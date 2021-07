La Sala de Telares del Gran Teatro ha acogido, en la mañana de este martes, la presentación del volumen 18 de la publicación Nombres Propios de la Guitarra:Víctor Monge `Serranito´. El libro recoge las tres conferencias dictadas en el marco del 39º Festival de la Guitarra de Córdoba (2019), con motivo de las Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra, una de las actividades complementarias que se celebran cada año en el festival y que en aquella ocasión estuvieron dedicadas a este gran guitarrista flamenco y compositor y que fueron dictadas por Faustino Núñez, Óscar Herrero y Norberto Torres. Un homenaje que el artista ha agradecido apuntando que "yo hablo más con la guitarra que con la voz, pero tengo que mostrar mi gratitud con la ciudad y con este festival, en el que tantos años he estado presente. Córdoba ha sido como un hada que me ha permitido expresarme como a mí me gusta, a través de la guitarra".

En este sentido se remontaba Serranito hasta 1971, año en el que recibió aquí su primer gran reconocimiento, el Premio Nacional de Guitarra Ramón Montoya. "Todo lo bueno que me ha ido sucediendo a lo largo de mi carrera profesional se lo debo en muy buena parte a mi querida Córdoba, donde también tengo a casi un hijo", apuntaba en referencia al guitarrista cordobés y alumno suyo José Antonio Rodríguez, quien también estaba presente en el acto en homenaje a su maestro. En este punto hacía referencia a la importancia de la formación académica: "El conservatorio de música de Córdoba es referente en España, los mejores guitarristas salen de aquí, de ahí la importancia de la docencia también en guitarra flamenca".

Por su parte, Norberto Torres, coordinador y editor del volumen presentado, señalaba que el objetivo inicial de la publicación ha sido "conseguir una monografía casi equivalente a la dedicada a la guitarra clásica en esta colección, abordando la guitarra flamenca desde la figura de Serranito". Este trabajo viene a completar todo lo que hasta la fecha se ha publicado en torno al guitarrista, "avanzando en el conocimiento de su obra y trayectoria". La publicación recoge también dos artículos de David Monge y José Miguel Gamboa.

En su turno de palabra la presidenta del IMAE, Marián Aguilar, quiso agradecer a Serranito "su especial vinculación con nuestra tierra". Con este libro, "el Festival de la Guitarra le hace su personal reconocimiento a los 65 años de trayectoria de quien es ya una leyenda de la música española, guitarrista de guitarristas, un homenaje que le hacemos para devolverle ese cariño que la ciudad de Córdoba le tiene". La obra contempla toda la vida artística de Serranito "desde la serenidad y un deber cumplido que pronto lo convirtieron en referente internacional indiscutible como intérprete y compositor".

El libro se puede adquirir a través de un formulario en la web del IMAE.