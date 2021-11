Juan Antonio Cuenca Ruiz toca la guitarra y escucha en Facebook las canciones de Eduardo Montero Fernández que, «aunque son muy tristes - dice bromeando -, gustan mucho». Un día, recibe un correo en el que le informan de la convocatoria del séptimo Concurso de Habilidades Musicales de ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla.

Sin dudarlo, busca a Edu y le pide que participen juntos en la categoría grupal. Éste acepta el reto, pero no sin antes de proponerle otro, tocar el bajo en su grupo. Fruto de esta colaboración nace Camina conmigo, tema con letra y música de ambos mellarienses, que nace «de nuestras conversaciones en torno a la ceguera», en el que en tres minutos y treinta y dos segundos se citan cosas que Cuenca no recuerda, como el cielo estrellado, y en su estribillo se mantiene una línea de avance, de continuación. Es, en sus palabras «una progresión entre las cosas que echo de menos y lo que hago para continuar progresando». Tras conocer su condición de finalistas en el concurso, Camina conmigo ha sido editada y grabada por Javier Sepúlveda, Sepu.

El dúo la interpretará en la fase final de la gala que la ONCE celebrará en Sevilla, en fecha aún por determinar, actuación que Edu espera con mucha ilusión. «Pienso que lo difícil es llegar allí, pero no creo que se presenten muchos grupos con temas y música propios», coincidiendo con Juan, para quien, «independientemente de gustos, es muy bonita y a todo el que la escucha le gusta su armonía, la letra...». Para ambos, «lo mejor está por llegar» y lo más complicado ha sido y continúa siendo «poder juntarnos para ensayar», debido a que Edu sólo está en la localidad dos días de cada doce, por lo que ensayan por whatsap». También les están ayudando las facilidades ofrecidas al chófer por su empresa, que el músico reconoce y agradece.

Juan es abogado, posee conocimientos de solfeo y comenzó a tocar la guitarra con 25 años. En 1998 entró a formar parte de la orquesta Ciudad de los Califas, con la que ha actuado «en los mejores teatros de toda España», participando en la grabación de tres discos. En 2003 vuelve a Fuente Obejuna y abandona su instrumento, que retoma en 2015, de la mano de Sepu.

Edu es chófer de transporte internacional con José Noriega. Sus inicios musicales se remontan a 1995, tocando el bajo en la formación heavy Tatedium, de la que será componente hasta 1997. En 2016, y junto a Javier Maqueda, «con el que he estado siempre», crean un grupo que no tiene nombre, de versiones pop rock, hasta que en 2018 nace Navegantes, del mismo estilo, con composiciones propias y versiones en español que integran, además de Edu y Javier, María del Mar Castillejo y Alberto Gala, Pipo. Su próximo proyecto, contando con la colaboración de Sepu, será finalizar y grabar varios temas pendientes, entre ellos, Fuente Obejuna. El grupo blazqueño ya ha ganado otro componente. Ahora, para concluir felizmente este reto, Navegantes tendría que vencer en el concurso. Lo merecen.