideas nuevas.

‘Crimes of the future’

El esperadísimo regreso de David Cronenberg al cine no es sino un remake de la ficción homónima que el canadiense estrenó en 1970. Se ambienta en un futuro en el que no existe el dolor y en el que los humanos son capaces de alterar su estructura biológica según les convenga. Supone la cuarta colaboración de Cronenberg con el actor Viggo Mortensen

‘Black panther...’

El proceso de producción de Black Panther: Wakanda Forever será recordado como uno de los más tumultuosos de la historia del cine. La muerte en 2020 del actor Chadwick Boseman obligó al director Ryan Coogler a reimaginar toda la película y reescribirla sin su protagonista. Y más tarde la actriz Letitia Wright, llamada a convertirse en el nuevo estandarte de la saga, se convirtió en un problema andante por sus incendiarios comentarios en redes sociales sobre el cambio climático, la comunidad trans y las vacunas

‘Mission impossible 7’

¿Cuánto sigue brillando el estrellato de Tom Cruise? Mission: Impossible 7 ya ha adquirido un estatus casi mítico, sobre todo por esa grabación de audio filtrada en diciembre de 2020, en la que se oye al actor vomitando su furia contra miembros del equipo de rodaje.