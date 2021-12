El programa Proyecto Gata nació en mayo de 2021 con la intención de unificar y visibilizar bajo un mismo sello reconocible el trabajo que se venía haciendo en la Delegación de Juventud apoyando, a través de sus proyectos, la creación joven y promoviendo la igualdad de oportunidades entre los y las jóvenes de Córdoba.

En el brainstorming del personal de la Delegación para ponerle nombre a esta idea, se decidió tomar la figura de Gata Cattana como exponente que ejemplifica el arte multidisciplinar, la mujer artista y la reivindicación por la igualdad. Una artista cordobesa que falleció en 2017 con 25 años y que pese a su juventud comenzó un movimiento artístico que ha dejado huella. Ahora Córdoba, asume la responsabilidad de que su legado se mantenga vivo. La delegada de Juventud, Cintia Bustos, ya declaró en su presentación que tomar su nombre “ayuda a contribuir y homenajear a una figura femenina que destacó en las nuevas disciplinas artísticas, porque trasladó a su música muchas de las inquietudes de los jóvenes de ahora y a través de la música supo aprovechar para distinguirse como artista cordobesa fiel a los valores de la igualdad y la contemporaneidad”. Ana Isabel García Llorente, más conocida por sus nombres artísticos Gata Cattana, en el circuito del rap y la música; y Ana Sforza, cuando era su poesía la protagonista. Con ese telón de fondo, la Delegación de Juventud apoya, bajo el paraguas de este programa, actividades diversas que van enriqueciendo y transformando el programa en algo real, cercano y de la juventud creadora cordobesa.

MÁS QUE PALABRAS

Al ser un programa tan amplio y que contemplaba en sus objetivos apoyar proyectos interdisciplinares, a lo largo del año se han desarrollado dentro de este marco proyectos como La Liga Freestyle organizada por el colectivo joven CDB Crew, la liga de danza Boombaper´s sessions Autumn League, liga de otoño de danza urbana organizada por Boompap Dance Studio, o Empoderamentes, jornadas de formación con Lola Vendetta y Lula Gómez de Eres una caca, llevadas a cabo junto a la asociación Mojo de caña.

En cuanto a literatura, las Galas Poéticas han sido de las apuestas más fuertes realizadas, coordinadas por Alejandra Vanessa, Alba Moon y Jesús Leirós y protagonizadas por Enrique Adamuz, Victoria Fernández y Elisa Campos, seleccionados en el Casting Poético de la Delegación de Juventud. Estas galas se han desarrollado en Planneo al Fresco y en los festivales Eutopía y Cosmopoética.

Una de las elegidas por la Delegación para la coordinación de las galas y como miembro del jurado del Casting Poético fue Alejandra Vanesa. “Que se acuerden de mí para este tipo de eventos, en los que la literatura, la poesía cordobesa tienen el foco puesto, pues me hace estar agradecida”, apunta la escritora cordobesa. Aunque afincada en Sevilla por trabajo, durante muchos años ha sido una pieza importante en el panorama de las letras en Córdoba. Ella fue una de las impulsoras de la editorial La Bella Varsovia, “que fue para muchos el refugio y el escaparate para que las obras de muchos cordobeses cobraran vida. Siempre he sido reivindicativa y he puesto de mi parte para intentar allanar el camino a los jóvenes que aman la poesía”.

Sobre el propio Casting, Alejandra Vanesa analiza como “muy enriquecedora la experiencia” y le llamó mucho la atención que “fueron participantes muy jóvenes, abundaba la poesía rimada, hecho que destaco porque creo que es debido por contagio de la música y el rap”. Entre todos los que a través de Instagram expusieron sus obras (podían ser texto, foto, foto y texto; o video) “Enrique Adamuz destacó entre todos, es un chico con una gran personalidad literaria detrás” (luego os lo presentamos mejor). Las otras dos seleccionadas, “por un lado, Elisa, que además es bailarina, tiene una gran creatividad y consideramos que la disciplina del baile también se aprecia en lo que escribe. Y por otro lado, seleccionamos a Victoria, que además de tener mucha fuerza creativa, también tiene un punto rebelde diferenciador”.

