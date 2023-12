El hechizo de la lectura

Resulta que la palabra sigue con su magia y su hechizo, con la capacidad de convocar a lectores de todo tipo en torno a un buen libro. Bajo esa máxima, siguen llegando propuestas de todo tipo, con un amplio abanico de posibilidades. Algunas de ellas las recogemos en estas páginas, esperando que cada cual encuentre su propio refugio, su espacio para el disfrute de la lectura.

Sed de aventuras

‘El ojo del lobo’, de Daniel Pennac, en Algar Editorial. Sin duda este libro puede atraernos solo por el nombre y bagaje del autor, pero además dentro vamos a encontrar una de esas historias que nos sacuden, que emocionan no solo por el mensaje de supervivencia, sino también por cómo se nos cuenta ese cruce de caminos entre un niño y un lobo. Un clásico que nos invita a la reflexión.

‘Los felpudos nunca mienten’, de María Rosal, en Edebé Editorial. Divertida y entretenida esta aventura cuyo protagonista es un perro junto a una niña: Luna. Mientras nos ponen al día de los vericuetos de una familia un tanto singular, con fantasma y todo, surge un problema en la vieja casona en la que vive Margaret: quieren desahuciarla y encima le han robado a Bruno (el fantasma). Dinámica y con acción, la historia atrapa al lector y le conduce hacia un desenlace frenético.

‘El refugio de los sueños perdidos’, de Alfonso Font, en Thule Ediciones. En formato de cómic, nos llega esta aventura. Zo visita a su tío Cyrus y junto a Nosé, irán descubriendo todo un mundo de posibilidades imaginativas, en el que el mensaje de saber estar en el mundo sin tener que renunciar a los sueños es básico. Una historia que enseña y estimula el pensamiento.

‘Las travesuras de Emil 6’, de Astrid Lindgren, en Kókinos Editorial. Nuevas aventuras de Emil, un niño de cinco años cuya espíritu inquieto cuyas travesuras se van sucediendo, causando algún que otro estrago. Tiempo para divertirse con esta narración, bajo la mano de la gran Astrid Lindgren, cuya capacidad de llegar al lector y hacer que entre en sus historias como puro divertimento pero también con su aprendizaje, está más que demostrada.

‘Siete monstruos y un gato’, de Rafa Ordóñez y Christian Inaraja, en Kalandraka Editorial. Un paseo que puede resultar terrorífico, va tomando otro cariz según se avanza, ya que los monstruos van despareciendo de manera absurda, como absurdo es el miedo. Con frases rimadas, el autor no pierde de vista la tradición oral y nos trae este cuento de estructura circular, y final imprevisible.

‘La pregunta’, de Arturo Padilla, en Algar Editorial. Retrato de un adolescente que vive por y para las redes. La muerte de su abuelo le va a plantear una serie de interrogantes a los que tendrá que ir buscando respuestas, en distintas personas y confesiones religiosas.

‘La familia Delorean viaja por el tiempo’, de Susana Vallejo, en Edebé Editorial. Un viaje en el tiempo siempre lleva implícita acción, y este también es el caso con esta familia tan peculiar que decide trazar unos viajes con consecuencias. Las instrucciones espacio-temporales del principio, orientan de por dónde pueden ir las situaciones, y Nora, la protagonista, nos guiará en esta atractiva historia.

‘Los dragones de Nalsara’, de Delval, Oertel y Chapron, en Kómikids. El primer número de una serie de aventuras en torno a los dragones en forma de cómic. Nyne, Cham y su padre esperan un acontecimiento relevante, la eclosión de unos huevos, pero se llevarán una sorpresa inesperada, que tendrán que afrontar.

‘Una mágica oportunidad’, de Pilar Serrano y Karina Cocp, en Libre Albedrío Editorial. Interesante y atractiva la propuesta de la historia de estas dos familias vecinas que encaran la vida y las oportunidades de distinta manera. Desde la visión positiva y constante, se pueden conseguir objetivos, desde la inmovilidad no. La suerte de dos familias pobres puede cambiar con el obsequio de una calabaza mágica, pero es la actitud lo que determina saber aprovechar la ocasión que se les brinda.

‘Una visita muy rara’, de Heena Baek, en Kókinos Editorial. Un álbum que impacta desde que se abre, y se entiende que se hiciera con el Premio Astrid Lindgren Memorial 2020. Dos hermanos tienen una visita de lo más extraña, pero harán lo posible para que se encuentre bien, para que pueda volver a su casa. En un juego de imaginación, con unas ilustraciones de una visibilidad impactante, esta historia se convierte en una ruta que hará disfrutar a cualquier lector con avidez de cosas nuevas.

‘La familia animal’, de Randall Jarrell, en Ediciones Ekaré. La hermosura de un cuento que sobrevive a modas efímeras y pruebas temporales, da una idea de su relevancia. Solo cabe disfrutar con este clásico, entrar en sus páginas y ser parte de una aventura que nos implicará de inmediato, en la que la familia va creciendo poco a poco pero con solidez. Una prosa sencilla y exquisita nos transporta hacia un nudo del que no podremos soltarnos.

‘Lilí, la justiciera enmascarada’, de Santiago García- Clairac, en Edebé Editorial. Liliana es una protagonista cuya frescura y ternura nos cautiva desde el inicio. Sufre acoso en el cole, sin saber cómo sortear la angustiosa situación. Solo el rancho y el rodaje de una nueva peli consiguen dejarla respirar, hasta que encuentra la manera de encarar a sus perseguidores.

‘¡Yupi!Rabbit’, de Jo Ham, en Kókinos editorial. Incansable este protagonista que no para de moverse e inventar, de jugar y pasarlo bien, y que arrastra a los más peques hacia ese mundo de ilustraciones tan genuino, en el que los obstáculos se salvan siempre con constancia y buen humor. Un súper héroe especial, de pocas palabras y mucha acción, con ese lenguaje visual que impregna cada página y cada paso.

