Dentro del programa ‘Juventud se va al jardín’ que está promoviendo la Delegación Juventud durante estas fiestas navideñas, Isabel Molina, conocida artísticamente como Beli Molina, actuará el próximo jueves 30 de diciembre, desde las 19.00 horas, en el Jardín Botánico de Córdoba. La cantante cordobesa saltó a la fama por su paso por el más que popular programa de televisión La Voz. No solo pasó las audiciones a ciegas, sino que estuvo a punto de estar en la final en el equipo de Alejandro Sanz.

¿Quién es Beli Molina?

Para empezar… parece una pregunta fácil, pero no lo es (ríe). Beli es una chica con muchas ilusiones, con ganas de cantar y hacer lo que gusta. Pero tengo que aclarar que Beli no es Isabel. Beli es quién actúa, la que se sube al escenario, la que no tiene vergüenza… Mientras que Isabel, en mi día a día, es tímida, vergonzosa…

Y tu abuela estaba decidida a cortar esa timidez.

Y tanto. De chica, mi abuela me subía a las mesas de bares para que les cantara a sus amigas, ella presumía de nieta y yo me enfadaba.

¿Ella fue la culpable de que hoy cantes?

Pues podría decirse que sí. Yo no tenía ni cuatro años cuando ya intentaba hacerme cantar. Recuerdo que la primera canción que me aprendí fue ‘No me llames Dolores, llámame Lola’, dicen que fue porque mi madre se llama Lola, por eso me la enseñó mi abuela.

Tu abuela y tus padres estuvieron en las audiciones a ciegas en plató, ¿cómo lo vivieron?

Pues solo han podido decirme que disfrutaron mucho, pero no se acuerdan de nada (ríe). Lloraron mucho, se rieron… pero gracias a que está grabado sé todo eso (ríe).

¿Cuántas veces habéis visto ese video?

Pues en YouTube tiene dos millones y medio, más o menos, de reproducciones. Pues dos millones son nuestras. Entre las veces que me lo ha puesto mi madre, mi abuela… y yo también otras 500 veces. Sí, unos dos millones de veces.

¿Y tú cómo lo viviste?

Pues igual, tuve muchísimos nervios. Fíjate el nivel de nervios que tenía, que cuando se dieron la vuelta, ni me puse nerviosa (ríe). Es todo tan impactante que los recuerdos son confusos, sé que disfruté mucho, qué mejor recuerdo.

Tu cantaste ‘Me quedo contigo’, ¡y todos se querían quedar contigo!

(Ríe) Fue espectacular. Imagínate que yo me había presentado sin ninguna pretensión, para nada esperaba que se dieran la vuelta y ¡pam! todos, con bloqueo incluido.

Y en aquel momento, cuando se grabó la audición, hasta que comenzó la emisión de La Voz 2021, todo secreto de sumario.

Fue la parte negativa de aquel subidón. Es como si te toca la lotería y no puedes contarlo. Ha sido un tiempo complicado porque no se me podía escapar nada. Fue raro lidiar con esas emociones.

¿Te decantaste por el Team Alejandro porque Pablo Alborán estaba bloqueado?

Eran mis dos opciones, así que lo tuve más fácil en ese momento. Mis dos mejores amigos, Javi y Cristina, que eran parte del mi primer grupo de música que formamos, ‘Deep Lake’; cada uno prefería a uno.

¿Ellos fueron los que te animaron a presentarte?

En parte sí. La verdad que antes de La Voz había dejado de cantar. Había pasado una mala racha y estaba desganada con la música.

¿Y ahora qué? ¿Han vuelto las ganas?

Claro que han vuelto y multiplicadas por infinito. Esto ha sido un subidón y tengo que aprovecharlo para hacer lo que quiero. Ahora lo tengo claro, quiere ganarme la vida con la música, no pretendo ser una Alejandra Sanz, solo poder disfrutar y vivir de la música. En cuanto pueda me marcho para Madrid, ya tenemos algunas cosillas avanzadas y a trabajar mucho.

Hablando de Sanz, ¿qué tal en las distancias cortas?

Alejandro es increíble. Además, me dio muchos consejos y si me los dice un maestro como él, pues tengo que creérmelos, asumirlos y hacerlos realidad. Estoy muy agradecida. También a Greeicy, que fue la asesora de Alejandro. Es una chica super campechana y solo tuvo buenas palabras hacia mí.

¿Con qué te quedas de la experiencia?

Pues con la propia experiencia al completo. Me quedo con los compañeros, pese que suene a tópico, me llevo grandes amigos. Me llevo el trato exquisito que hemos recibido por parte de todo el equipo. Se puede pensar que allí somos uno más, pero realmente te hacían sentir especial, sabían de ti, tu nombre… es una tontería, pero habla genial de un programa tan grande y reconocido como La Voz. Te hace sentirte importante. Después, el tema de vestuario, maquillaje, ven para aquí, ahora allí, entrevista, habla (ríe). Todo ha sido increíble, la verdad.

¿Asumes todo lo que te ha pasado?

Que va. Creo que aún me queda mucho tiempo para asumir, ser consciente de todo lo que he vivido. Cantar delante de gente tan grande como Bisbal, Pablo, Malú… Y después estar cerca de Alejandro… Es que lo digo como algo normal, pero sin creérmelo aún.

Es hora de mirar al futuro, hablas de marcharte a Madrid, pero antes te van a poder disfrutar los cordobeses,

Sí, con mucha ilusión. Va a ser lo primero que haga desde que salí de La Voz. Será especial, además estaré acompañada de grandes músicos, lo que me da mucha tranquilidad. Tengo que agradecerle a la Delegación de Juventud que hayan querido contar conmigo, porque aún no soy nadie en este mundo de la música, así que lo estoy viviendo con muchas ganas. Espero disfrutar y que el público disfrute.

Te puede interesar: Cultura La literatura joven de Córdoba busca su sitio

¿Qué pueden esperar los que se acerquen al Botánico?

Pues verán a una Beli como es ella. Algo más íntimo, quiero hacer algo muy especial pero que sea cien por cien Beli. Habrá diferentes estilos, baladas, temas en inglés, también en francés… cosas mías.