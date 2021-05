La cordobesa María José Llergo actuará en el festival Primavera Sound 2022. Así lo ha confirmado la organización de la cita, que se celebrará durante 11 días el año que viene en Barcelona y Sant Adrià de Besòs. La cantante pozoalbense actuará el 4 de junio en una jornada donde aparecen como cabezas de cartel Gorillaz, Jorja Smith, Nick Cave y Tyler, the Creator.

Llergo es ahora mismo una de las artistas más reconocidas del panorama musical nacional. Ha sacudido el mundo del flamenco con su cante profundo y atípico, que ha volcado en Sanación, un disco con el que ha cosechado el éxito y ha embelesado a los aficionados al arte jondo. Esto le ha valido, entre otras cosas, para ser reconocida dentro de los galardones Cordobeses del Año, que otorga Diario CÓRDOBA anualmente, y en su haber tiene también el premio Odeón a la Artista Revelación de Flamenco.

Llergo es, además, la encargada de protagonizar el spot de presentación del Primavera Sound, en el que aparece diciendo los nombres de los artistas que componen un cartel con más de 500 actuaciones. El festival se inaugurará el 2 de junio con nombres como Massive Atack, Pavement o Tame Impala y el 3 de junio será el turno de Beck, The National o The Strokes. Tras el 4 de junio, día en el que actuará María José Llergo, vendrán conciertos entre el 5 y el 8 de junio en las calles de Barcelona con artistas como Megan Thee Stallion, Bad Gyal o Gilles Peterson. El segundo fin de semana lo protagonizarán Dua Lipa, C. Tangana, Black Coffee, Alizzz, La mafia del amor, M.I.A. o Clairo.