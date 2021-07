El guitarrista cordobés Paco Peña, afincado desde hace casi 60 años en Inglaterra, será el encargado mañana de clausurar la 40º edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, una cita que él mismo fundó hace cuatro décadas con un encuentro formativo que fue creciendo, de la mano ya del Instituto Municipal de Artes Escénicas, hasta convertirse en lo que es hoy. Antes de subir al escenario de la Mezquita mañana por la tarde para interpretar su Réquiem por la tierra, hoy se ha desnudado ante el público que ha acudido al Teatro Góngora, ante quien ha rememorado sus inicios en una casa de vecinos, donde tocaba tantas horas que alguna vez que otra le pidieron que parara un rato. "Me crie en una casa con diez familias, entre ellas, la nuestra, con nueve hijos, dos varones y siete hembras", ha recordado, "mi hermano mayor tenía una guitarra y cantaba y yo empecé a tocar con él en esos tiempos hermosos".

Despojado de su instrumento, Paco Peña se ha mostrado cercano y nostálgico, reviviendo pasajes de su memoria más remota. "La guitarra me ha hecho conocer amigos y me ha dado los instrumentos para tener una vida social y ser alguien en la vida", ha asegurado antes de compartir su visión del arte flamenco: "Los guitarristas recorremos la vida con la compañía inseparable de la guitarra por un camino que es escabroso y duro a veces, y también cálido y prometedor, siempre sorprendente y enriquecedor, buscando llegar a una meta a la que nunca se llega".

Después de año y medio parado por la pandemia, el Festival de la Guitarra le ha dado la oportunidad de retomar los conciertos aunque no se prodiga demasiado por España. Según ha confesado que no se prodiga más por España no porque rechace tocar en su país, donde se concentran los entendidos en flamenco, sino porque es fuera donde tiene trabajo. "Cuando decidí irme, forjé una profesión que me ha llevado a todas partes y que me ha hecho muy feliz, pregonando siempre el nombre de mi tierra", afirma, "ahora soy mayor, pero no estoy cansado, ojalá surgieran más oportunidades de tocar en España porque lo haría encantadísimo".

Sobre el festival que vio nacer, considera, según ha declarado antes de la charla, que "tiene mucha solvencia, mucho presupuesto y ha traído a muchos artistas" aunque en su opinión "hay cosas que se van difuminando y que sería bueno rescatar". Se refiere por ejemplo, según ha señalado, "al ambiente tan simpático que se formaba alrededor del Potro hace cuarenta años". En su opinión, aquello era "el reflejo de la implicación de la ciudad, que era lo que se buscaba y yo creo que habría que recuperar".

Este sábado, en la Mezquita, Paco Peña interpretará junto a otros nueve músicos, cinco cantaoras y cantaores, una soprano, un percusionista el Réquiem por la Tierra que ya sonó en el mismo sitio en el año 2005. Las 25 voces del Coro Brouwer y la escolanía CPM Ziryab completarán el elenco. Los asistentes se encontrarán con una obra premonitoria en cierta medida que canta a la vida y a la vez da un toque de alarma a la humanidad, una obra que hace casi 20 años, cuando aún no se hablaba del calentamiento global ni había ocurrido una pandemia mundial, alertaba de la situación de emergencia del planeta.