La imaginación y los valores

‘Espejo’, de Javier Peña, en Thule Editores. El juego entre lo real y el reflejo, es el punto de partida de esta historia que le confiere una originalidad y atractivo. Es preciso entrar en esa dinámica de cierta ensoñación y dejarse arrastrar para formar parte de la narración sobre este planeta. La llegada de un nuevo lector, cambiará el curso de la historia de dicho planeta.

‘La visita’, de Núria Figueras y Anna Font, en Kalandraka Editorial. Este álbum fue galardonado con el XVI Premio I. Compostela 2023. El silencio como motivación, como excusa para construir toda esta historia en la que una raposa descubrirá que tras el temor solo hay desconocimiento, y que incluso la soledad tiene algo que ofrecerte, solo haz de escuchar tu voz interior. De colorida cálido y líneas precisas se compone este itinerario gozoso.

‘Me lo he pensado mejor’, de Gustavo Roldán e Inma Muñoz, en Thule Ediciones. Si estornudas, ¡zas!, te conviertes de pronto en un adulto. Eso le ocurre a Lucas, el protagonista, y todo en su mundo va a cambiar de repente, y lo que antes parecían ventajas ya no lo son tanto. El paso de la niñez a la edad adulta es el mensaje que se nos transmite, y como, al final, las ventajas de la infancia son irrepetibles.

‘Serafino, el dinosaurio cobarde’, de Vanesa Martínez-León, en Algar Editorial. Premio Algar de Novela Infantil. El protagonista, un joven dinosaurio, proyecta sus miedos y temores en esta narración, pero diversos hechos que le acontecerán irán produciendo sus propios cambios. Enfrentarse a los propios temores ya es todo un acto de valentía, y niños y hallarán en esta entretenida historia el refuerzo para encarar este tema con otra perspectiva.

‘El manual del dibujo definitivo’, de Enric Lax, en Ediciones Ekaré. Interesante esta propuesta y creativa a un tiempo, trazando varias posibilidades de acometer el dibujo sin que se vuelva algo traumático. Todo lo contrario, será algo placentero y divertido, partiendo de una forma, se acaba por llegar a otra por algún tipo de similitud o parecido físico.

‘El libro secreto de los vampiros’, de Sol Ruiz, en Libre Albedrío Editorial. Desde el tacto de las tapas, este libro resulta atrayente para todos los que disfrutan con la figura del vampiro, y sus representantes en la historia. Narrada con cierto sentido del humor y con unas ilustraciones muy acordes con el ambiente, va mezclando realidad con algo de ficción, descubriendo unos personajes y hábitos que harán pasar unos buenos momentos de curiosidad terrorífica.

‘Como pez en el agua’, de Daniel Nesquens y Riki Blanco, en Thule ediciones. Este escritor, con una trayectoria intensa en este campo, nos trae esta nueva historia en la que Sebastián prefiere, por encima de todo, estar en el agua. Tierna e imaginativa, el sueño de ser un pez en el agua va cobrando fuerza en el protagonista, cuya discapacidad física le conduce hacia el medio acuático. Recomendable.

‘El poder de las historias’, de Didier Lévy y Lorenzo Sangió, en Ediciones Ekaré. El placer de leer es el eje de este divertido cuento en el que un gato quiere comerse a los ratones, pero la lectura irá tejiendo entre unos y otros, unos lazos invisibles que desembocarán en una amistad. La lectura y la escritura se convierten en una magnífica excusa para pasar un buen rato y hacer amigos de paso.

‘El elefante que perdió su ojo’, de Boniface Ofogo, en Kalandraka Editorial. Un álbum con ilustraciones que reproducen los dibujos de lápices de colores, con un mensaje claro y tierno: perder los nervios no sirve de nada. El protagonista –un elefante- extravía algo muy preciado, y toda su búsqueda e indagación no le ayudarán hasta que no templa su ánimo, gracias una niña de una aldea cercana que lo calma.

‘El triángulo rosa’, de Silvestre Vilaplana, en Algar Editorial. Las mentiras terminan por aflorar en algún momento, y luego vienen todas las verdades de golpe. Esta novela trata de Dani, un adolescente que descubre y asume su orientación homosexual, y que valiente se enfrenta a su entorno. Con una prosa ágil, directa y cuidada, el autor pone sobre la mesa un tema siempre vigente.

‘El día que Otto encontró una piedra en su camino’, de Mo Gutiérrez Serna, en Libre Albedrío Editorial. Siempre hay distintas maneras de encarar los obstáculos, y si es de manera activa, dinámica y positiva, es más probable que resulte enriquecedora la experiencia, ya que el enfado y la rabia solo conducen a callejones oscuros y sin salida.

‘Atlas de las criaturas extintas’, de Nikola Kucharska, en Thule Ediciones. Una guía ilustrada que traza un recorrido cronológico de la vida en la tierra, sobre todo centrada en especies extinguidas y otras a punto de extinguirse. Con tono informativo, se pone el acento en causas y despropósitos que llevan a estas especies hacia su desaparición.

‘Puer poeticus’, de Antonio Rubio, en Kalandraka Editorial. Uno de esos libros bien cuidados en todos los sentidos, sobre todo cuando se aborda la tradición, lo clásico. Rimas, retahílas, juegos, adivinanzas, todo lo que el folklore conforma en la memoria poética no solo del autor, si no de unas cuantas generaciones, aquí se recuperan y se refrescan. Dividido en cuatro cancioneros, casi todos y todas reconoceremos parte de nuestra infancia cantada.