Y en cuanto a la Gala Gata que le tocó coordinar, “fue espectacular, tomé a la poesía como verdadera protagonista, con versos de Gata, también hubo baile y un DJ. Pero la nota especial, además de escuchar a los seleccionados del casting recitar, fue la actuación de una amiga de Gata, fue mágico”.

UN PUNTO DE ENCUENTRO

“Aunque ya no estoy tan metida en el día a día de Córdoba, pero sí veo que a nuestra ciudad le falta un punto de encuentro. Un lugar, con toda la amplitud de la palabra, en el que los jóvenes poetas, los creadores y quienes tengas ciertas inquietudes por expresar, cualquiera que fuera su disciplina, puedan coincidir, intercambiar, hablar, cuestionarse… Todo esto suena muy peliculero, pero es real. Antes teníamos La Casa del Ciprés o la propia La Bella Varsovia. Del encuentro siempre salen cosas positivas y ahí las administraciones deben dar un paso al frente. La Delegación de Juventud está haciendo muchas cosas por la literatura y ese debe ser el camino”, explica Alejandra Vanesa, que además de escribir, tiene un discurso de los que hacen escuela, de los que motivan y son capaces de enseñar. “Pese a todo lo bueno que han traído las redes sociales, también agravado por la pandemia, creo que se tiende hacia el individualismo en el arte. Yo lo creo, lo difundo en mis redes y listo. Compartir, beber de los otros (también con), tocar (cuando se pueda)… es vital para que exista una sintonía en la cultura de una sociedad, de una ciudad”, sentencia la escritora.

Uno de los seleccionados en el Casting Poético, Enrique Adamuz, también coincide con lo expresado por Alejandra Vanesa. Para Adamuz, “tener algún referente, más allá de Cosmopoética, que estuviera todo el año sería vital para fomentar la poesía, la fotografía o cualquier arte que pueda transmitir un mensaje”. Este poeta multidisciplinar, ya que usa la palabra para expresarse y la imagen como reflexión, apunta que “en los últimos años, la puesta en valor de los artistas jóvenes en Córdoba, hablo de poetas, pero también de diseñadores, músicos, ilustradores… ha sido muy intermitente. Ha habido rachas con mucha actividad que luego han dado paso a nada. Pero sí tengo que decir, que desde el confinamiento sí he notado mucho más impulso, ha crecido el interés por saber qué están haciendo los jóvenes e intentar ayudarles”.

Para muestra, su selección en el Casting Poético. “Le di muchas vueltas a qué iba a presentar y finalmente me decanté por un video de unas manos sobre el que recité unos versos de mi libro. La verdad es que fue una gran sorpresa cuando me contactaron para decirme que estaba seleccionado, no me lo esperaba.” Como premio y reconocimiento, Enrique, junto a Elisa y Victoria, ha participado en las tres Galas Gata que se han celebrado. “Todas han sido muy emocionante, me han permitido conocer a mucha gente interesante y también poder difundir mi poesía, pero también recordar las de Ana Sforza. Igual me quedo con la figura de la mamá de Gata, que estuvo en las tres galas y final le rendimos un pequeño homenaje con un ramo de flores”.

LA POESÍA VISUAL

Como dejó caer antes, Enrique Adamuz tiene publicado un libro, ‘Del aprendizaje al corazón’, en el que “se viaja por los doce aprendizajes de la vida. Es un poemario especial ya que mezcla la fotografía, sin ser un foto libro, la poesía e incluso escenas de películas que se pueden al escanear unos códigos QR. Es muy visual”. Se puede adquirir a través de su Instagram @enriqueadam_. El libro también tiene que ver mucho con su profesión, es profesor de primaria, y esto de la poesía sigue siendo “un hobbit, pero convertido en pasión. Yo soy muy propio modelo y mi arte es el resultado de la sociedad actual, en la que los estímulos visuales son constantes”. Además, con su poesía visual o su fotografía artística, siempre intenta poner de manifiesto “la sensibilidad masculina, aunque se muestre un cuerpo fuerte y bello, también es delicado”.

Por último, cabe destacar que más allá del Proyecto Gata, también se han desarrollado actividades literarias, como la lectura poética dentro del festival cultural Ventanas de Azahar o también la creación de un apartado dedicado a la creación literaria dentro del Escaparate de Arte Joven, plataforma web que contiene una potente base de datos de artistas y sirve como enlace entre jóvenes creadores y sus potenciales clientes.